Convertir la basura en oro: la innovadora solución MORPHIT transforma los residuos de la construcción en materiales sost

HAMBURG, Deutschland, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La industria de la construcción es responsable de más del 30 % de los residuos generados en la UE y de más del 40 % de las emisiones globales. Además, los residuos generados en este sector son especialmente difíciles de gestionar debido a la gran diversidad de materiales que los componen. En colaboración con Practical Innovation, la empresa constructora israelí ROM ha desarrollado MORPHIT, la primera tecnología patentada del mundo diseñada para resolver este problema global. Este sistema innovador permite reutilizar hasta un 80 % de residuos de construcción no reciclados para producir un nuevo material de alto rendimiento, sin necesidad de procesos complejos de separación o clasificación. El resultado es un material resistente que se puede utilizar para fabricar bloques, muros y tabiques.

La tecnología de ROM aprovecha residuos como hormigón, yeso, cerámica, baldosas, polvo de piedra, arena y vidrio para producir estos nuevos materiales de construcción duraderos. Su proceso patentado elimina la necesidad de clasificación previa y ofrece grandes ventajas económicas, ya que reduce los costes asociados a la compra de materias primas y evita los gastos derivados de la eliminación de residuos en vertederos.

ROM está allanando el camino para crear un ecosistema de construcción totalmente cerrado. Esto no solo reduce el impacto medioambiental, sino que también hace un uso más eficiente de los recursos existentes. Además, se reducen las emisiones de CO2 al generarse menos residuos y evitarse la extracción, el transporte y el procesamiento de nuevos materiales.

ROM Geves Casings & Coverings (1997) Ltd. es uno de los principales contratistas de acabados del sector de la construcción israelí y forma parte del Grupo Luzon. Desde su fundación en 1991, ROM es uno de los contratistas con más experiencia del país. Practical Innovation es una empresa líder en innovación, especializada en el desarrollo de ideas y tecnologías revolucionarias.

