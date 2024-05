La confianza se recupera entre los líderes empresariales europeos (1)

Archivo - COMUNICADO: Encuesta:Salir de China es una opción impopular para los consejeros delegados europeos - THE CONFERENCE BOARD/PR NEWSWIRE - Archivo

-La confianza se recupera entre los líderes empresariales europeos, pero sus perspectivas son mejores fuera de Europa

La confianza empresarial entre los consejeros delegados y presidentes de Europa vuelve a su nivel más alto desde mayo de 2022

A los consejeros delegados les preocupa que las relaciones bilaterales entre Europa y China sigan deteriorándose, lo que refleja varios puntos de fricción.

Los consejeros delegados tienen muy claro qué deben hacer los líderes entrantes de la UE para restaurar la competitividad

Los líderes europeos no están haciendo lo suficiente para mejorar las capacidades de defensa

BRUSELAS, 29 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La confianza empresarial entre los consejeros delegados y presidentes de muchas de las empresas más grandes de Europa se recupera al nivel más alto desde mayo de 2022. Y, sin embargo, los líderes de la industria son notablemente más positivos sobre las perspectivas comerciales de sus empresas fuera de Europa que dentro de Europa.

Encuesta The Conference Board Measure of CEO Confidence™ for Europe by ERT a los miembros de la Mesa Redonda Europea para la Industria (ERT), los consejeros delegados y presidentes de algunas de las empresas industriales y tecnológicas más conocidas de Europa con operaciones en todo el mundo. Esta decimocuarta edición de la encuesta semestral midió el sentimiento entre estos líderes corporativos sobre temas que incluyen las perspectivas económicas, las formas de restaurar la competitividad de Europa y la relación Europa-China.

En general, la confianza empresarial (en una escala de 0 a 100) mejoró desde un nivel relativamente pesimista de 42 hace seis meses a un cautelosamente optimista de 58 en el primer semestre de 2024. El aumento de la confianza se debe principalmente a la mejora del sentimiento en torno a las condiciones económicas a corto plazo.

El Dr. Ilham Kadri, consejero delegado de Syensqo y presidente del Comité de Competitividad e Innovación de ERT, comentó: "Las expectativas parecen haberse ajustado a las nuevas realidades más difíciles de Europa y, sobre esa base, vemos un repunte de la confianza. Pero necesitamos ver este repunte para lo que significa: Los líderes son optimistas sobre la inversión y el empleo de sus empresas fuera de Europa, pero dentro de Europa las expectativas son mucho menos brillantes."

"Como lugar para hacer negocios, Europa parece estancada en un camino de relativo declive. El resultado de esta encuesta se hace eco del sentimiento expresado una y otra vez por personas que dirigen empresas de todos los tamaños en toda la UE. Los líderes entrantes de Europa deben priorizar el logro de un cambio que ponga la competitividad al frente y el centro del programa de trabajo de aquí a 2030".

Relación China-Europa: vista desde Europa y desde dentro de China

La cuestión de la caída de la competitividad de Europa también debe verse a través del lente de su dinámica cambiante con China. Esta última edición de la encuesta incluyó una serie de preguntas especiales sobre la calidad y los puntos de fricción de las relaciones entre Europa y China. Las respuestas recibidas reflejan la expectativa de que esta relación crítica seguirá siendo un desafío en el futuro previsible.

La mayoría de los líderes empresariales en Europa (54%) cree que las relaciones con China empeorarán en los próximos tres años, mientras que sólo el 7% espera una mejora (el 39% no anticipa ningún cambio). Paralelamente, The Conference Board también encuestó durante el mismo período a los consejeros delegados de multinacionales occidentales con sede en China. Son algo más optimistas sobre el futuro de las relaciones UE-China: el 35% espera que la relación empeore, el 19% cuenta con una mejora y el 45% no predice ningún cambio.

Los consejeros delegados creen que las relaciones de China con Estados Unidos influirán profundamente en las relaciones entre China y Europa. El 54% de los consejeros delegados en Europa ven las relaciones entre China y Estados Unidos como uno de los cinco principales puntos de fricción para la relación entre la UE y China. Una proporción casi idéntica de consejeros delegados con sede en China (52%) está de acuerdo con esa evaluación. Además, el 54% de los consejeros delegados europeos y un sorprendente 77% de los consejeros delegados con sede en China consideran que el exceso de capacidad industrial de China es uno de los principales puntos de fricción.

Desde una perspectiva europea, otros factores que impulsan la tensión incluyen la reducción de riesgos de Europa frente a China, el dominio de China en materias primas críticas y el comercio y la igualdad de condiciones a nivel mundial en industrias clave de la transición verde.

Vista desde suelo chino, la relación de China con Rusia encabeza la lista de causas de fricción, y el 80% de los consejeros delegados con sede en China la citan como uno de los cinco principales puntos de fricción en la relación entre las dos regiones.

Jacob Wallenberg, president de Investor AB y presidente del Comité de Comercio y Acceso a Mercados de ERT comentó: "El actual clima de escalada entre EE.UU. y China está añadiendo nuevas capas de complejidad al comercio global. Europa debería tener una voz propia en asuntos comerciales, esforzándose por luchar por la igualdad de condiciones y la competitividad europea. Uno de los desafíos inmediatos para los líderes entrantes de la UE será calibrar con éxito la política comercial de la UE para gestionar las tensiones geopolíticas".

Mejorar la regulación de la UE es la mayor palanca para restaurar la competitividad

En todos los sectores y tamaños de empresas, la comunidad empresarial europea está instando a sus líderes políticos a tomar mucho más en serio la acelerada pérdida de competitividad de Europa y a reconocer el alcance de su amenaza a la prosperidad y relevancia global de Europa. Después de las elecciones europeas, los líderes tendrán que concentrarse en lograr un cambio radical en la política, y deben hacerlo de una manera que tenga un impacto rápido y real.

Cuando se les pidió que señalaran las estrategias de mayor impacto disponibles para los líderes de la UE para restaurar la competitividad, un abrumador 91% de los consejeros delegados destacó que mejorar y simplificar el entorno regulatorio de la UE sería la palanca política más efectiva. El hallazgo se produce tras las opiniones casi unánimes de los consejeros delegados en la encuesta de otoño de 2023 de que una regulación compleja e incoherente es el factor de riesgo número uno que impide la competitividad europea.

Casi tres cuartas partes de los consejeros delegados (73%) consideran que las acciones para avanzar en la integración del Mercado Único tienen un impacto positivo sustancial en la competitividad de Europa, en total consonancia con el reciente llamamiento de Enrico Letta para profundizar el Mercado Único. A esto le sigue la promoción de la innovación y el liderazgo tecnológico: el 71 % de los consejeros delegados cree que una mayor acción europea en este ámbito tendría un impacto positivo en la competitividad europea, y un mensaje que debe resonar cuando los líderes de la UE debatan el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación. Permitir que la industria acelere el progreso hacia los objetivos climáticos (63% de los consejeros delegados) y establecer las condiciones para la transformación digital (56% de los consejeros delegados) completan la lista de las cinco principales tareas pendientes para los líderes de la UE.

Autodefensa: los líderes europeos no están haciendo lo suficiente para asegurar las capacidades de defensa

Cuando se preguntó a los consejeros delegados de Europa sobre la capacidad de Europa para defenderse contra la agresión, ninguno de los encuestados dijo estar "muy confiado" en que el liderazgo europeo esté haciendo lo suficiente para garantizar una capacidad de defensa suficiente. Sólo el 4% dice estar "confiado". En cambio, la gran mayoría de los consejeros delegados (79%) dicen que "no tienen confianza" o "no tienen ninguna confianza". Otro 16% tiene una postura "neutral" al respecto y un 4% dice "no saber".

Este resultado se hace eco de las conclusiones de la encuesta Eurobarómetro más reciente**, en la que los ciudadanos sitúan la seguridad y la defensa como la principal prioridad de la UE en los próximos cinco años.

"Aunque es una buena noticia que la confianza haya regresado entre los consejeros delegados de Europa, por primera vez hemos visto crecer significativamente la brecha en la confianza de los consejeros delegadoscon respecto a las perspectivas comerciales dentro y fuera de Europa", afirmó Sara Murray, directora general internacional de The Conference Board.

"En términos de inversión de capital, empleo y ventas, los consejeros delegados son significativamente menos optimistas sobre el futuro dentro de Europa que en el extranjero. Los consejeros delegados tienen claro que los obstáculos de Europa se deben a una regulación engorrosa, a la incapacidad de integrar plenamente el mercado único y a la timidez en el liderazgo tecnológico. Con tensiones dado que se espera que China empeore y las capacidades de defensa de Europa decaigan, los responsables políticos europeos entrantes tienen algunos desafíos muy importantes por delante".

Nota a los redactores:

Acerca de la encuesta

The Conference Board y ERT han colaborado en una medida de confianza de los consejeros delegados para Europa desde 2020. La medida se basa en los resultados de tres preguntas de una encuesta sobre: 1) las condiciones económicas y comerciales actuales; 2) las condiciones en seis meses; y 3) las perspectivas para las propias industrias de los encuestados. Estas preguntas han sido realizadas por The Conference Board en Estados Unidos trimestralmente desde 1976. La encuesta se realiza dos veces al año en Europa.

Además de la medida de confianza, los consejeros delegados y presidentes también evalúan las perspectivas de su propia empresa a través de preguntas sobre empleo, ventas e inversión de capital, dentro y fuera de Europa. ERT ha respondido estas preguntas de la encuesta desde la segunda mitad de 2017. En cada encuesta se incluyen preguntas especiales de importancia actual.

La última encuesta se realizó entre el 3 y el 25 de abril de 2024 a 57 miembros de ERT. Cincuenta y seis respondieron a las preguntas habituales, lo que dio como resultado una tasa de respuesta del 98%. Al menos 55 respondieron a las preguntas especiales. La encuesta Medida de confianza de los consejeros delegados se distribuyó en China entre el 9 y el 26 de abril entre 42 consejeros delegados y ejecutivos. La tasa de respuesta fue del 72%.

Para descargar los resultados completos de la encuesta, haga clic aquí

Acerca de The Conference Board

The Conference Board es el grupo de expertos impulsado por sus miembros que ofrece conocimientos confiables para el futuro. Fundada en 1916, somos una entidad no partidista y sin ánimo de lucro que posee el estatus de exención de impuestos 501 (c) (3) en Estados Unidos.

Acerca de la European Round Table for Industry (ERT)

La European Round Table for Industry (ERT) es un foro que reúne a alrededor de 60 directores ejecutivos y presidentes de empresas multinacionales líderes de origen europeo, que abarcan una amplia gama de sectores industriales y tecnológicos. ERT lucha por una Europa fuerte, abierta y competitiva, con la UE y su mercado único como motor de un crecimiento inclusivo y una prosperidad sostenible. Las empresas de los miembros de ERT tienen ingresos combinados que superan los 2 billones de euros, proporcionando empleo directo a alrededor de 5 millones de personas en todo el mundo (de las cuales la mitad están en Europa) y manteniendo millones de empleos indirectos. Invierten más de 60.000 millones de euros al año en I+D, principalmente en Europa.

