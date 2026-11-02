Context Labs recibe una inversión estratégica de 22/x para establecer su sede regional en Abu Dabi (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Context Labs recibe una inversión estratégica de 22/x para establecer su sede regional en Abu Dabi dedicada a la infraestructura de datos para IA

La plataforma de inversión, con sede en Abu Dabi, respalda el crecimiento regional de Context Labs en el ámbito de la infraestructura de datos para IA, la base de datos verificada para la IA soberana y las aplicaciones industriales en toda la región MENA

ABU DABI, EAU, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Context Labs B.V. («Context Labs»), empresa dedicada a la infraestructura de datos para inteligencia artificial, ha anunciado hoy una inversión estratégica por parte de 22/x, una plataforma de inversión e incubación centrada en la inteligencia artificial —con sede en Abu Dabi y fundada por la familia Nowais—. Asimismo, ambas compañías han suscrito un acuerdo a largo plazo para establecer la sede regional de Context Labs en Abu Dabi y acelerar su expansión en Oriente Medio y el norte de África (MENA).

El acuerdo con 22/x abarca:

Una inversión estratégica en capital realizada por 22/x en Context Labs

Establecimiento de una sede regional de Context Labs en Abu Dabi para atender a clientes y socios en los países del CCG y en la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA)

Despliegue regional de la infraestructura de datos basada en IA de Context Labs, incluida la solución Context Labs AI Distillery™ para una IA soberana

Desarrollo e implementación de aplicaciones industriales para sectores prioritarios, tales como energía, servicios públicos e infraestructuras críticas

Colaboración para el despliegue e integración en los activos y el ecosistema existentes en Oriente Medio y el Norte de África

Context Labs desarrolla una infraestructura de datos para IA —la capa de datos de confianza de la que depende la IA empresarial— y ofrece el Context Engine para una IA soberana, segura y fiable. Su plataforma ingesta datos operativos, técnicos y empresariales fragmentados —tanto estructurados como no estructurados—, los verifica criptográficamente en su origen y mantiene una estructura de datos a prueba de manipulaciones, con un registro completo de su linaje y procedencia; de este modo, es posible rastrear cada modelo de IA, agente y decisión hasta llegar a los datos verificados.

Una biblioteca de ontologías específicas para cada sector dota a los datos de contexto mediante el lenguaje propio de cada ámbito —desde la energía, la industria química y la minería hasta el comercio de materias primas, la logística, los servicios públicos, el sector farmacéutico y los servicios financieros—, lo que permite que la plataforma escale entre distintos sectores y se extienda fácilmente a otros nuevos. Sobre esta base común se desarrollan diversas aplicaciones prácticas, que abarcan desde las operaciones hasta el cumplimiento normativo. Context Labs AI Distillery™ extiende esta infraestructura al entorno empresarial, permitiendo a las organizaciones ejecutar modelos de IA de vanguardia (incluidos modelos de pesos abiertos) y agentes de contexto semántico dentro de sus propios centros de datos, utilizando sus propios datos verificados y garantizando la trazabilidad completa del origen de cada decisión.

En el ámbito de la energía y las infraestructuras críticas, esto proporciona una base de confianza para conectar el rendimiento operativo, la información sobre emisiones y la toma de decisiones asistida por inteligencia artificial. Al integrar datos fragmentados en un entorno verificado y auditable, la plataforma ayuda a los operadores a demostrar la integridad de su energía, responder a la evolución de los requisitos del mercado y la normativa, y favorecer unas operaciones más resilientes.

22/x colaborará con Context Labs para escalar esta infraestructura y sus aplicaciones en toda la región MENA, proporcionando a las organizaciones que realizan inversiones significativas en IA empresarial una base de datos verificada que genera confianza y ofrece un retorno de la inversión (ROI) medible. La alianza aprovechará la experiencia de 22/x en la incubación de tecnologías avanzadas e IA aplicada a operaciones de infraestructuras críticas, así como sus sólidas relaciones con entidades —vinculadas a los estados de la región— que gestionan recursos de computación, datos y canales de distribución. El objetivo no es solo introducir tecnología en la región, sino establecer capacidades tangibles, alianzas a largo plazo y resultados sostenibles.

«La IA es tan buena como los datos que la sustentan; por ello, las empresas deben ser capaces de verificar dichos datos antes de poder confiar en que la IA actúe basándose en ellos», afirmó Dan Harple, fundador, presidente y consejero delegado de Context Labs. «Nuestras ontologías intersectoriales, desarrolladas sobre una infraestructura de datos para IA unificada, nos permiten colaborar con las empresas líderes de la región en todos los sectores en los que operan. A través de 22/x, les proporcionamos la infraestructura necesaria para que sean propietarias de su propiedad intelectual y de su propia IA, además de permitirles demostrar la integridad de sus datos ante socios, organismos reguladores y mercados de todo el mundo».

«A través de Arab Development, hemos prestado servicios principalmente al sector del petróleo y el gas, aportando experiencia y tecnología de alcance global a los EAU, además de forjar alianzas locales duraderas y desarrollar capacidades industriales. Ante la transformación que la automatización, la robótica y la inteligencia artificial están impulsando en estos sectores —y en la economía en general—, identificamos la necesidad de contar con una entidad especializada y orientada al futuro que respalde la nueva economía digital. Por ello, creamos 22/x sobre esa base, con el fin de ayudar a las industrias locales a adoptar estas tecnologías, modernizar sus operaciones y desarrollar las capacidades necesarias para competir en un mundo cada vez más digital», declaró Yousif Al Nowais, presidente y director general de 22/x.

«Nuestra colaboración con Context Labs aporta una base fundamental para esa ambición: datos fiables que permiten a las empresas aplicar la IA con confianza, manteniendo al mismo tiempo el control sobre su información. Para nosotros, esta transición también debe generar oportunidades para que los emiratíes desarrollen competencias especializadas, contribuyan a la implementación y lideren las industrias del futuro. Nuestra ambición no es simplemente llevar tecnología a los EAU, sino construir el conocimiento, la capacidad y el valor a largo plazo que permanezcan aquí», comentó Mohammed Yousif Al Nowais, director y miembro de la junta directiva de 22/x.

«Nuestra familia ha forjado una profunda confianza en los Emiratos y en toda la región; esa confianza constituye el pilar sobre el que se asienta 22/x. Nuestro objetivo es pasar a la acción: no se trata simplemente de presentar una plataforma de IA más, sino de lograr que la IA funcione en entornos operativos reales», indicó Ahmed Nasser Al Nowais, consejero delegado y miembro del consejo de administración de 22/x. «Desde Abu Dabi, 22/x establecerá la sede regional de Context Labs, la conectará con los socios soberanos —en los ámbitos de la computación, los datos y la industria— que definen este mercado, e incorporará talento emiratí al proyecto desde el primer momento. Trabajaremos junto a nuestros clientes en casos de uso claramente definidos, estableciendo una hoja de ruta replicable que permita pasar de las implementaciones iniciales en los EAU a una expansión por todo el CCG y la región MENA. El éxito se medirá mediante resultados prácticos: una mayor visibilidad operativa, decisiones más auditables y un control más sólido sobre los datos empresariales; todo ello, manteniéndonos fieles a nuestros valores nacionales: construir aquí, construir para perdurar y construir al servicio de la nación».

Acerca de Context Labs B.V.

Context Labs es una empresa de infraestructura de datos para IA que ofrece el Context Engine para una IA soberana, segura y fiable. Su plataforma transforma datos operativos, de ingeniería y empresariales —complejos y fragmentados— en información verificada de forma continua y auditable, en la que pueden confiar tanto los sistemas de IA como las personas y los mercados. Basada en una biblioteca extensible de ontologías específicas para cada sector —que se alinean con estándares establecidos, como los de la ISO—, la plataforma es escalable a diversos ámbitos; sus aplicaciones para casos de uso específicos proporcionan inteligencia lista para la toma de decisiones, todo ello sobre una base común. La solución AI Distillery™ de Context Labs permite a las empresas ejecutar IA soberana dentro de sus propios centros de datos, garantizando así que mantengan la propiedad tanto de su propiedad intelectual como de su propia IA. Surgida a partir de investigaciones realizadas en el MIT y dirigida por un equipo que contribuyó a impulsar el crecimiento de Internet a gran escala, Context Labs cuenta con oficinas en Ámsterdam, Cambridge (Massachusetts), Houston y Abu Dabi. Más información en www.contextlabs.com.

Acerca de 22/x

22/x es una plataforma nativa de inteligencia artificial con sede en Abu Dabi, fundada por la familia Al Nowais. Con actividades que abarcan la consultoría, la infraestructura, la inversión y la incubación, ayuda a empresas tecnológicas de todo el mundo a establecer y ampliar su presencia en Oriente Medio, centrándose en la IA aplicada y las infraestructuras críticas. 22/x conecta la innovación internacional con el conocimiento del mercado regional, las relaciones industriales y el capital, con el fin de desarrollar capacidades locales duraderas y fomentar la creación de valor económico a largo plazo. Más información en www.22x.ae.

Contactos con los medios

Context Labs: press@contextlabs.com | 1-617-902-0932 | contextlabs.com/resources

22/x: info@22x.ae

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