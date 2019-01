Conferencia de Lanny Davis, portavoz de Dmitry Firtash, en respuesta al artículo del The New York Times sobre McKinsey

Publicado 07/01/2019 17:18:35 CET

- Lanny Davis, portavoz de Dmitry Firtash, dará una conferencia de prensa telefónica en respuesta al reciente artículo del The New York Times que demuestra que McKinsey y no Firtash redactó un documento con una propuesta de soborno para funcionarios indios

Conferencia telefónica el martes a las 3 de la tarde (hora del Europa del Este) / 2 de la tarde (hora central europea) / 8 de la mañana (hora del Este de los EE. UU)

WASHINGTON, 7 de enero de 2019 /PRNewswire/ --

TIEMPO PARA PREGUNTAS / RESPUESTAS DE LOS PERIODISTAS

