CookieYes obtiene el distintivo 'Built for Shopify' para su aplicación de consentimiento de cookies

(Información remitida por la empresa firmante)

El distintivo confirma que la aplicación cumple con los estándares de calidad más elevados de Shopify en cuanto a rendimiento, diseño e integración. Todas las funciones esenciales de cumplimiento normativo son gratuitas para los comerciantes de Shopify.

MILTON KEYNES, Inglaterra, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- CookieYes, la plataforma de gestión del consentimiento en la que confían más de 2 millones de sitios web, ha obtenido el distintivo 'Built for Shopify' de Shopify para su aplicación de gestión del consentimiento de cookies, otorgado el 9 de octubre de 2026. Todas las funciones esenciales, incluidas las avanzadas, están disponibles de forma gratuita para los comerciantes de Shopify, dentro de unos límites de uso razonable.

Desde la actualización de su aplicación para Shopify el 23 de septiembre, las instalaciones diarias han aumentado un 59 %. Hasta la fecha, más de 8.600 tiendas de Shopify han instalado CookieYes.

Shopify otorga el distintivo Built for Shopify a las aplicaciones que cumplen con sus estándares más exigentes en cuanto a rendimiento, diseño e integración, lo que incluye la velocidad de la tienda y la facilidad de uso.

Para las tiendas en línea, la gestión del consentimiento de cookies se vuelve más compleja a medida que nuevas aplicaciones, píxeles publicitarios y herramientas de análisis incorporan sistemas de seguimiento; además, los requisitos varían según el mercado, en virtud de normativas como el RGPD, la CCPA y la LGPD. CookieYes aborda estos desafíos a través de una única aplicación.

Los comerciantes pueden instalar CookieYes desde la Shopify App Store, seleccionar las regiones de destino, personalizar el banner de consentimiento y activarlo mediante el editor de temas de Shopify, todo ello sin necesidad de programar ni de utilizar un panel de control independiente.

La aplicación ofrece escaneo automatizado de cookies, reescaneos programados, bloqueo automático de scripts y registros de consentimiento. Sus banners, adaptados según la ubicación geográfica, cumplen con los requisitos de consentimiento previo del RGPD en Europa y con los controles de exclusión en los estados de EE.UU. donde sea aplicable; además, permiten la personalización y ofrecen soporte para más de 40 idiomas.

"Cada vez más comerciantes de Shopify venden más allá de sus fronteras, y cada nuevo mercado conlleva sus propias normas sobre el consentimiento", señaló Anvar T.K., consejero delegado de CookieYes. "Nuestra labor, como plataforma reconocida de gestión del consentimiento, consiste en facilitar la gestión de dichos requisitos. El distintivo "Built for Shopify" es un reconocimiento por parte de Shopify a este trabajo".

CookieYes es compatible con Google Consent Mode v2 e IAB TCF 2.4. Para instalar CookieYes, visite https://apps.shopify.com/cookieyes.

Acerca de CookieYes

CookieYes es una plataforma de gestión del consentimiento que ayuda a más de 2 millones de sitios web a cumplir con leyes de privacidad como el RGPD y la CCPA. Ofrece escaneo automatizado de cookies, banners de consentimiento personalizables, segmentación geográfica, registro de consentimientos e integraciones para WordPress, Shopify y otras plataformas. Como socio certificado de nivel Gold del programa CMP de Google, CookieYes es utilizada por empresas como Ahrefs, Toyota, KFC, Domino's y Forbes.

Sitio web: cookieyes.com

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