Costa Rica y los Países Bajos se convertirán en copresidentes de la asociación NDC Partnership en 2019 y 2020 (1)

Publicado 13/12/2018 15:30:51 CET

Tras dos satisfactorios años de acción global y colaborativa para promover el Acuerdo de París sobre el cambio climático entre más de 100 miembros, Alemania y Marruecos cederán su cargo de copresidentes de la NDC Partnership sin abandonar el Comité de Dirección.

KATOWICE, Polonia, 13 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- En un evento de primer nivel con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima COP24 que rinde homenaje a dos años de colaboración para fomentar las acciones relativas al clima y al desarrollo, el secretario de Estado alemán del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Martin Jäger, y la secretaria de Estado marroquí a cargo del Desarrollo Sostenible, Nezha El Ouafi, han anunciado que la República Federal de Alemania y el Reino de Marruecos les cederán su cargo como copresidentes de la NDC Partnership (Asociación para las contribuciones determinadas a nivel nacional) a la República de Costa Rica y al Reino de los Países Bajos.

https://mma.prnewswire.com/media/797408/Passing_the_Torch.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/797408/Passing_the_Torch.jpg]

En el evento, la Ministra Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear alemana, Svenja Schulze, afirmó: "La NDC Partnership supone un eficaz foro de cara a la implementación. No se trata de nuevas negociaciones, sino de pasar a la acción. Se trata de implementar el Acuerdo de París en el ámbito nacional. Los países de la NDC Partnership se están apoyando para implementar sus NDC (contribuciones determinadas a nivel nacional). No se trata únicamente de apoyo financiero, sino de un intercambio de gran practicidad y confianza. Somos muchos los que nos estamos esforzando para implementar nuestras NDC. Pero la NDC Partnership puede ayudarnos a afrontar dicho desafío. Nos permite impulsar la implementación de forma conjunta y perseguir metas más ambiciosas continuamente. Esta es la razón por la que hoy prometemos aportar otros 20 millones de euros al Programa de la ONU para el Desarrollo para que se destinen a la NDC Partnership".

El secretario de Estado, Martin Jäger, manifestó: "Implementar el Acuerdo de París no solo es indispensable para garantizar un país habitable, sino que también constituye una gran oportunidad para el desarrollo sostenible en todo el mundo. Para el Gobierno alemán, ha sido un honor copresidir la NDC Partnership durante sus dos primeros años junto a Marruecos, y me complace pasarles hoy el testigo a grandes campeones en materia de acción climática: Costa Rica y los Países Bajos. Alemania seguirá comprometida con nuestra asociación en el futuro. Por lo tanto, vamos a aportar otros 48 millones de euros para actuar conjuntamente de cara a la implementación de las NDC".

La secretaria de Estado marroquí, la Dra. Nezha El Ouafi, observó: "La COP22 se inauguró como la COP de la Acción, poniendo en marcha la implementación del Acuerdo de París, y no se me ocurre una mejor manera de demostrar la implementación y la cooperación entre las partes que esta asociación. De hecho, uno de los mayores logros durante la COP22 fue el lanzamiento de la NDC Partnership con el carácter de una plataforma abierta y transparente, no solo para facilitar la implementación de las NDC, sino también para reforzar el impulso de confianza creado en torno al Acuerdo de París, así como para adoptar un diálogo inclusivo con las instituciones internacionales y los agentes no estatales. En la actualidad se ha logrado un verdadero progreso, ya que hemos pasado de ser 40 miembros inicialmente a más de 100 miembros. Esto es, por sí mismo, un indicador del éxito de la asociación, y demuestra su prioridad. Copresidir la NDC Partnership junto con Alemania ha supuesto un gran honor y privilegio, y Marruecos está dispuesto a trabajar con los nuevos copresidentes: Costa Rica y los Países Bajos".

La ministra holandesa de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, Sigrid Kaag, y el ministro costarricense de Medio Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, asistieron para aceptar los cargos que les corresponderán desde 2019 a finales de 2020.

El ministro de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, afirmó: "El cambio transformador que necesitamos para que nuestras economías funcionen con menores emisiones de carbono y para generar resiliencia requiere un enfoque sistemático y articulado. Nosotros, como comunidad mundial, únicamente podremos alcanzar los objetivos de París mediante una nueva forma de multilateralismo multinivel que permita que los países, las ciudades, las empresas y los ciudadanos se comprometan con la defensa del clima. La asociación NDC Partnership es precisamente eso, una alianza que nos permite innovar, colaborar, crear conjuntamente y aprender los unos de los otros para catalizar acciones en defensa del clima. Nos honra y entusiasma copresidir el Comité Directivo junto a los Países Bajos, y les estamos muy agradecidos a Marruecos y Alemania por sus éxitos y su anterior dirección".

La ministra holandesa, Sigrid Kaag, manifestó lo siguiente: "Bajo el liderazgo de Alemania y Marruecos, la NDC Partnership ha crecido rápidamente y muestra un gran progreso. Ahora ya participamos en 38 países. En los próximos dos años, quiero centrarme en movilizar la financiación necesaria, así como en posibilitar la implementación de los planes de acción climática y de los planes de inversión. Se trata de un esfuerzo colectivo. Estoy deseando trabajar con Costa Rica para mostrarle al mundo que el Acuerdo de París es factible".

Durante los dos próximos años, la NDC Partnership aprovechará los prometedores resultados que ya está presenciando en muchos de sus países miembros con el fin de catalizar medidas en defensa del clima en busca de un desarrollo sostenible con bajas emisiones de carbono, también con vistas a la Cumbre del Clima del Secretario General de la ONU de 2019. Los socios lo lograrán mediante la estrategia de triple vertiente de la asociación consistente en proporcionar asistencia técnica a nivel nacional, movilizar la financiación y compartir lo aprendido en otras partes del mundo. El desarrollo y la implementación de los Planes de la Asociación a nivel nacional será la pieza central de estos esfuerzos.

Desde su lanzamiento en la COP22 en Marrakech, la NDC Partnership ha aumentado su número de miembros a 87 países, 20 instituciones y nueve miembros asociados, que trabajan mano a mano para respaldar a los países a la hora de implementar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) con arreglo al Acuerdo de París. En ese tiempo, la asociación ha participado activamente en 38 países para fomentar la acción en defensa del clima y para identificar actividades, necesidades y lagunas específicas de cara a lograr los objetivos de los países. Mediante la coordinación y la armonización del apoyo, los miembros de la NDC Partnership trabajan mano a mano para aprovechar los recursos y lograr los objetivos comunes y las acciones prioritarias identificadas por cada gobierno.

Kenia, por ejemplo, con el apoyo de la asociación que le presta Alemania y la PNUD entre otros, mantuvo amplias consultas con diferentes comunidades para desarrollar un Plan de Acción Nacional de Cambio Climático que refleje y dé respuesta a los problemas climáticos sobre el terreno. Perú organizó una extendida serie de consultas para fomentar un Diálogo de Talanoa nacional llamado Dialoguemos con el fin de crear conciencia y fomentar que un mayor grupo de interesados se comprometa a combatir el cambio climático.

(CONTINUA)