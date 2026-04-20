CoCo impulsa su expansión en Europa con una alianza estratégica en Bélgica y abre nuevas oportunidades de franquicia

(Información remitida por la empresa firmante)

CHARLEROI, Bélgica, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La reconocida marca internacional de té boba CoCo Bubble Tea ha anunciado una asociación estratégica con Bubble Bar, con el objetivo de impulsar su próxima fase de expansión en ciudades clave del Benelux.

Esta colaboración marca un paso importante en la estrategia de localización de CoCo en Europa, integrando su capacidad global en innovación de producto y operaciones estandarizadas con el profundo conocimiento del mercado local de Bubble Bar. El objetivo: ofrecer una experiencia de bubble tea más relevante y atractiva para el consumidor europeo.

Fundada en 2014 en Amberes, Bubble Bar es considerada pionera en el desarrollo de la cultura del bubble tea en Bélgica."Desde nuestros inicios, hemos acercado la creatividad y calidad del bubble tea al público belga. Esta alianza con CoCo nos permitirá ampliar esa visión sin perder nuestra esencia local", señaló su director.

Gracias a esta alianza, CoCo refuerza un modelo de expansión más flexible y centrado en el consumidor, combinando escala global con adaptación cultural.

Expansión acelerada en Europa

CoCo inició operaciones en el Benelux hace tres años y actualmente cuenta con cinco tiendas en los Países Bajos, con planes de crecer hasta 17 locales.En Bélgica, la marca ya está presente en Bruselas, Amberes y Lovaina, y prevé expandirse a 14 ciudades.

Más allá del Benelux, CoCo continúa consolidando su presencia en Europa con aperturas recientes en Berlín, Düsseldorf y Fráncfort. Asimismo, nuevas aperturas están programadas para Budapest, Bijlmer (Ámsterdam) y Málaga, mientras que la marca también ha entrado recientemente en mercados emergentes como Armenia y Egipto.

Un mercado en fuerte crecimiento

Según Research & Markets, el mercado europeo del bubble tea pasará de 686 millones de dólares en 2025 a 1.220 millones en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,6 %.

Los principales mercados incluyen los Países Bajos, España, Alemania, Francia, Reino Unido, donde las bebidas de estilo asiático están ganando popularidad. La Generación Z juega un papel clave en esta tendencia, impulsando la demanda de bebidas visuales, personalizables y altamente compartibles.

"Nos entusiasma el dinamismo del mercado europeo y confiamos en nuestra visión a largo plazo. Al colaborar con socios regionales sólidos, estamos construyendo una red basada tanto en la relevancia cultural como en la excelencia operativa", afirmó Warren Chen, Director General de CoCo Bubble Tea.

Cadena de suministro y desarrollo local

La expansión de CoCo está respaldada por una sólida infraestructura global de cadena de suministro, optimizada a nivel regional. Un centro logístico y aduanero en los Países Bajos permite mejorar la eficiencia, cumplir con las normativas europeas y garantizar una rotación estable de inventario. Además, la compañía invierte en talento local mediante un centro de formación en los Países Bajos, donde se capacita a socios y baristas para asegurar estándares de calidad consistentes.

Innovación de producto como motor clave

CoCo mantiene una amplia oferta de bebidas, incluyendo tés con leche, tés de frutas y bebidas con perlas popping. Su equipo de I+D combina innovación global con adaptación a sabores locales, fortaleciendo su conexión con consumidores de distintos contextos culturales.

Para más información sobre oportunidades de franquicia, visite:https://www.coco-tea.com/Franchise

Acerca de CoCo Bubble Tea

Fundada en 1997, CoCo Bubble Tea es una marca global reconocida por la calidad de sus ingredientes, la consistencia en sus procesos y su continua innovación. La compañía continúa expandiendo su presencia internacional a través de tiendas propias y alianzas estratégicas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955501...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/coco-impulsa-su-expansion-en-europa-con-una-alianza-estrategica-en-belgica-y-abre-nuevas-oportunidades-de-franquicia-302746920.html