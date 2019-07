La confianza de los consumidores globales se mantiene, pero las mejoras no son tan amplias en todos los mercados (1)

Publicado 03/07/2019 16:16:01 CET

Puesto que el grado de incertidumbre sigue siendo elevado, los niveles de confianza fuertes pueden no traducirse en más gasto

- La confianza del consumidor global mejoró ligeramente; el índice se mantiene en niveles históricamente altos.

- En general, 28 de 64 mercados experimentaron mejoras en los niveles de confianza

- Europa ve la recuperación con confianza: grandes mejoras en Francia y Turquía, pero los consumidores del Reino Unido enfrentan cada vez más desafíos

- Asia-Pacífico se beneficia de condiciones fuertes en China, India e Indonesia

- América Latina ve el mayor declive en general

NUEVA YORK, 3 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Los consumidores en los principales mercados mundiales, incluidos China, India, Indonesia, Estados Unidos y Alemania, siguen confiados según el Índice de confianza del consumidor global de The Conference Board®. Se observan grandes mejoras en varias economías importantes, entre ellas Francia, Corea del Sur y Turquía, mientras que la confianza disminuyó en Brasil, Canadá, México y el Reino Unido. En general, menos mercados está viendo más mejoras en la confianza. No obstante, los altos niveles de confianza no tienen por qué traducirse en un mayor gasto en los próximos trimestres debido a las crecientes incertidumbres económicas y geopolíticas.

https://mma.prnewswire.com/media/624268/The_Conference_Board... [https://mma.prnewswire.com/media/624268/The_Conference_Board...]

A nivel mundial, el Índice de Confianza del Consumidor Global de The Conference Board®, realizado en colaboración con Nielsen, aumentó ligeramente en el segundo trimestre a 107, frente a 106 en el primer trimestre. El índice se ha mantenido relativamente llano en los últimos trimestres, rondando los niveles históricamente altos desde finales del año pasado. Es probable que los consumidores mantengan el gasto, pero con mayor cautela en medio de una desaceleración de la economía mundial. De cara al futuro, las crecientes incertidumbres relacionadas con las disputas comerciales y los desequilibrios geopolíticos pueden crear un escenario más volátil en el que los consumidores se volverán cada vez más vigilantes con respecto a sus gastos.

Mejoras desiguales en todas las regiones

Los niveles de confianza se fortalecieron en varios mercados, tanto los establecidos como los emergentes. Sin embargo, las fortalezas y debilidades entre las regiones no fueron tan equilibradas como en el primer trimestre. Ahora, solo 28 de 64 mercados experimentaron una mejora, en comparación con 33 mercados en el primer trimestre.

"Los altos niveles de confianza son noticias positivas para las empresas en la mayoría de las regiones, ya que pueden verse como un fuerte predictor de las perspectivas económicas", dijo Bart van Ark, economista jefe de The Conference Board. "Sin embargo, la leve disminución en el número de mercados que muestran una mejora en la confianza refleja las crecientes incertidumbres sobre el comercio mundial, los aranceles de importación y los mayores desequilibrios geopolíticos".

A pesar de aranceles más elevados, la confianza en China y EE. UU. sigue siendo alta. América Latina, una región con niveles históricamente bajos, experimentó una caída bastante grande en los niveles de confianza impulsada por grandes descensos en Brasil y México. El aumento del pesimismo laboral en medio del aumento del desempleo en Brasil, junto con las continuas incertidumbres de la política económica tanto en México como en Brasil, siguen siendo obstáculos para la región.

En Europa, la confianza mejoró y ha vuelto a su punto más alto. Sin embargo, la confianza en el Reino Unido se redujo en cuatro puntos, probablemente como resultado del Brexit y las incertidumbres políticas y económicas resultantes. El sentimiento en la zona euro también mejoró, con una notable mejoría en Francia. Los consumidores alemanes siguen siendo relativamente optimistas, pero este mercado continúa experimentando un debilitamiento de la confianza, que se mantiene en los próximos trimestres.

Los impulsores de la confianza del consumidor se mantienen fuertes en la mayoría de los mercados

El optimismo global sobre las perspectivas a corto plazo para el mercado laboral sigue siendo alto, ya que el 59 por ciento de los consumidores globales ve buenas o excelentes condiciones en el mercado laboral. Sin embargo, consumidores en América Latina, Medio Oriente y África son menos optimistas sobre las perspectivas de empleo, y las preocupaciones parecen estar creciendo. Las expectativas financieras personales se mantienen sólidas en un 63 por ciento y han aumentado en todas las regiones, excepto en América Latina. Un mayor número de consumidores también manifiestan que ahora es un buen momento para gastar, aunque con cautela. Los más optimistas residen en América del Norte y Asia.

"Si bien las intenciones de gasto han mejorado en la mayoría de las regiones del mundo, los consumidores son generalmente cautelosos y fiscalmente prudentes", dijo van Ark. "Esto se refleja claramente en la mayor disposición de los consumidores en la mayoría de regiones para ahorrar una vez que se hayan ocupado de sus gastos esenciales".

"Los consumidores parecen estar mostrando algunas restricciones en cuanto a gastar en productos y servicios discrecionales, como puedan ser mejoras en el hogar y artículos más caros, como nuevos productos de tecnología, aunque en menor medida en Europa y América Latina", dijo Denise Dahlhoff, investigadora experta de Investigación del Consumidor en The Conference Board. "En Asia Pacífico, el uso de dinero disponible para el entretenimiento fuera del hogar ha disminuido notablemente en los últimos trimestres. Por otro lado, el gasto en ropa nueva ha crecido, especialmente en la zona euro y en América Latina. La única excepción es América del Norte, donde esta categoría ha caído marcadamente".

El índice es la última incorporación al programa de indicadores económicos de The Conference Board

El Índice Global de Confianza del Consumidor es una adición reciente a la cartera de indicadores económicos de The Conference Board, que incluye el Índice de Confianza del Consumidor® para los EE. UU., la Medida de CEO Confidence(TM) de The Conference Board, el Índice de Tendencias de Empleo(TM), la Búsqueda de Ayuda de Conference Board en Línea® Index, e índices económicos líderes para 12 países, la zona del euro y a nivel mundial.

El Índice de confianza del consumidor global, basado en las respuestas de 32 000 consumidores en línea en 64 mercados en Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Medio y África y América del Norte, se adquirió de Nielsen, que comenzó la encuesta en 2005. Nielsen, que es un proveedor global líder de información y análisis sobre lo que los consumidores compran y miran, continúa colaborando con Conference Board, en la realización de la encuesta global.

La serie para el mundo, los 64 países cubiertos y los agregados regionales, así como la información sobre varios componentes del índice, incluidas las perspectivas de empleo, las finanzas personales y las intenciones de gasto, se publican oportunamente en formato de resumen para el público durante las dos primeras semanas de cada trimestre. Las series detalladas de datos están disponibles de forma gratuita para los miembros de The Conference Board.

Destacados regionales globales para el segundo trimestre de 2019

Asia--Pacífico: los consumidores de esta región siguen teniendo una gran confianza, ya que China, India e Indonesia son los principales pilares de la confianza mundial. Dos de las economías más maduras de la región, Japón y Corea, vieron cómo la confianza avanzaba en direcciones opuestas: disminuyó para la primera, mientras que para la segunda mejoró, en gran parte debido a cambios en las perspectivas laborales.

