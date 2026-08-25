CLO Virtual Fashion resuelve un importante caso de infracción de patentes en EE. UU. y logra un acuerdo frente a Style3D

(Información remitida por la empresa firmante)

NEW YORK, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion (CLO), empresa líder e innovadora en tecnologías de diseño de prendas en 3D, ha alcanzado un acuerdo que pone fin a su demanda por infracción de patentes en los EE. UU. contra Zhejiang Lingdi Digital Technology Co., Ltd. (también conocida como Linctex), la empresa creadora de Style3D. La acción legal, iniciada en 2023, alegaba que Linctex incurrió en el uso deliberado y no autorizado de la tecnología patentada de CLO. La demanda exigía el pago de daños y perjuicios, así como medidas cautelares para detener la infracción de tres de las patentes de CLO en los EE. UU. Como parte de la resolución, Linctex ha admitido que el software acusado, Style3D Studio, infringe las patentes reclamadas por CLO (Patentes de EE. UU. n.º 10.733.773, 11.410.355 y 11.222.448). Asimismo, Linctex ha admitido que las patentes reclamadas por CLO son válidas y exigibles. Los demás términos del acuerdo se mantienen bajo confidencialidad.

Durante más de 15 años, CLO se ha ganado la confianza de numerosas industrias —incluyendo el diseño de moda, la producción de prendas, el sector automotriz, los artículos para el hogar, la realización cinematográfica, los efectos visuales (VFX) y los videojuegos, entre otros— gracias a un compromiso constante con la investigación y el desarrollo, y a una cultura de innovación. Para proteger las ideas e invenciones de la compañía, CLO mantiene una sólida cartera de patentes y propiedad intelectual a nivel mundial, incluyendo los Estados Unidos, Europa, Corea del Sur y China. CLO se mantiene firme en su compromiso de proteger su propiedad intelectual y su tecnología propia.

CLO ha dedicado años e invertido importantes recursos y energía en desarrollar soluciones revolucionarias que han transformado numerosos sectores, declaró Simon Kim, director ejecutivo (CEO) de CLO Virtual Fashion. La protección de la propiedad intelectual no se limita únicamente a nuestro negocio; se trata de preservar el valor de las grandes ideas y de fomentar un entorno de competencia justa e innovación que beneficie a todos. En esta era de digitalización, es fundamental salvaguardar el trabajo de los creadores e inventores para garantizar el crecimiento sano y sostenible de la industria. Este resultado demuestra nuestro compromiso con ese principio y con nuestra comunidad de usuarios.

Reconocida por su desarrollo centrado en el usuario, CLO ha impulsado a numerosos sectores a adoptar el diseño en 3D. En 2024, el compromiso de la compañía con la investigación y la innovación fue reconocido cuando su cofundador, Jaden Oh, fue galardonado con un Premio de la Academia (Óscar) por sus contribuciones a la realización cinematográfica mediante el desarrollo del software Marvelous Designer de CLO. CLO mantiene el firme propósito de seguir mejorando e innovando de forma continua en sus productos y servicios para sus usuarios y clientes.

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