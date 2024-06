La Comisión de Transición Energética afirma que los países pueden triplicar su ambición climática antes de la COP30 (2)

Energy Transitions Commission says countries can triple climate ambition by COP30

Energy Transitions Commission says countries can triple climate ambition by COP30 - ENERGY TRANSITIONS COMMISSION/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Si los gobiernos reflejan el rápido progreso tecnológico actual y los compromisos nacionales, industriales y de la COP28 existentes a la hora de fijar nuevos objetivos climáticos

LONDRES, 10 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- En su último informe, Credible Contributions: Bolder Plans for Higher Climate Ambition in the Next Round of NDCs, el ETC hace un llamamiento a la colaboración entre la industria y los gobiernos para aumentar la ambición de la próxima ronda de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) para la COP30. Si queremos limitar el impacto del cambio climático, las NDC pueden y deben reflejar el potencial técnico y reforzar el progreso existente estableciendo objetivos más ambiciosos con vínculos más fuertes con las políticas nacionales. Al establecer una dirección clara y reducir la incertidumbre, la próxima ronda de NDC puede acelerar aún más el despliegue de tecnologías energéticas limpias.

Desde que se firmó el Acuerdo de París en la COP21, los países deben presentar y mejorar sus compromisos climáticos nacionales cada cinco años. La próxima presentación está prevista para el año que viene. Estas NDCs, sirven como hojas de ruta de alto nivel para la acción climática nacional mediante el establecimiento de objetivos para la reducción de emisiones en períodos de 10 años. Hasta la fecha, el éxito de la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono se ha debido a la respuesta de la industria a los objetivos de los gobiernos: acelerar el despliegue y reducir los costes. La industria reconoce la oportunidad de la próxima ronda de NDC y pide a los gobiernos que den prioridad a la consecución de NDC ambiciosas que proporcionen seguridad, desbloqueen la inversión y aceleren el despliegue tecnológico.

Tercera ronda de NDC prevista para 2025

Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se encuentran actualmente en un máximo histórico (59 GtCO e)[1] y siguen aumentando. Si se alcanzan en su totalidad, los objetivos actuales de las NDC fijados en 2020 sólo permitirán reducir las emisiones en 6 GtCO e anuales de aquí a 2035. Esta cifra dista mucho de la reducción de 23-30 GtCO e necesaria para 2035 en una senda de 1,5 ºC.

Según el ETC, si los gobiernos reflejan los compromisos políticos existentes asumidos en la COP28 y a nivel nacional y los últimos avances tecnológicos en la próxima ronda de NDC, los niveles de ambición globales podrían casi triplicarse. Esto permitiría alcanzar 18 GtCO e de mitigación al año en 2035 y situar al mundo en una trayectoria para limitar el calentamiento a 2°C.

Se está avanzando rápidamente. Muchas tecnologías básicas de la transición energética ya han alcanzado puntos de inflexión para un crecimiento que se refuerza a sí mismo y unas políticas nacionales sólidas apoyan la aceleración de la fabricación y el despliegue en todo el mundo. Por ejemplo, las nuevas instalaciones eólicas y solares cubren ya más del 90% del crecimiento de la demanda mundial de energía. Los vehículos eléctricos representan ya el 18% de las ventas mundiales de turismos y hasta el 20% y el 40% de las ventas en Europa y China, respectivamente. Las tecnologías y políticas necesarias para descarbonizar la industria pesada y el transporte de larga distancia están alcanzando su madurez comercial.

Además, en la COP28, casi 200 países se comprometieron a triplicar la capacidad de las energías renovables, duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética para 2030 y abandonar los combustibles fósiles en el sistema energético.

"La industria ha aumentado rápidamente la fabricación y el despliegue de tecnologías energéticas limpias con el apoyo y los compromisos políticos existentes. Una mayor ambición en la próxima ronda de NDC en la COP30 tiene el potencial de reforzar y acelerar este bucle de retroalimentación positiva. La colaboración entre la industria y el gobierno para comprometer planes medibles, entregables e invertibles es clave para impulsar la acción." Adair Turner, Presidente de la Comisión de Transiciones Energéticas.

Los compromisos existentes y los progresos realizados ofrecen margen para un mayor refuerzo de las NDC, pero ir más allá de los 2 °C para alinear las NDC con una senda de 1,5 °C requerirá aún más medidas. Habrá que avanzar más rápido para detener la deforestación, eliminar progresivamente el carbón del sistema energético y acelerar la ejecución de proyectos en la industria y el transporte, que son difíciles de reducir.

"La próxima ronda de estos planes climáticos nacionales - NDCs 3.0 - está prevista para principios del año que viene, y serán algunos de los documentos políticos más importantes elaborados en este siglo. Corresponde a cada país decidir su NDC; al fin y al cabo, están determinadas a nivel nacional, por lo que no se trata de una solución única para todos. Un nuevo informe de la Comisión de Transiciones Energéticas del lunes subraya que estos planes pueden servir como poderosos prototipos para impulsar las economías y las sociedades de los países." Simon Stiell, Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Las "NDC 3.0" deben ayudar a traducir la ambición en acción

Es necesaria una mayor ambición por parte de los gobiernos y la industria para estimular el despliegue acelerado de tecnologías energéticas limpias, pero la ambición por sí sola no conseguirá avanzar. El ETC recomienda que las "NDCs 3.0" definan:

Hojas de ruta claras y detalladas para la aplicación de medidas climáticas aceleradas respaldadas por una política gubernamental firme (por ejemplo, objetivos cuantitativos para GW de energías renovables, fechas de eliminación progresiva de las prohibiciones de venta de vehículos con motor de gasolina o diésel).

objetivos cuantificables, exhaustivos (que abarquen todos los sectores y GEI) y granulares de reducción de emisiones.

Planes invertibles, especialmente para los mercados emergentes, que establezcan claramente la inversión y la financiación climática internacional necesarias para alcanzar los objetivos fijados.

"Acogemos con satisfacción las recomendaciones del ETC para las NDC 3.0 e instamos a los gobiernos a que colaboren con el sector privado en la elaboración de hojas de ruta políticas y planes de inversión dentro de sus NDC. Si queremos cumplir la próxima ronda de NDC, los directores ejecutivos y los ministros tendrán que adoptar nuevas formas de resolución de problemas entre los sectores público y privado para avanzar en las transformaciones sectoriales." Peter Bakker, Presidente y Consejero Delegado del WBCSD.

Las prioridades variarán de un país a otro, pero el informe del CFE subraya que todos los países, sea cual sea su nivel de ambición, aplicación y financiación, pueden dar un paso adelante en la próxima ronda de NDC. Respaldar las NDC con planes de transición detallados puede desbloquear la inversión y la acción industrial necesarias para alcanzar estos objetivos.

"Triplicar la ambición en la próxima ronda de NDC es factible si los gobiernos reflejan el rápido progreso tecnológico realizado en la transición energética hasta la fecha y los compromisos existentes que han asumido. Esto nos acercaría mucho más al objetivo del Acuerdo de París. Pero para limitar el aumento de la temperatura global a sólo 1,5 °C, la ambición debe ser aún mayor. Para ello sería necesario detener inmediatamente la deforestación, eliminar rápidamente el carbón en todo el mundo y acelerar los avances en la industria pesada y el transporte." Ita Kettleborough, Directora de la Comisión de Transiciones Energéticas.

Credible Contributions: Bolder Plans for Higher Climate Ambition in the Next Round of NDCs se ha desarrollado en colaboración con miembros de la ETC procedentes de la industria, instituciones financieras , y defensores del medio ambiente. La ETC es una coalición mundial de líderes de todo el panorama energético comprometidos con la consecución de emisiones netas cero para mediados de siglo, entre cuyos miembros se encuentran Arup, bp, HSBC, Iberdrola, National Grid, Octopus Energy, Petronas, Shell, SSE, Rabobank, Vattenfall, We Mean Business y World Resources Institute.

Descargue el informe: https://www.energy-transitions.org/publications/credible-contributions-bolder-plans-for-ndcs/ [El enlace estará activo a partir de las 00:01 (BST) del 10 de junio de 2024].

Notas a los redactoresEste informe se basa en trabajos anteriores del ETC sobre análisis relacionados con la COP, como Keeping 1.5 Alive (2021) y Degree of Urgency (2022).

El presente informe ha sido elaborado en amplia consulta con los miembros de la Comisión de Transición Energética y constituye una opinión colectiva de la misma. Sin embargo, no debe entenderse que los miembros estén de acuerdo con todas las conclusiones o recomendaciones.

Para más información sobre el ETC, visite: https://www.energy-transitions.org

[1] Suponiendo 28 toneladas de CO2e por tonelada de metano.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433272...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1935158...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/la-comision-de-transicion-energetica-afirma-que-los-paises-pueden-triplicar-su-ambicion-climatica-antes-de-la-cop30-302167383.html