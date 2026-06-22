Claros Technologies nombra a Jack Cogen miembro de la Junta Directiva

(Información remitida por la empresa firmante)

MINNEAPOLIS, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, líder mundial en soluciones de pruebas analíticas y destrucción de PFAS, anunció hoy el nombramiento de Jack Cogen como miembro de su Junta Directiva. Cogen aporta más de tres décadas de experiencia en liderazgo que abarca mercados ambientales, finanzas, energía y tecnología, incluido su papel como fundador y consejero delegado de Natsource Asset Management y su largo servicio en la junta directiva de CoreWeave.

El nombramiento se produce mientras Claros hace la transición de la validación de tecnología a la escala comercial, ampliando el despliegue de su oferta de destrucción de PFAS ClarosTechUV™ y de su solución de detección de PFAS ClarosLabs™ en los mercados municipales, industriales y de remediación ambiental en todo el mundo.

Cogen es ampliamente reconocido como pionero en los mercados medioambientales. Como fundador y consejero delegado de Natsource Asset Management LLC de 1994 a 2014, creó una de las firmas de asesoría y gestión de activos líderes en el mundo centrada en los mercados medioambientales y energéticos. También fue Presidente de la International Emissions Trading Association (IETA) de 2008 a 2011 y continúa sirviendo a la organización como miembro de IETA.

Desde 2017, Cogen forma parte de la junta directiva de CoreWeave, una empresa líder en infraestructura en la nube de IA que se ha convertido en un importante proveedor de servicios informáticos de alto rendimiento impulsados por tecnologías avanzadas de semiconductores. Su experiencia ayudando a guiar a CoreWeave a través de un período de rápido crecimiento y comercialización brinda una perspectiva valiosa a medida que Claros ingresa a su siguiente fase de expansión.

"Jack aporta exactamente el tipo de experiencia que buscábamos incorporar al Consejo", declaró Michelle Bellanca, consejera delegada y cofundadora de Claros Technologies. "A lo largo de su trayectoria profesional, ha contribuido repetidamente a la creación y el crecimiento de empresas, ha gestionado entornos de crecimiento complejos, ha obtenido financiación innovadora y ha generado un valor empresarial significativo. A medida que Claros continúa su expansión comercial, su perspectiva y experiencia serán imuy valiosos para guiar la siguiente etapa de la compañía".

Claros se ha consolidado como líder en innovación en tecnología de destrucción de PFAS gracias a su plataforma patentada ClarosTechUV™, que destruye permanentemente los compuestos PFAS sin generar subproductos peligrosos. La compañía también ha ampliado sus capacidades analíticas a través de ClarosLabs™, que ofrece servicios acreditados de análisis de PFAS para clientes industriales, municipales y medioambientales.

"A lo largo de mi trayectoria profesional, me han atraído las empresas que resuelven importantes desafíos ambientales con tecnologías capaces de lograr una amplia adopción commercial", declaró Jack Cogen. "Claros ha desarrollado una solución convincente para uno de los problemas más acuciantes del mundo y ya ha demostrado su capacidad para operar a escala comercial. La combinación de tecnología innovadora, un liderazgo sólido y una creciente demanda del mercado crea una oportunidad significativa, y me entusiasma ayudar a la empresa a afrontar su próxima fase de crecimiento".

La incorporación de Cogen se produce en un momento crucial para la empresa, ya que el escrutinio regulatorio de las PFAS —conocidas comúnmente como 'sustancias químicas persistentes'— se intensifica y la demanda de tecnologías de destrucción probadas sigue creciendo a nivel mundial.

"Jack es un emprendedor, inversor y líder de junta directiva muy respetado, cuya experiencia abarca algunas de las tendencias más importantes que dan forma a la economía actual, desde los mercados ambientales y la transición energética hasta la inteligencia artificial y la infraestructura digital", dijo Jim Leslie, presidente de la junta directiva de Claros Technologies. "La junta está encantada de darle la bienvenida a Claros. Su capacidad para reconocer tecnologías transformadoras, su perspectiva estratégica, su amplia red de contactos y sus décadas de experiencia asesorando a empresas innovadoras serán un valioso activo a medida que continuamos construyendo una empresa posicionada para abordar uno de los desafíos ambientales más importantes del mundo".

Acerca de Claros Technologies

Fundada en 2018 y con sede en Minneapolis, Minnesota, Claros Technologies es líder mundial en la mitigación de PFAS, con dos divisiones principales. La división ClarosTech™ se centra exclusivamente en la destrucción permanente de PFAS, ofreciendo sistemas asequibles, de alto caudal, escalables y listos para su uso en campo que eliminan compuestos de cadena larga, corta y ultracorta con una eficiencia del 99,99 %. ClarosLabs™, la división analítica acreditada según la norma ISO/IEC 17025:2017, es un laboratorio comercial líder dedicado a la detección, cuantificación y evaluación de la exposición a PFAS. La misión de Claros es eliminar los PFAS del medio ambiente.

Claros Technologies destruye los PFAS para siempre.

Para más información, visite clarostech.com.

Contacto para medios

Kari FinklerClaros Technologieskari@clarostech.com

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