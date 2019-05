Compromisos irrevocables para aceptar la oferta pública en efectivo recomendada de Amgen a accionistas de Nuevolution (2

Publicado 29/05/2019 13:01:32 CET

Cualquier supuesta aceptación de la Oferta que resulte directa o indirectamente de un incumplimiento de estas restricciones será inválida y cualquier supuesta aceptación por una persona ubicada en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o cualquier agente, fiduciario u otro intermediario que actúe de forma no discrecional para un superior que dé instrucciones desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica no será válida y no será aceptada. Cada titular de las acciones que participe en la Oferta representará que no es una persona de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, no se encuentra en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica ni participa en dicha Oferta desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica ni actúa de manera no discrecional para un superior que sea de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, que se encuentre en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o que esté dando una orden para participar en dicha Oferta desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

Sin perjuicio de todo lo anterior, Amgen se reserva el derecho de permitir que la Oferta sea aceptada por personas no residentes en Suecia si, a su entera discreción, Amgen está convencida de que dicha transacción puede realizarse de conformidad con la legislación y normativa aplicables.

En la medida en que lo permita la ley o regulación aplicable, Amgen o sus corredores pueden comprar o suscribir acuerdos para comprar acciones en Nuevolution, directa o indirectamente, fuera del ámbito de la Oferta, antes, durante o después del período en que la Oferta permanezca abierto para su aceptación. Esto también se aplica a otros valores que son directamente convertibles, canjeables o ejercitables por acciones de Nuevolution, como derechos de adquisición. Estas compras pueden completarse a través de la bolsa de valores a precios de mercado o fuera de la bolsa de valores a precios negociados. Cualquier información sobre dichas compras se divulgará según lo exija la ley o la normativa de Suecia.

Información importante para accionistas de EE. UU.La oferta realizada es para las acciones de Nuevolution, una empresa sueca. La Oferta se está realizando en los Estados Unidos conforme a una exención de ciertas normas de la oferta pública ofrecida por la Regla 14d-1 (c) de conformidad con la Ley de Intercambio de Valores de los Estados Unidos de 1934, en su forma enmendada (la "Ley de Valores de EE.UU. "), en cumplimiento con la Sección 14 (e) de la Ley de Valores de EE. UU. y de otro modo de acuerdo con los requisitos de la legislación sueca. En consecuencia, la Oferta está sujeta a la divulgación y otros requisitos de procedimiento, incluso con respecto a los derechos de retractación, el calendario de la oferta, los procedimientos de liquidación y el calendario de pagos que son diferentes de los aplicables en virtud de los procedimientos y las leyes de ofertas de licitación nacionales de los EE. UU. Puede resultar difícil para los accionistas de EE. UU. hacer cumplir sus derechos y cualquier reclamación que surja de las leyes bursátiles federales de EE. UU., ya que Nuevolution está organizada en una jurisdicción no estadounidense, y algunos o todos sus funcionarios y directores pueden ser residentes de una jurisdicción fuera de los Estados Unidos. Es posible que los accionistas de EE. UU. no puedan demandar a una compañía que no sea de los EE. UU. ni a sus funcionarios o directores en un tribunal que no sea de los EE. UU. por infracciones de las leyes bursátiles de los EE. UU. Además, puede resultar difícil obligar a una compañía que no sea de los EE. UU. y a sus afiliadas a someterse a un proceso judicial en un tribunal de los EE. UU. El recibo de efectivo de conformidad con la Oferta por parte de los accionistas que son contribuyentes de los Estados Unidos puede ser una transacción que esté sujeta a impuestos para fines del impuesto sobre la renta federal de los Estados Unidos y de conformidad con las leyes estatales y locales de los Estados Unidos, así como la legislación fiscal extranjera y otras leyes. Se insta a cada accionista a consultar a su asesor profesional independiente sobre las consecuencias fiscales de la Oferta.

De acuerdo con la práctica sueca normal y de conformidad con la Regla 14e-5 (b) de la Ley de valores de EE. UU., Amgen y sus afiliados o corredores (que actúan como agentes de Amgen o sus afiliados, según corresponda) pueden, puntualmente, y de otra forma conforme a la Oferta, directa o indirectamente, comprar o coordinar la compra fuera de los Estados Unidos, de acciones de Nuevolution que sean el objeto de la Oferta o cualquier valor que sea convertible, canjeable o ejercitable por dichas acciones antes o durante el período en que la Oferta permanezca abierta para su aceptación. Estas compras pueden producirse en el mercado abierto según los precios vigentes o en transacciones privadas según precios negociados. En la medida en que la información sobre dichas compras o acuerdos de compra se hagan públicos en Suecia, dicha información se divulgará a los accionistas estadounidenses de Nuevolution. Además, los asesores financieros de Amgen también pueden participar en actividades comerciales de curso ordinario en valores de Nuevolution, que pueden incluir compras o acuerdos de compra de dichos valores.

Para los propósitos de esta sección "Estados Unidos" y "EE. UU." significa los Estados Unidos de América (sus territorios y posesiones, todos los estados de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia).

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en las expectativas y creencias actuales de Amgen. Todas las declaraciones, aparte de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones que podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluida cualquier declaración sobre el resultado de la Oferta y las transacciones resultantes, los beneficios y las sinergias de dichas transacciones, las posibles consecuencias de la Oferta para aquellos accionistas de Nuevolution que opten por no aceptar la Oferta, las oportunidades futuras para Amgen o Nuevolution y cualquier estimación de ingresos, márgenes operativos, gastos de capital, efectivo, otras métricas financieras, resultados o prácticas legales, de arbitraje, políticos, regulatorios o clínicos esperados, patrones de clientes y prescriptores, actividades de reembolso y resultados, así como otras estimaciones y resultados similares. Las declaraciones prospectivas no representan hechos e implican riesgos e incertidumbres importantes, incluidas las que se mencionaron anteriormente y se describen más detalladamente en los informes de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Presentados por Amgen, incluido su informe anual más reciente del Formulario 10-K y cualquier informe periódico posterior del Formulario 10-Q e informes actuales del Formulario 8-K. A menos que se indique lo contrario, Amgen proporciona esta información a partir de la fecha de este comunicado de prensa y, a menos que sea requerido por las Normas de adquisición o la legislación aplicable, no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este documento como resultado de nueva Información, eventos futuros o de otro tipo. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectos de Amgen.

Notas

((1)) Si Nuevolution paga dividendos o hace otras distribuciones a los accionistas, cuya fecha de registro se produzca antes de la liquidación de la Oferta, el Precio de la oferta se reducirá en consecuencia.

https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg ]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2479557-1&h=373082035&u=...]

Sitio Web: http://www.amgen.com/