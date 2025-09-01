CMEF 2025: Promoción del desarrollo integral y de alta calidad de la industria médica y de la salud

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 92ª Feria Internacional de Equipos Médicos de China (CMEF 2025) se celebrará del 26 al 29 de septiembre en el Complejo de la Feria de Importación y Exportación de China (Complejo de la Feria de Cantón) en Guangzhou. Bajo el lema "Salud, Innovación, Colaboración", la feria reunirá a la industria sanitaria global para explorar nuevas oportunidades de desarrollo de alta calidad.

Como feria internacional de primer nivel que abarca toda la cadena de suministro, CMEF reúne a actores clave de todo el mundo para impulsar el crecimiento de la atención médica de alta calidad mediante presentaciones de innovación, colaboraciones y desarrollo de marca, intercambio académico, análisis de tendencias y formación. CMEF 2025 ocupará una superficie de casi 200.000 m y atraerá a unas 4.000 empresas y 120.000 profesionales.

La feria contará con 28 zonas temáticas que abarcarán imágenes médicas, diagnóstico in vitro, robots quirúrgicos, atención médica inteligente y más, mostrando el ecosistema completo, desde la I+D inicial hasta las aplicaciones para el usuario final. Las áreas principales incluyen la innovación en tecnologías inteligentes, la colaboración en la cadena de suministro, la integración internacional de recursos, la medicina de precisión y las soluciones para el envejecimiento de la población.

Mientras tanto, CMEF 2025 albergará más de 60 conferencias y foros sobre políticas e industria, desde estilos de vida saludables y hospitales públicos hasta inteligencia artificial médica, digitalización de dispositivos, imagen, diagnóstico in vitro (IVD), rehabilitación/cuidado de personas mayores, salud en el hogar, economía de las personas mayores, enfermedades crónicas, respuesta a emergencias, salud inteligente, medicina veterinaria y regulaciones globales, con la participación de más de 1.000 expertos.

La Exposición Internacional de CMEF 2025 contará con la presencia de empresas líderes de más de 20 países y regiones, incluyendo Estados Unidos, Singapur, Malasia y Alemania. Diplomáticos y líderes de asociaciones del sector ofrecerán orientación práctica sobre las normas de exportación de dispositivos médicos, utilizando casos reales para aclarar el cumplimiento, y organizarán sesiones personalizadas de networking y promoción para fomentar las colaboraciones transfronterizas y la innovación.

CMEF 2025 estrenará la "Feria Internacional de Estilos de Vida Saludables (IHL)" junto con dos eventos emblemáticos: la Conferencia inaugural de Promoción de la Salud de CMEF y un Carnaval de Vida Saludable. Esta iniciativa crea un centro integral e intersectorial para estilos de vida saludables, fomentando un ecosistema integral que abarca la prevención, la intervención y la gestión. Ofrece un enfoque holístico chino para la promoción de la salud global, que integra tecnología de vanguardia, políticas innovadoras y valores centrados en el ser humano.

Diseñada para consumidores y profesionales de alta gama centrados en la salud, esta iniciativa une el cuidado rutinario, el fitness, la resiliencia mental y una vida ecológicamente responsable para ofrecer soluciones holísticas en todas las etapas de la vida.

Aprovechando la reputación global de CMEF, la exposición presenta más de 1.000 productos —dispositivos inteligentes, tecnología de salud en el hogar, cuidado crónico y del envejecimiento, sistemas inteligentes para el hogar, deporte y belleza, medicina tradicional china y salud de mascotas— que impulsan la innovación en salud accesible.

IHL marca la transición de CMEF de una feria comercial puramente profesional a una plataforma híbrida "médica + consumidor", y un campo de pruebas global para la tecnología de la salud y el bienestar público. La exposición incluirá:

Consumibles médicos: soluciones más inteligentes, precisas y ecológicas para la insuficiencia cardíaca y las intervenciones vasculares (pVAD, IABP, sistemas EECP, monitores del caudal cardíaco no invasivos, stents vasculares naturales, dispositivos intracraneales PBM, dispositivos de cierre hemostático).

Robótica médica: sistemas de última generación, incluyendo robots quirúrgicos laparoscópicos.

Salud inteligente: gestión de enfermedades crónicas impulsada por IA, dispositivos portátiles y cirugía remota 5G que impulsan la medicina de precisión.

Diagnóstico in vitro (IVD) y cribado temprano: avances en la detección temprana del cáncer, POCT y diagnóstico molecular.

Para obtener más información y registrarse para asistir, visite: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=c534464e36a54dd494454150b90dbaff&channelUuid=265ea689341948529bab064c61a3c712.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761679...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cmef-2025-promocion-del-desarrollo-integral-y-de-alta-calidad-de-la-industria-medica-y-de-la-salud-302543056.html