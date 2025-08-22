Concluyen las finales de la Angel Yeast Cup y la Conferencia de Desarrollo de la Industria

(Información remitida por la empresa firmante)

Conectando al mundo con alimentos a base de harina fermentada

SHANGHAI, 22 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Las finales del 8º Concurso de Dim Sum Fermentado Chino Angel Yeast Cup y la 12ª Conferencia para el Desarrollo de la Industria de Alimentos a Base de Harina Fermentada concluyeron en Ningxiang, provincia de Hunan, región reconocida como la cuna de los alimentos básicos chinos. Patrocinado y organizado por Angel Yeast Co., Ltd. (SH600298), el evento reunió a 26 equipos juveniles de diferentes países y regiones junto con destacados expertos, investigadores, representantes de la industria y artesanos culinarios especializados en alimentos a base de harina fermentada. Como centro de colaboración internacional, la conferencia destacó la artesanía culinaria en alimentos fermentados, destacando el potencial de crecimiento de la categoría e impulsando el intercambio transfronterizo enfocado en la preservación y el desarrollo de estas tradiciones culinarias distintivas.

Diplomacia culinaria: un diálogo global en torno a los alimentos básicos

Tras un torneo global de tres meses y nueve regiones, los 26 mejores equipos avanzaron a la ronda final de la competición. Jóvenes participantes de China, España, Italia, Malasia e Indonesia utilizaron la harina y la levadura como medio para la innovación, fusionando sabores locales con técnicas consolidadas para crear una gama de nuevos alimentos básicos y esculturas artísticas de masa, cada una destacada por su creatividad y sabor único. El evento sirvió como escenario para la excelencia técnica y como plataforma para el intercambio cultural, donde la experiencia panificadora occidental se fusionó con las prácticas de fermentación orientales, a la vez que los métodos tradicionales se reinterpretaron con enfoques modernos.

El concursante malasio Zhang Weishan comentó: "En Malasia, personas de todos los orígenes disfrutan de la comida china. Espero que la competición se amplíe a otras regiones para que más público pueda descubrir el encanto de estas tradiciones". El participante español José Luis Delgado Álvarez añadió: "Espero traer estas extraordinarias creaciones culinarias chinas a Europa, creando un nuevo puente para el intercambio cultural". El equipo italiano señaló: "Es un honor participar en la promoción de la cocina china, y esperamos mostrar las tradiciones culinarias italianas en China, creando nuevas oportunidades de intercambio entre estas dos grandes culturas culinarias". El equipo indonesio comentó: "Esta es nuestra primera experiencia directa con la comida china; es un privilegio y un reto a la vez. Esperamos traer aún más creaciones con sabores indonesios".

Impulsando el crecimiento de la industria: innovación y patrimonio

La Conferencia sobre el Desarrollo de la Industria de Alimentos Básicos Fermentados, celebrada simultáneamente bajo el tema "Herencia, Innovación y Desarrollo de la Industria de Alimentos Básicos Fermentados", se centró en las tendencias emergentes y ofreció una plataforma para el debate y la colaboración en profundidad en toda la industria. Los expertos del sector señalaron que el sector se encuentra en una etapa importante de transformación, y que un doble énfasis en la innovación tecnológica y el patrimonio cultural es fundamental para garantizar el crecimiento a largo plazo. Los participantes destacaron la necesidad de fortalecer los estándares, mejorar la capacitación profesional y fomentar la cooperación en toda la industria para guiar la categoría de alimentos básicos hacia el desarrollo de marca, la expansión y la integración global.

Xiong Tao, presidente de Angel Yeast, afirmó: "El éxito continuo de la serie 'Angel Yeast Cup' y de la conferencia está directamente relacionado con nuestra innovación continua en tecnologías de ingredientes alimentarios, como levaduras, mejoradores de pan al vapor, agentes fermentadores sin aluminio para masa frita, iniciadores de fermentación de arroz y premezclas para tortas de arroz. Estas tecnologías de ingredientes están revitalizando los alimentos básicos tradicionales chinos, a la vez que impulsan la comercialización, el escalamiento, la transformación y el crecimiento internacional".

Angel Yeast mantiene su compromiso de inspirar a la próxima generación de profesionales cualificados y de apoyar el desarrollo nacional mediante su experiencia técnica. La empresa continúa formando a los mejores talentos y maestros artesanos que impulsan el progreso del sector. Al preservar la artesanía e impulsar la innovación, Angel Yeast busca liderar la industria alimentaria mundial hacia un crecimiento sostenible, uniendo tradición e innovación para crear un futuro más dinámico para los alimentos fermentados.

