Corvia Medical finaliza la aleatorización en el ensayo pivote REDUCE LAP-HF II (2)

Acerca de Corvia Medical, Inc.Corvia Medical, Inc. se dedica a revolucionar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con productos sanitarios estructurales de primera clase para el órgano cardíaco. Fundada en 2009 y con sede central sita en Tewksbury, MA, Corvia Medical se dedica a transformar el estándar de cuidado del tratamiento de los fallos cardiacos, y permite a los pacientes recuperar sus vidas. Esta empresa privada está respaldada por Third Rock Ventures, General Catalyst Partners, Accelmed, Lumira Ventures, Edwards Lifesciences y un inversor estratégico cuya identidad no se ha divulgado.

Si dese más información visite http://corviamedical.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2980827-1&h=1412363160&u...].

CONTACTO PARA MEDIOS:Lisa EnszVicepresidenta de marketingCorvia Medical, Inc.+1 978-654-6120lensz@corviamedical.com[mailto:lensz@corviamedical.com]

