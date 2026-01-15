(Información remitida por la empresa firmante)

-CLO logra una victoria definitiva en el caso de infracción de derechos de autor de software contra Style3D; el Tribunal reconoce piratería comercial a gran escala

SHANGHAI, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion ("CLO"), proveedor líder de tecnología de moda 3D y soluciones digitales integrales, anunció hoy que ha obtenido una sentencia firme y definitiva del Tribunal Superior Popular de la Provincia de Zhejiang en su demanda por infracción de derechos de autor de software contra Zhejiang Lingdi Digital Technology Co. Ltd. ("Linctex"), la empresa responsable de Style3D. Este fallo pone fin a una disputa legal de varios años y refuerza la protección judicial de la propiedad intelectual esencial de CLO. Asimismo, destaca el compromiso de China con el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y la mejora del entorno empresarial, estableciendo un precedente relevante para la competencia leal en la industria.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior Popular de la Provincia de Zhejiang, tras una revisión exhaustiva, el tribunal determinó de manera clara que Linctex incurrió en una infracción deliberada mediante el uso "prolongado, a gran escala y frecuente" de versiones pirateadas del software de CLO en sus operaciones comerciales. Esta conducta vulnera directamente los derechos de autor del software, protegidos por la ley. El tribunal rechazó la defensa de "uso legítimo" (fair use) presentada por Linctex, señalando que el uso del software tenía un propósito estrictamente comercial. Con esta resolución, la sentencia adquiere plena validez legal y garantiza una protección definitiva de los derechos e intereses legítimos de CLO.

"Expresamos nuestro sincero agradecimiento a las autoridades judiciales chinas por reconocer la gravedad de estas infracciones. Este resultado refleja la importancia que China concede a la protección de la propiedad intelectual. Envía un mensaje contundente a toda la industria sobre la necesidad de respetar y cumplir las normas, y refuerza nuestra determinación de seguir profundizando nuestro compromiso con el mercado chino", afirmó Simon Kim, CEO de CLO Virtual Fashion. "Emprendimos este caso no solo para proteger nuestras innovaciones, sino también para salvaguardar la estabilidad del ecosistema de la moda digital. Las marcas y empresas deben tener la certeza de que las herramientas que utilizan son estables, seguras y construidas sobre bases sólidas".

Kim añadió: "El compromiso de CLO con el mercado chino es firme y a largo plazo. Mirando hacia adelante, continuaremos impulsando la transformación digital de la industria de la moda en China mediante el desarrollo de productos localizados, soporte técnico ágil y una estrecha colaboración con nuestros socios del ecosistema".

El tribunal ordenó a Linctex cesar de inmediato todas las actividades infractoras y compensar a CLO. La empresa reafirma su compromiso con la lucha global contra la piratería, promoviendo un entorno justo, competitivo y seguro para todos los creadores y empresas del ámbito de la moda digital.

Acerca de CLO Virtual Fashion

Derivado de la palabra "clothing" (ropa), CLO Virtual Fashion ha transformado e innovado la manera en que las personas crean, comunican y consumen moda desde su fundación en 2009. Con más de 15 años de investigación y desarrollo en simulación de prendas, la compañía lidera el mercado integrando digitalmente todos los componentes relacionados con las prendas virtuales mediante su avanzado algoritmo de simulación de telas en 3D. Desde software de diseño de prendas en 3D hasta plataformas colaborativas de desarrollo y gestión de activos digitales, todos los productos y servicios de CLO están interconectados para ofrecer una experiencia integral y coherente a clientes y usuarios.

