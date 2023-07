COA DE HONG KONG CONSERVA SU TÍTULO COMO THE BEST BAR IN ASIA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

Coa celebrates its third consecutive No.1 at the Asia’s 50 Best Bars 2023 awards ceremony, sponsored by Perrier, live from Hong Kong

Coa celebrates its third consecutive No.1 at the Asia’s 50 Best Bars 2023 awards ceremony, sponsored by Perrier, live from Hong Kong - 50 BEST/PR NEWSWIRE

HONG KONG, 18 de julio de 2023 /PRNewswire/ --

Coa ocupa el puesto No.1 y es nombrado The Best Bar in Asia , patrocinado por Perrier

ocupa el puesto No.1 y es nombrado The Best Bar in , patrocinado por Perrier La lista cuenta con 13 nuevos participantes y bares que abarcan 17 ciudades

Singapur lidera con 11 bares y Jigger & Pony en el No.2 gana el Rémy Martin Legend of the List

en el No.2 gana el Rémy Martin Legend of the List Analogue Initiative de Singapur recibe el Ketel One Sustainable Bar Award

de Singapur recibe el Ketel One Sustainable Bar Award Mahaniyom Cocktail Bar de Bangkok recibe el premio London Essence Best New Opening

de recibe el premio London Essence Best New Opening Virtù de Tokio gana el premio Disaronno Highest New Entry

de gana el premio Disaronno Highest New Entry Hiroyasu Kayama de Bar Benfiddich, Tokio , es coronado Roku Industry Icon

de Bar Benfiddich, , es coronado Roku Industry Icon Zest de Seúl fue elegido como Nikka Highest Climber

de Seúl fue elegido como Nikka Highest Climber Night Hawk de Singapur recibe el premio Campari One To Watch

de Singapur recibe el premio Campari One To Watch The Cocktail Club de Yakarta gana el premio Siete Misterios Best Cocktail Menu

Puede ver la lista 1-50 completa aquí.

La lista Asia's 50 Best Bars 2023, patrocinada por Perrier, fue anunciada en una ceremonia de premiación en vivo esta noche en Hong Kong. La tan esperada cuenta regresiva incluyó bares de 17 ciudades de Asia y culminó con el nombramiento de Coa en Hong Kong como The Best Bar in Asia. La ceremonia de premiación ya se puede ver en la página de Facebook de The World's 50 Best Bars y en el canal de YouTube de 50 Best Bars TV.

Coa de Hong Kong ha logrado la notable hazaña de mantenerse en el puesto No.1 como The Best Bar in Asia durante tres años consecutivos. Creado en 2017 por el bartender y propietario Jay Khan, el bar toma su nombre de la herramienta de cosecha de agave y presenta una vasta colección de más de 200 botellas de tequila, mezcal y otras bebidas alcohólicas artesanales mexicanas como raicilla, bacanora, sotol y charanda. Coa hizo su debut en la lista en 2019, cuando obtuvo el Highest New Entry Award en el puesto No.12 y, desde ese entonces, ha ido aumentando constantemente su popularidad.

En el puesto No.2 se encuentra Jigger & Pony de Singapur, también The Best Bar in Singapore por tercer año consecutivo, y ganador del Rémy Martin Legend of the List. BKK Social Club es nombrado TheBest Bar in Thailand en el puesto No.3.

Mark Sansom, director de contenido de Asia's 50 Best Bars, expresó: "Nos complace celebrar por primera vez la vibrante comunidad de bares de Asia en Hong Kong. Felicitaciones a Jay Khan y al equipo de Coa por mantener su primera posición: el primer bar de Asia en ocupar el puesto No.1 durante tres años consecutivos".

