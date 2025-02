Coreline Soft presenta el nuevo AVIEW en ECR 2025: cribado del cáncer de pulmón redefinido por IA

(Información remitida por la empresa firmante)

- Coreline Soft presenta el nuevo AVIEW en ECR 2025: el cribado del cáncer de pulmón redefinido por la inteligencia artificial

Flujo de trabajo de IA optimizado y funciones avanzadas para el cribado del cáncer de pulmón a gran escala

Aceleración de la colaboración con una solución de IA óptima en el lanzamiento del cribado del cáncer de pulmón en toda Europa

VIENA y SEÚL, Corea del Sur, 24 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Coreline Soft, especialista en IA médica, participará en el Congreso Europeo de Radiología (ECR) 2025, que se celebrará en el Austria Center de Viena del 26 de febrero al 2 de marzo. ECR es el mayor congreso de radiología de Europa, al que asisten radiólogos y empresas de dispositivos médicos de todo el mundo. Coreline Soft dará a conocer la gama completamente renovada All New AVIEW, incluido su producto principal, AVIEW (LCS Plus), en el expositor #107.

Los proyectos de cribado del cáncer de pulmón se están llevando a cabo recientemente o están en pleno apogeo en varios países europeos, con la introducción de productos de diagnóstico de IA y la innovación del flujo de trabajo emergiendo como cuestiones clave. Coreline Soft ya ha demostrado el valor de su tecnología de IA participando en varios proyectos europeos de cribado del cáncer de pulmón y ha demostrado su capacidad para gestionar de forma eficiente datos de imágenes de IA basados en la nube y realizar cribados a gran escala. En ECR 2025, Coreline Soft presentará su solución AVIEW de próxima generación, desarrollada condensando experiencia e investigación previas, para acelerar su expansión en el mercado europeo.

La última versión avanzada de AVIEW implementa una eficiencia optimizada basada en una excelente seguridad y una sólida estabilidad. También extrae y utiliza información clave a través de una interfaz de usuario (UI) y una experiencia de usuario (UX) optimizadas y refuerza de forma innovadora las funciones de comunicación.

Desde Coreline Soft declararon: "En una era en la que la innovación en IA y la automatización del flujo de trabajo son importantes, las soluciones para una colaboración fluida son puntos fuertes competitivos clave. Basándonos en nuestra experiencia, que ha demostrado su valor en el Proyecto Europeo de Detección del Cáncer de Pulmón (4ITLR), liderado por la Unión Europea (UE) y en el que participan cinco países europeos, el Proyecto Alemán de Detección del Cáncer de Pulmón (HANSE) y el Proyecto Italiano de Detección del Cáncer de Pulmón (RISP), este nuevo producto elevará el paradigma de la detección del cáncer de pulmón".

Tras el reciente éxito del proyecto alemán de cribado del cáncer de pulmón HANSE, Alemania ha recomendado la IA como herramienta diagnóstica primaria obligatoria para el cribado del cáncer de pulmón, y se están observando movimientos similares en los principales países europeos, entre ellos Francia. En este contexto, se ha publicado en el European Journal of Cancer la posibilidad de utilizar AVIEW LCS como herramienta de primera lectura para el cribado del cáncer de pulmón.

Coreline Soft tiene previsto acelerar la distribución de soluciones de diagnóstico de IA en consonancia con el lanzamiento a gran escala del cribado del cáncer de pulmón en toda Europa. "Recientemente hemos obtenido importantes certificaciones, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, y seguiremos ampliando nuestra influencia en el mercado mundial con la solución de IA óptima que engloba precisión, velocidad y funciones de colaboración", comentó Jason (Junghyuck) Suh, director de Negocios en el Extranjero de Coreline Soft.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2521520...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/coreline-soft-presenta-el-nuevo-aview-en-ecr-2025-cribado-del-cancer-de-pulmon-redefinido-por-ia-302383013.html