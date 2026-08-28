(Información remitida por la empresa firmante)

-CNTE ofrece soluciones de sistemas de almacenamiento de energía para los proyectos BESS Leuna 3 y BESS Leuna 4 de Merseburg en Alemania

MERSEBURG, Alemania, 28 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- CNTE ha proporcionado soluciones de sistemas de almacenamiento de energía para BESS Leuna 3 y BESS Leuna 4. Estos proyectos de almacenamiento de energía se encuentran situados en Merseburg, Sajonia-Anhalt, Alemania.

BESS Leuna 3 y BESS Leuna 4 disponen de una capacidad aproximada de 50 MW/100 MWh cada uno, lo que eleva la capacidad total de estos dos proyectos hasta los 100 MW/200 MWh. BESS Leuna 3 y BESS Leuna 4 entraron en funcionamiento en junio de 2026.

Ambos proyectos se utilizan principalmente para llevar a cabo las tareas de arbitraje de precios basadas en el mercado, almacenando electricidad durante los periodos en los que los precios son más bajos y liberándola cuando los precios de mercado suben. Este modelo operativo permite que las instalaciones de almacenamiento en baterías aprovechen las diferencias de precio, a la vez que pueden aportar una flexibilidad adicional al funcionamiento del mercado eléctrico.

Estos proyectos se suman a las anteriores implantaciones de CNTE en Alemania, entre las que se incluyen el proyecto BESS Krumpa I, de 50 MW/100 MWh, y los proyectos BESS Leuna 1 y BESS Leuna 2, que son gestionados de forma independiente.

Contando con la puesta en marcha de BESS Leuna 3 y BESS Leuna 4, CNTE sigue ampliando su experiencia destinada al suministro de soluciones de almacenamiento de energía a gran escala para el mercado alemán del almacenamiento en baterías, que cada vez tiene un tamaño más grande.

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