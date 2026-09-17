Cohere y Aleph Alpha firman un acuerdo para convertirse en la primera solución de IA soberana transatlántica (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Una empresa líder canadiense-alemana en IA reafirma su compromiso de invertir en sus países de origen, Canadá y Alemania, y ofrece salvaguardias de gobernanza únicas vinculadas a la soberanía digital.

TORONTO y HEIDELBERG, Alemania, 17 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Cohere y Aleph Alpha, dos proveedores consolidados de IA soberana y segura para gobiernos e industrias altamente reguladas, han anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo de combinación empresarial, tras el anuncio de la fusión prevista el pasado mes de abril. Al operar a nivel mundial bajo la marca Cohere, la empresa unificada creará, en la práctica, la primera solución de IA soberana transatlántica. La operación queda pendiente de las aprobaciones regulatorias definitivas.

Compromiso con Canadá y Alemania

La empresa mantendrá un fuerte arraigo en ambos países, con sedes, centros de I+D y puestos de liderazgo tanto en Canadá como en Alemania.

La empresa, que opera a nivel mundial bajo el nombre de Cohere, aunará una profunda experiencia en investigación, soluciones de nivel empresarial y colaboraciones consolidadas con el sector público en Canadá y Europa. La operación elevará la plantilla de Cohere a más de 1.000 empleados entre ambos continentes, con planes de establecer sedes duales en Berlín y Toronto y de mantener la oficina de Aleph Alpha en Heidelberg como centro de investigación.

Un acuerdo trae un nuevo liderazgo a Cohere

Como parte de la siguiente fase de crecimiento de la empresa resultante de la fusión, Cohere ampliará su equipo directivo con dos nombramientos de alto nivel que entrarán en vigor tras el cierre de la operación. Ilhan Scheer, actual coconsejero delegado de Aleph Alpha, asumirá el cargo de director de operaciones de Cohere, liderando el modelo operativo global y la expansión organizativa de la compañía. Anteriormente fundó fable+, una empresa de análisis de datos y transformación adquirida por Accenture, donde ejerció como director general supervisando una cartera global de productos de transformación empresarial, y es coautor del libro Decision Intelligence (Wiley).

Ilhan Scheer, coconsejero delegado de Aleph Alpha, declaró: "En los últimos doce meses, hemos centrado aún más nuestra atención en los modelos de lenguaje especializados para gobiernos e industrias reguladas. Cohere encaja perfectamente en nuestra estrategia para esta labor, ya que aporta un alcance global y capacidades de despliegue que complementan nuestra experiencia en investigación. Juntos, podemos llevar los desarrollos de nuestro equipo a más organizaciones en todo el mundo. Esto refuerza nuestra capacidad para cumplir nuestra misión: ofrecer a las organizaciones el control sobre la IA de la que dependen".

Samuel Weinbach, cofundador y codirector de investigación de Aleph Alpha, asumirá el cargo de director de investigación de Cohere, impulsando la investigación y el desarrollo tecnológico de la compañía. Su labor científica abarca áreas como la tokenización, el entrenamiento de modelos de lenguaje, la explicabilidad y la generación de imágenes. Ambos nombramientos están supeditados a la formalización de la operación, la cual queda pendiente de las aprobaciones regulatorias pertinentes y cuya conclusión se prevé para finales de este año; más adelante se darán a conocer detalles adicionales sobre la integración y los productos.

Compromiso continuo con la soberanía

Cohere se convertirá en el primer desarrollador de modelos fundacionales con presencia a ambos lados del Atlántico en ofrecer soluciones de IA alineadas con los requisitos de soberanía tanto de Canadá como de Alemania.

La empresa resultante operará dentro de los marcos legales y regulatorios aplicables de ambas jurisdicciones, incluidos los requisitos que rigen la protección y el manejo de datos y tecnología sensibles. Su estructura incorpora salvaguardias y mecanismos de supervisión que refuerzan el control operativo, la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo en ambos mercados.

"Ningún gobierno ni empresa debería tener que elegir entre una IA capaz y el control sobre su tecnología", afirmó Aidan Gomez, cofundador y consejero delegado de Cohere. "Esa convicción es precisamente la razón por la que unimos fuerzas con Aleph Alpha para potenciar el talento, la infraestructura y la confianza institucional que respaldan nuestra misión. Juntos, avanzaremos con mayor rapidez para satisfacer la creciente demanda mundial de una IA de vanguardia que sea lo suficientemente potente para competir, pero también lo bastante segura y gobernable para inspirar confianza".

La empresa también impulsará su colaboración con las compañías del Grupo Schwarz para ofrecer IA soberana en STACKIT, el servicio de nube soberana de Schwarz Digits y un pilar fundamental de la estrategia de soberanía digital de Europa.

Christian Müller, consejero delegado de Schwarz Digits, declaró: "La soberanía digital no consiste en actuar en solitario, sino en unir fuerzas estratégicamente. Esta alianza transatlántica supone un gran avance que acelera el desarrollo de una infraestructura de IA independiente. Con el objetivo de consolidar a STACKIT como la columna vertebral técnica de soluciones de IA soberanas, garantizamos que las organizaciones no tengan que elegir entre alto rendimiento e independencia digital. Al asociarnos con entidades que comparten plenamente nuestros estrictos valores y estándares de seguridad de datos, estamos fortaleciendo de manera sostenible el futuro digital soberano de Europa y Canadá".

Para obtener más información, visite cohere.com y aleph-alpha.com.

Acerca de Cohere

Cohere, fundada en 2019, es la empresa líder mundial en IA soberana que desarrolla modelos fundacionales y productos de IA integrales para resolver problemas empresariales del mundo real. Colaboramos con organizaciones para ofrecer una integración fluida, personalización profunda y soluciones fáciles de usar. Nuestra plataforma integral proporciona la máxima seguridad, privacidad y flexibilidad de despliegue en entornos de nube, infraestructuras privadas locales e incluso sistemas totalmente aislados (sin conexión a redes externas). Con sedes globales en Toronto, San Francisco y Alemania, Cohere cuenta con oficinas adicionales en Londres, Nueva York, Montreal, París y Seúl, atendiendo a clientes de todo el mundo.

La empresa ha recaudado aproximadamente 1.600 millones de dólares de inversores tecnológicos estratégicos (Nvidia, AMD Ventures, Salesforce Ventures, Oracle, Cisco), inversores institucionales (Radical Ventures, Inovia Capital, PSP Investments, HOOPP, BDC, Nexxus) y pioneros de la IA, entre ellos Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel y Raquel Urtasun. Para más información, visite cohere.com.

Acerca de Aleph Alpha

Aleph Alpha se fundó en 2019 con la misión de investigar y desarrollar una IA soberana y centrada en el ser humano para un mundo mejor. Con un equipo internacional de científicos e ingenieros, la empresa investiga y desarrolla grandes modelos de lenguaje especializados. Sus soluciones, creadas en colaboración, son la opción preferida de empresas e instituciones gubernamentales que buscan mantener la soberanía, garantizar la seguridad de los datos y desarrollar aplicaciones fiables. Con sede en Heidelberg, Aleph Alpha cuenta con una plantilla de unos 200 profesionales repartidos en cuatro centros de trabajo en Alemania. Para más información, visite aleph-alpha.com.

Acerca de Schwarz Digits

Schwarz Digits es la división de TI y servicios digitales del Grupo Schwarz y ofrece productos y servicios digitales de primer nivel que cumplen con los estrictos estándares alemanes de protección de datos. Con el objetivo de alcanzar la mayor soberanía digital posible, Schwarz Digits proporciona la infraestructura y las soluciones de TI para el amplio ecosistema de empresas del Grupo Schwarz y trabaja en su desarrollo de cara al futuro. Entre los servicios centrales soberanos de Schwarz Digits se incluyen la nube, la ciberseguridad, los datos y la IA, así como las soluciones de comunicación y entornos de trabajo. Además, Schwarz Digits crea las condiciones óptimas para el desarrollo de innovaciones pioneras dirigidas a clientes finales, empresas y organismos del sector público. Encontrará más información en www.schwarz-digits.de/en.

Acerca de Schwarz Group

Schwarz Group es un líder internacional en el sector minorista que cuenta con cerca de 14.500 tiendas y 604.000 empleados. En el ejercicio fiscal 2025, las empresas de Schwarz Group generaron un volumen de ventas total de 185.600 millones de euros. Su ecosistema único les permite abarcar toda la cadena de valor: desde la producción y la venta minorista hasta el reciclaje y la digitalización. Crean soluciones para hacer la vida más segura, saludable y sostenible, tanto en el presente como en el futuro, anticipándose a las necesidades. Lidl y Kaufland constituyen los pilares del mercado minorista de alimentación y forman parte esencial de la vida cotidiana de sus clientes en 33 países. Gran parte de los productos de marca propia y de los envases sostenibles provienen directamente de Schwarz Produktion. A través de sus soluciones de gestión de reciclaje, el proveedor de servicios medioambientales PreZero fomenta una economía circular funcional e invierte en un futuro limpio. La división de TI y servicios digitales, Schwarz Digits, ofrece productos y servicios digitales de gran valor que cumplen con los estrictos estándares alemanes de protección de datos, garantizando así el máximo nivel de soberanía digital. Como proveedor de servicios asociado, Schwarz Corporate Solutions presta apoyo a las empresas de Schwarz Group en todos los ámbitos relacionados con la administración, los recursos humanos, las actividades operativas y otras áreas complementarias. Puede encontrar más información en www.gruppe.schwarz/en.

Contactos de medios: Cohere, Amanda Taggart, amanda.taggart@cohere.com; Aleph Alpha, Helena Treeck, helena.treeck@aleph-alpha.com; Schwarz Digits, Teléfono +49 7132 30-490490, presse@digits.schwarz; Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG: Teléfono +49 (0)7132 30788600, presse@mail.schwarz

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