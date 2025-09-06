Concirrus lanza una nueva plataforma de suscripción de seguros de propiedades basada en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

- Concirrus lanza una plataforma de suscripción de seguros de propiedades basada en IA que ofrece cotizaciones hasta un 98 % más rápido

LONDRES y NUEVA YORK, 6 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Concirrus , el socio confiable de insurtech en inteligencia artificial para la automatización de suscripción de seguros especializados, anunció hoy el lanzamiento de Concirrus Property, una nueva plataforma nativa de inteligencia artificial que ayuda a las aseguradoras y MGAs a reducir el tiempo de procesamiento desde la recepción del envío hasta la emisión de una cotización de días a minutos.

Tradicionalmente, la naturaleza manual de la suscripción de seguros generales y especializados obliga a los suscriptores a un trabajo tedioso y repetitivo. Las soluciones recientes extraen los datos presentados, pero aún omiten campos vitales, lo que deja a los suscriptores con una versión organizada del mismo problema.

Con Concirrus Property, el proceso de suscripción se ha invertido, ofreciendo un conjunto de datos totalmente enriquecido en segundos, lo que permite a los suscriptores ser los primeros en cotizar, suscribir más negocios y tomar decisiones más inteligentes sobre el riesgo.

"La tecnología no está aquí para reemplazar a los suscriptores, sino para aliviar la carga operativa", afirmó Vinod Singh, director general de Concirrus. "La suscripción de propiedades exige gestionar listas de valores masivas y complejas, pero la mayoría de las soluciones tienen dificultades para extraer datos de listas de valores o geocodificar direcciones con precisión. Concirrus lo consigue en segundos, ofreciendo a los suscriptores la velocidad, la información y la precisión necesarias para obtener más ganancias y gestionar sus carteras con confianza".

Los primeros usuarios de Concirrus Property ya han reducido el tiempo de procesamiento de solicitudes de horas o días a minutos, pasando del envío a la cotización hasta un 98 % más rápido. Han eliminado la reintroducción manual de datos, obtenido visibilidad de la exposición en tiempo real antes de cotizar y mejorado la relación entre presupuesto y vinculación, lo que permite a los equipos escalar sin aumentar los costes ni la plantilla.

"Al brindarles a los suscriptores información confiable en el momento de la fijación de precios, les damos la libertad de hacer lo que mejor saben hacer: generar más negocios, fortalecer sus carteras de riesgos y tomar decisiones de riesgo más inteligentes", agregó Matthew Twist, director de ingresos de Concirrus.

Concirrus Property está diseñado para empresas que suscriben riesgos de propiedad comercial complejos, incluidos bienes raíces comerciales, carteras de alto TIV, propiedades habitacionales e industriales, riesgo de construcción, activos vacantes y en dificultades y zonas expuestas a catástrofes.

Acerca de Concirrus

Concirrus ofrece tecnología innovadora para seguros especializados y comerciales, convirtiendo la suscripción compleja en decisiones basadas en IA. Con una plataforma diseñada específicamente para la automatización, la toma de decisiones basada en datos y la gestión de carteras en tiempo real, ayudamos a las aseguradoras a cotizar con mayor rapidez, seleccionar riesgos de forma más inteligente y generar carteras de negocio más rentables.

Nuestras soluciones respaldan una amplia gama de líneas especializadas que incluyen propiedad, aviación, transporte, marítimo, fianzas, construcción y violencia política y terrorismo (PV&T). Contamos con la confianza de aseguradoras líderes a nivel mundial.Para aprender más, visite www.concirrus.ai/property

