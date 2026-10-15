Construyendo el núcleo nativo de IA para los servicios agentes de próxima generación

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Tradicionalmente, las redes móviles han permitido llevar a cabo la comunicación temprana a través de llamadas de voz, mensajes de texto y acceso a Internet móvil. Sin embargo, la era emergente de los agentes necesita de apoyo de cara a gestionar una gran cantidad de agentes de IA. Esta evolución requiere que la arquitectura de la red central comprenda la intención, tome decisiones inteligentes y garantice la finalización de las tareas impulsadas por la IA de un extremo a otro.

Huawei considera que una red central nativa de IA será esencial para llevar a cabo esta transformación. Al integrar la IA en interfaces, funciones y procedimientos, los operadores pueden evolucionar, pasando de ofrecer únicamente conectividad a proporcionar capacidades de red inteligentes destinadas a la próxima generación de servicios digitales.

Según el informe "Intelligent World 2035" de Huawei, el número de agentes de IA a nivel mundial podría alcanzar los 900.000 millones para el año 2035, aproximadamente 100 veces la población mundial. Con el creciente número de agentes de IA, la arquitectura de la red central debe ser capaz de soportar el crecimiento a largo plazo de nuevas conexiones y servicios.

Al tiempo que se generaliza la adopción de terminales y aplicaciones de IA, los servicios basados en agentes se van a convertir en escenarios típicos de las redes móviles, impulsando la evolución de la red, desde el transporte de bits de datos hasta la habilitación de tokens orientados a tareas.

Huawei identificó tres escenarios de servicio típicos para garantizar la experiencia de los agentes.

Agente sobre Nueva Radio (AoNR) para garantizar la latencia de las tareas: Los dispositivos de IA portátiles presentan limitaciones respecto a la potencia de cálculo, capacidad de batería, tamaño y coste, lo que hace que la latencia de extremo a extremo sea esencial. AoNR ha sido diseñado para proporcionar una experiencia excelente de forma constante, manteniendo la latencia de las tareas de extremo a extremo por debajo de umbrales exigentes.

Los dispositivos de IA portátiles presentan limitaciones respecto a la potencia de cálculo, capacidad de batería, tamaño y coste, lo que hace que la latencia de extremo a extremo sea esencial. AoNR ha sido diseñado para proporcionar una experiencia excelente de forma constante, manteniendo la latencia de las tareas de extremo a extremo por debajo de umbrales exigentes. Red de Computación de Área Amplia (WCN) para mejorar la eficiencia informática: Una WCN puede interconectar recursos informáticos a través de redes móviles, lo que permite la programación de tareas y servicios informáticos estandarizados.

Una WCN puede interconectar recursos informáticos a través de redes móviles, lo que permite la programación de tareas y servicios informáticos estandarizados. Red de Computación de Agentes (ACN) para garantizar la seguridad en la colaboración: La mayoría de las tareas complejas implicarán a múltiples agentes de IA que trabajan en distintos dominios, empresas y ecosistemas, en lugar de un único agente, que está limitado por las capacidades del modelo, las limitaciones del contexto, los conflictos de roles o los desafíos del procesamiento secuencial. Los escenarios complejos van a necesitar de una colaboración segura y dinámica entre múltiples agentes especializados.

Una ACN permite llevar a cabo una colaboración eficiente entre agentes de diferentes dominios y ecosistemas mediante tres capacidades: Identidad digital fiable entre dominios, descubrimiento y enrutamiento de agentes basados en habilidades y redes dinámicas orientadas a tareas.

Para salvar la brecha entre terminales y redes, la arquitectura de red central de próxima generación debe tener tres características clave:

De cara al futuro, Huawei ha llevado a cabo la descripción de dos etapas en la evolución de su red central impulsada por IA. La primera etapa se centra en cómo la red mejora la experiencia del cliente a través de la integración de capacidades de IA. La segunda etapa corresponde a una red central de próxima generación nativa de IA, que permite lo que Huawei describe como "conectividad mejorada", donde los servicios de IA orientados a tareas garantizan su finalización, y "más allá de la conectividad", donde la red debe proporcionar capacidades adicionales a la comunicación, como servicios de computación y la facilitación de la colaboración entre agentes. Con el fin de adaptarse a estos nuevos servicios, será necesario reestructurar la arquitectura de la red, sobre todo en lo que respecta a los mecanismos de interacción, la arquitectura de datos y la arquitectura de computación.

Además, la transición a redes nativas de IA requiere una colaboración integral en todo el ecosistema de las TIC, incluyendo terminales, chips y redes. A través del mecanismo de sinergia entre terminales y red, y una arquitectura de red central avanzada, la red central de próxima generación va a habilitar nuevas conexiones y servicios, abriendo nuevas oportunidades de negocio dentro de la era de la inteligencia artificial.

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