CordenPharma nombra al doctor Jean-Luc Herbeaux como consejero delegado (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- CordenPharma nombra al doctor Jean-Luc Herbeaux como consejero delegado para liderar la próxima fase de crecimiento

El doctor Jean-Luc Herbeaux ha sido nombrado consejero delegado de CordenPharma, con efecto a partir del 1 de octubre de 2026.

El doctor Michael Quirmbach pasará de los cargos de presidente y consejero delegado a los de miembro del Consejo de Administración y asesor sénior, manteniéndose activamente vinculado a CordenPharma.

La transición planificada del liderazgo se basa en 12 años de crecimiento y transformación significativos bajo el liderazgo del doctor Quirmbach.

BASILEA, Suiza, 15 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- CordenPharma, una CDMO farmacéutica líder a nivel mundial, anunció hoy el nombramiento del doctor Jean-Luc Herbeaux como consejero delegado, con efecto a partir del 1 de octubre de 2026, coincidiendo con el inicio de la próxima fase de crecimiento de la compañía.

El doctor Herbeaux sucederá al doctor Michael Quirmbach, quien ha ocupado el cargo de consejero delegado de CordenPharma desde 2019 y ha desempeñado un papel decisivo en el crecimiento y la transformación de la empresa durante los últimos 12 años. Como parte de la transición de liderazgo prevista, Michael seguirá participando activamente en CordenPharma como miembro del Consejo de Administración y asesor sénior, aportando su profundo conocimiento de la compañía y su experiencia en el sector, además de ofrecer orientación estratégica a medida que la empresa inicia su próxima etapa.

El doctor Jean-Luc Herbeaux ha sido nombrado consejero delegado

El doctor Herbeaux se incorpora a CordenPharma procedente de Hovione, una CDMO internacional, donde ocupó el cargo de consejero delegado durante más de cuatro años. Antes de asumir la dirección ejecutiva, ejerció como director de operaciones en Hovione y, previamente, desempeñó diversos cargos directivos en Evonik, líder mundial en productos químicos especializados y tecnologías de materiales sostenibles.

Como consejero delegado, el doctor Herbeaux liderará la ejecución de la estrategia a largo plazo de CordenPharma, trabajando en estrecha colaboración con el Consejo de Administración y con el apoyo continuo de Astorg, centrándose en el crecimiento sostenido, la ejecución operativa, el servicio al cliente y el desarrollo continuo de la plataforma global de la compañía.

Su nombramiento se produce en un momento en que CordenPharma inicia una nueva etapa de desarrollo, tras un periodo de importante expansión estratégica e inversión. Esto incluye la reciente adquisición de AmbioPharm —una CDMO especializada en péptidos— y la inversión continua en capacidad de desarrollo y fabricación en toda su red. Actualmente, CordenPharma cuenta con una plantilla de aproximadamente 3.500 empleados y opera una red de fabricación ampliada que abarca Estados Unidos, Europa y Asia, dando soporte a sus clientes desde las fases iniciales de desarrollo hasta la fabricación comercial.

Partiendo de 12 años de crecimiento bajo la dirección del doctor Michael Quirmbach

El doctor Quirmbach se incorporó a CordenPharma en 2014 y asumió el cargo de consejero delegado en 2019. Durante su gestión, desempeñó un papel decisivo en la transformación de CordenPharma en una CDMO líder a nivel mundial. Supervisó el desarrollo de una estrategia de plataforma especializada, importantes inversiones en capacidades y capacidad operativa, la expansión de la presencia global de la compañía y la integración de sus centros. Asimismo, contribuyó a crear una organización firmemente orientada al cliente y a fomentar una cultura de colaboración y espíritu emprendedor en toda la empresa.

Durante los 12 años que Michael pasó en la empresa, CordenPharma creció desde unos ingresos anuales de 245 millones de euros hasta superar los 1.000 millones de euros.

Judith Charpentier, socia directora conjunta y codirectora de Flagship, declaró:

"Michael ha realizado una contribución excepcional a CordenPharma durante los últimos 12 años, desempeñando un papel decisivo en la construcción de la CDMO global que es hoy en día. Estamos profundamente agradecidos por su liderazgo y colaboración, y nos complace enormemente que siga vinculado a la empresa. Jean-Luc aporta una amplia experiencia operativa y de liderazgo en el sector de las CDMO; esperamos trabajar estrechamente con él y con todo el equipo para aprovechar estos sólidos cimientos, seguir atendiendo a clientes a nivel mundial y apoyar los medicamentos que estos ponen a disposición de los pacientes".

El doctor Jean-Luc Herbeaux, próximo consejero delegado, declaró:

"Estoy emocionado de unirme a CordenPharma y trabajar junto a Astorg en una etapa definitoria del desarrollo de la compañía. Tengo un gran respeto por lo que Michael y el equipo han construido y veo importantes oportunidades por delante. Mi enfoque será claro: ejecutar nuestros planes de crecimiento con disciplina, profundizar nuestras asociaciones con los clientes y continuar fortaleciendo las capacidades en las que confían para desarrollar y fabricar medicamentos críticos para pacientes de todo el mundo".

El doctor Michael Quirmbach, miembro del Consejo y asesor sénior de CordenPharma, declaró:

"Me siento increíblemente orgulloso de lo que hemos construido juntos en CordenPharma durante los últimos 12 años y agradecido a los numerosos compañeros, clientes y socios que han formado parte de este camino. La empresa se encuentra en una posición sólida para su próxima fase de desarrollo, y espero seguir contribuyendo como miembro del Consejo y asesor sénior."

Acerca de CordenPharma

CordenPharma es una CDMO que colabora y presta apoyo a empresas biotecnológicas y farmacéuticas innovadoras en el ámbito de las modalidades complejas, impulsando el avance de sus procesos de desarrollo de fármacos. Aprovechando la experiencia conjunta de los equipos que integran su red global de instalaciones, CordenPharma ofrece servicios de externalización a medida que abarcan toda la cadena de suministro, desde las fases iniciales del desarrollo clínico hasta la comercialización.

Con la experiencia científica y la colaboración como pilares fundamentales, CordenPharma ofrece a sus clientes servicios integrales de alto valor, con un enfoque estratégico en péptidos, moléculas pequeñas (tanto de alta potencia como de potencia convencional), excipientes lipídicos personalizados, nanopartículas lipídicas (LNP), inyectables estériles y oligonucleótidos.

El Grupo CordenPharma cuenta con 13 instalaciones repartidas por Europa, Norteamérica y Asia, y emplea a más de 3.500 personas. En el ejercicio fiscal 2025, la organización generó unas ventas de 960 millones de euros. En 2022, CordenPharma fue adquirida por Astorg —una destacada firma paneuropea de capital privado con amplia experiencia en el sector sanitario— con el objetivo de acelerar su desarrollo y reforzar aún más su liderazgo en el ámbito de las CDMO.

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Acerca de Astorg

Astorg es una firma paneuropea líder de capital privado que gestiona activos por valor de más de 24.000 millones de euros. Como inversor multiespecialista, Astorg cuenta con una profunda experiencia en los sectores de salud, tecnología y servicios empresariales. En el ámbito de la salud, la firma se centra en subsectores específicos: servicios y tecnología farmacéutica, tecnología médica (MedTech) y sus servicios asociados, herramientas para ciencias de la vida y diagnóstico. Gracias a una cultura empresarial distintiva, una perspectiva de accionista comprometida y una estructura de toma de decisiones ágil, Astorg colabora con fundadores, emprendedores y equipos directivos para adquirir empresas internacionales de primer nivel en el segmento B2B, aportando orientación estratégica, gobernanza y capital para fortalecer su posicionamiento estratégico y alcanzar sus objetivos financieros. Con sede en Luxemburgo, Astorg cuenta con oficinas en Londres, París, Nueva York, Frankfurt y Milán.

Para obtener más información sobre Astorg: www.astorg.com | Siga a Astorg en LinkedIn

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