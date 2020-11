Clarivate identifica a los pioneros científicos mundiales con su lista de anual de investigadores más citados (2)

Puesto Nación Cifra de investigadores más citados Porcentaje de investigadores más citados --- 1 Estados Unidos 2650 41,5 --- 2 China continental 770 12,1 --- 3 Reino Unido 514 8,0 --- 4 Alemania 345 5,4 --- 5 Australia 305 4,8 --- 6 Canadá 195 3,1 --- 7 Países Bajos 181 2,8 --- 8 Francia 160 2,5 --- 9 Suiza 154 2,4 --- 10 España 103 1,6 ---

Figura 2: Investigadores más citados por institución de investigación u organización

Institución Nación Número de investigadores más citados --- 1. Harvard University Estados Unidos 188 --- 2. Chinese Academy of Sciences China continental 124 --- 3. Stanford University Estados Unidos 106 --- 4. National Institutes of Health Estados Unidos 103 --- 5. Max Planck Society Alemania 70 --- 6. University of California Berkeley Estados Unidos 62 --- 7. Broad Institute Estados Unidos 61 --- 8. University of California San Diego Estados Unidos 56 --- 9. Tsinghua University China continental 55 --- 10. Washington University of St Louis Estados Unidos 54 ---

Joel Haspel, vicepresidente senior de estrategia y ciencia de Clarivate, explicó: "Nuestro análisis ha demostrado que la contribución principal de los documentos científicos mundiales y el avance está recibiendo un empuje en Estados Unidos y China. La historia de este año trata sobre el éxito de la investigación de ambos países. Estados Unidos sigue siendo una potencia científica para el mundo. El avance progresivo de China hacia la investigación y desarrollo en las últimas dos décadas ha proporcionado documentos de alto impacto y citados, un aumento de la colaboración internacional y se ha traducido en una investigación con una propiedad intelectual valiosa e innovación.

"Al tiempo que los investigadores chinos han sido instados a dirigirse de forma productiva con la comunidad de investigación mundial, Estados Unidos ha sido el destino primario de estudiantes internacionales que buscan grados avanzados como estudiantes chinos de la cifra más grande de estudiantes en Estados Unidos. Su éxito y futuros están entrelazados entre ellos".

La lista completa 2020 Highly Cited Researchers y el resumen ejecutivo están disponibles aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2984569-1&h=3021767246&u...].

Notas para los redactores:

Metodología

Más de 6.000 investigadores en 21 campos de las ciencias y de las ciencias sociales y de las categorías de campo cruzado han sido seleccionados basándose en la cifra de documentos altamente citados producidos en un periodo de 11 años que abarca entre enero de 2009 y diciembre de 2019. La metodología [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2984569-1&h=465793965&u=...] que determina quién es quién en los investigadores atrae los datos y análisis realizados por los expertos en biométrica en el Institute for Scientific Information de Clarivate. Utiliza InCites(TM) y Essential Science Indicators(TM) además de una recopilación única de métrica de rendimiento de ciencias y datos de tendencias basados en la publicación de documentos de escolaridad y datos de citas de Web of Science(TM), principal índice de citas neutral con los editores a nivel mundial y plataforma de inteligencia de investigación.

Acerca de Clarivate:

Clarivate(TM) es líder mundial en el suministro de información valiosa y análisis de confianza para acelerar el ritmo de la innovación. Nuestra misión audaz es la de ayudar a los clientes a resolver algunos de los problemas más complejos del mundo al proporcionar información que se puede accionar y visiones que reducen el tiempo, pasando desde las nuevas ideas hasta los inventos que cambian la vida en las áreas de las ciencias y de la propiedad intelectual. Ayudamos a los clientes a descubrir, proteger y comercializar sus inventos gracias al uso de suscripción de confianza y soluciones basadas en la tecnología, junto a una experiencia de dominio profunda. Si desea más información visite la página web clarivate.com.

