Context Labs AI Distillery™ permite a las empresas ejecutar IA soberana sobre datos de su propiedad

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa lanza Context Engine para una IA soberana y fiable, una solución que combina los datos propios de una organización con su linaje verificado para su uso con el modelo de vanguardia o de pesos abiertos que la propia organización elija

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 2 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Context Labs B.V. (Context Labs), empresa dedicada a la infraestructura de datos para IA, ha lanzado hoy Context Labs AI Distillery™, el motor de contexto para una IA soberana y fiable. AI Distillery transforma los datos operativos y empresariales de una organización en un Context Package bajo gobernanza, propiedad de la propia empresa, lo que le permite crear su propia ventaja competitiva protegida. Cada respuesta que un modelo de IA obtiene a partir de dicho paquete puede rastrearse hasta sus registros de origen; además, el sistema funciona con el modelo de vanguardia o de pesos abiertos que el cliente elija, todo ello dentro de su propio entorno.

Los analistas han cuantificado el obstáculo para escalar la IA a nivel empresarial. Gartner prevé que, de aquí a 2026, las organizaciones abandonarán el 60% de los proyectos de IA que no cuenten con el respaldo de datos preparados para la IA, y que más del 40% de los proyectos de IA basada en agentes serán cancelados para finales de 2027. Por su parte, McKinsey señala que ocho de cada diez empresas identifican las limitaciones en los datos como la barrera principal para escalar los agentes de IA. Asimismo, Gartner ha definido lo que las empresas requieren actualmente: software que permita a los equipos construir, gestionar y proporcionar a los agentes de IA un conocimiento organizado semánticamente, fundamentado en ontologías y grafos de conocimiento.

Context Labs AI Distillery™ está diseñado en torno a seis resultados:

Sé dueño de tu propiedad intelectual . El conocimiento, el know-how y el contexto operativo de una empresa permanecen dentro de un Context Package que solo ella controla, y no se utilizan para entrenar modelos de IA de terceros.

Haz tuya la IA . La inteligencia que los empleados generan en el uso diario se acumula en la empresa —no en el proveedor del modelo— y crece con cada interacción.

Respuestas fiables y demostrables . Cada resultado incluye su linaje de datos y la procedencia de la decisión, de modo que las respuestas pueden verificarse, auditarse y defenderse.

Construir, proteger y escalar un activo competitivo propio . El Context Package recoge la forma en que la empresa describe y ejecuta sus operaciones, comenzando por una instalación y extendiéndose a otras sin necesidad de volver a realizar el desarrollo desde cero.

Soberanía por diseño . La AI Distillery se ejecuta dentro del propio centro de datos del cliente o en la nube que este elija, de modo que los datos permanecen donde el cliente decide.

Libertad de elección de modelo, a menor coste . Los clientes pueden utilizar cualquier modelo de frontera o de peso abierto y cambiar de modelo sin reconstruir el paquete de contexto. El contexto preciso y verificado reduce los tokens que utiliza cada consulta.

AI Distillery funciona en tres etapas: destilar, empaquetar y verificar. El sistema asigna los datos estructurados y no estructurados de una empresa a ontologías específicas del sector, almacena el resultado en un Context Package con procedencia criptográfica y contrasta las respuestas con los registros propios de la empresa antes de que cualquier modelo pase a producción. Lo que habitualmente requería equipos de ingenieros especializados se convierte ahora en un flujo de trabajo guiado y bajo gobernanza.

Context Agents y el túnel de contexto semántico. Los Context Agents responden a preguntas operativas, comerciales y de cumplimiento normativo basándose en el Context Package de la empresa, con cada dato rastreado hasta su fuente. El túnel de contexto semántico traslada ese mismo contexto al asistente de IA que los empleados ya utilizan. Ambos operan dentro de los controles de acceso establecidos por la empresa.

Los modelos van y vienen. El contexto de una empresa, no, afirmó Dan Harple, fundador, presidente y consejero delegado de Context Labs. Los modelos de vanguardia seguirán mejorando, pero no proporcionan gobernanza, procedencia ni confianza; además, no deberían absorber el conocimiento que hace competitiva a una empresa. AI Distillery ofrece a las organizaciones una ventaja competitiva —un foso defensivo— que es de su propiedad: su propio contexto, verificado y protegido, que funciona con cualquier modelo que elijan. Así es como nuestros clientes mantienen la propiedad de su propiedad intelectual y de su propia IA.

En ADIPEC 2026, Context Labs presenta AI Distillery aplicada a casos de uso en el sector energético; en ella, un Context Agent responde a consultas operativas, con cada cifra respaldada por su trazabilidad hasta los registros originales de la planta. Context Labs se encuentra en el expositor de Arab Development Group (nº 5240, pabellón 5) y en el espacio Dell AI Factory with NVIDIA (AI Zone, pabellón 13).

Disponibilidad. Context Labs AI Distillery™ ya está disponible a través de Microsoft Marketplace. Cada licencia empresarial incluye un kit de inicio sectorial para acelerar la obtención de valor. Las empresas pueden solicitar una sesión informativa o una sesión de trabajo técnica en contextlabs.com/distillery.

Acerca de Context Labs B.V.

Context Labs es una empresa de infraestructura de datos para IA que ofrece el Context Engine para una IA soberana, segura y fiable. Su plataforma transforma datos operativos, de ingeniería y empresariales —complejos y fragmentados— en información verificada de forma continua y auditable, en la que pueden confiar tanto los sistemas de IA como las personas y los mercados. Basada en una biblioteca extensible de ontologías específicas para cada sector —vinculadas a estándares establecidos por la ISO y otros organismos de normalización—, la plataforma puede implementarse en diversos sectores, ofreciendo aplicaciones prácticas que proporcionan inteligencia lista para la toma de decisiones sobre una base común. Context Labs AI Distillery™ permite a las empresas ejecutar una IA soberana dentro de sus propios centros de datos, garantizando así que mantengan la propiedad de su propiedad intelectual y de su propia IA. Surgida a partir de investigaciones realizadas en el MIT y dirigida por un equipo que contribuyó a impulsar el crecimiento de Internet a gran escala, Context Labs cuenta con oficinas en Ámsterdam, Cambridge (Massachusetts), Houston y Abu Dabi. Más información en www.contextlabs.com.

Contacto para mediospress@contextlabs.com | 1-617-902-0932 | contextlabs.com/resources

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