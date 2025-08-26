El controlador Arasan MIPI DSI-2 Rx obtiene la certificación ISO 26262 ASIL-B

(Información remitida por la empresa firmante)

Arasan Chip Systems, un proveedor líder de IP de semiconductores para SoC de automóviles, anunció hoy que su MIPI DSI-2 Rx IP ha obtenido la certificación de automoción ISO26262 ASIL-B.

SAN JOSE, Calif., 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, un proveedor líder de IP de semiconductores para SoCs móviles y de automóviles, anunció hoy la disponibilidad inmediata de su controlador MIPI DSI-2 Rx con certificación ISO26262 ASIL-B para SoCs móviles y de automóviles. La certificación se aplica a la última generación de MIPI DSI IP de Arasan.

La certificación ISO26262 ASIL-B significa que el controlador DSI-2 Rx de Arasan cumple con los estrictos requisitos de seguridad para sistemas en chip (SoC) de automóviles. Además, la certificación amplía su uso a las industrias de defensa, aeronáutica y otras que requieren un funcionamiento a prueba de fallos.

La solución IP de pantalla completa de Arasan incluye VESA DSC Encoder IP de Arasan, VESA Decoder IP, Arasan DSI Tx & Rx IP para pantallas de baja resolución, como las de dispositivos IoT y portátiles como pulseras de actividad, sensores y relojes inteligentes, y Arasan DSI-2 Tx & Rx IP para pantallas de alta resolución. Ambas versiones de su MIPI Display IP se integran a la perfección con nuestro MIPI D-PHY IP o /D-PHY Combo IP. Arasan ofrece un D-PHY IP de consumo ultrabajo que opera a 1,5 gigabits, específicamente dirigido al mercado de portátiles para su uso con su DSI IP.

Arasan también ofrece sus CAN 2.0 IP, CAN FD IP y CAN XP IP con certificación ASIL-C, además de su núcleo LIN IP y controlador Ethernet, como parte de su oferta de IP para automoción.

Puede encontrar una demostración de la integración perfecta del MIPI DSI-2 IP de Arasan con nuestro C/D-PHY Combo ASIC en un comprobador de conformidad MIPI aquí:

https://youtu.be/lmC50LjFwXQ?si=pDxISVdM...

Puede encontrar más información sobre el DSI-2 Rx Controller IP de Arasan aquí:

https://www.arasan.com/products/mipi/dsi/dsi-2-rx/

Disponibilidad

El MIPI DSI-2 Rx Controller IP de Arasan está disponible de inmediato para aplicaciones ASIC y FPGA. Para consultas sobre el producto, contacte con bonnie.noufer@arasan.com.

CONTACTO:Bonnie Nouferbonnie.noufer@arasan.com

Acerca de Arasan:Arasan Chip Systems es un proveedor líder de IP para almacenamiento móvil e interfaces de conectividad móvil, con más de mil millones de chips distribuidos con nuestra IP. Nuestras Soluciones IP Integrales de alta calidad y probadas en silicio abarcan IP digital, PHY IP de Señal Mixta Analógica, IP de Verificación, HDK y software. Con un fuerte enfoque en SoCs móviles, hemos estado a la vanguardia de la evolución móvil desde mediados de los 90, dando soporte a diversos dispositivos móviles, incluyendo smartphones, automóviles, drones y dispositivos IoT, con nuestra IP basada en estándares.

