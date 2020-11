CPS Energy y VIA anuncian asociación de gas natural renovable

Gas biometano creado por la descomposición en vertederos alimentará flota de autobuses locales

SAN ANTONIO, 9 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- CPS Energy y VIA Metropolitan Transit anuncian detalles sobre una nueva asociación de suministro de combustible que proporcionará gas natural renovable (GNR) creado por biogás de vertederos a la flota de más de 500 autobuses de VIA a partir de 2021.

El anuncio destaca la asociación de CPS Energy con el proveedor de movilidad de la región para suministrar combustible renovable para utilizar en su flota que funciona a gas natural comprimido (GNC). VIA tiene una cartera de flota activa diversificada que consta de 502 autobuses a GNC, con algunos vehículos híbridos a diésel-eléctricos, eléctricos, a diésel y a propano en uso. La conversión de VIA a una flota a GNC comenzó en 2017 y está diseñada para reducir en un 97 % las emisiones de NOx de los autobuses a diésel que reemplazaron. Esta asociación exclusiva respalda los esfuerzos de VIA en pos de la responsabilidad medioambiental al proporcionar un producto de emisiones de carbono negativas a bajas para sus vehículos.

"CPS Energy piensa a nivel global y actúa a nivel local para traer soluciones innovadoras a nuestra comunidad. Nos entusiasma este nuevo emprendimiento a largo plazo con la compañía de transporte público de San Antonio", dijo Paula Gold-Williams, presidenta y directora ejecutiva de CPS Energy. "VIA ha sido un gran líder y socio en muchas de las iniciativas de nuestra comunidad. Ahora, tanto CPS Energy como VIA están dando este importante paso juntas para mejorar el medioambiente. Es importante destacar que el GNR, una nueva tecnología, ayudará a reducir la huella de carbono de San Antonio. Para CPS Energy, es un componente más de nuestra creativa estrategia Flexible Path(SM), que se diseñó para aprovechar las oportunidades emergentes de gestión ambiental, al tiempo que mantenemos la asequibilidad de las facturas de los clientes y la fiabilidad de nuestros servicios".

El metano es un subproducto natural del proceso de descomposición de vertederos, que sin intervención se libera al aire. Alternativamente, el GNR usa dicho metano para crear biometano renovable y sostenible para el medioambiente. El GNR se puede mezclar y es intercambiable con el gas natural tradicional. Luego, el gas natural mejorado se distribuye como de costumbre a través de las líneas de gas existentes de San Antonio.

Cuando se usa como combustible para vehículos, el GNR proporciona un beneficio sustancial para el medioambiente: una reducción del 85 % de las emisiones de CO2 en relación con el combustible diésel. La distribución y el uso de GNC respalda el objetivo de CPS Energy y VIA de reducir las emisiones y preservar el medioambiente, y debería estar disponible para la flota a GNC de VIA en otoño del año próximo.

"Este es el siguiente paso natural en nuestra asociación continua con CPS Energy para proporcionar un futuro más limpio y más 'verde' mediante el uso de energía renovable", dijo Jeffrey C. Arndt, presidente y director ejecutivo de VIA. "La incorporación de la tecnología de combustible GNR forma parte del compromiso continuo de VIA de ofrecer opciones de tránsito sostenibles que mantengan a San Antonio en movimiento".

VIA opera la estación de suministro de GNC más grande del país para alimentar su flota a GNC. La adición del combustible GNR incluirá la utilización de la infraestructura existente a medida que se amplía la colaboración de VIA con CPS Energy.

EDL, un productor mundial de energía distribuida y sostenible con sede en Australia, diseñará, construirá, será propietario y operará la planta de producción de GNR en Converse, Texas. El GNR se inyectará en el sistema de gas natural de CPS Energy. Se espera que se inicie la construcción de la nueva instalación a finales de este año, con finalización prevista para el otoño de 2021.

A nivel mundial, los cambios para reducir las emisiones y preservar el medioambiente son una prioridad. Por su parte, CPS Energy está lista para brindar a sus clientes fuentes de combustible confiables para sus vehículos.

Acerca de CPS Energy

CPS Energy, fundada en 1860, es la empresa de servicios públicos de energía, gas natural y electricidad más grande del país. Brinda un servicio seguro, confiable y con precios competitivos a 860 934 clientes de electricidad y 358 495 clientes de gas natural en San Antonio y partes de siete condados adyacentes. Las facturas de energía combinadas de nuestros clientes son unas de las más bajas entre las 20 ciudades más grandes de la nación, además de que generan 8000 millones de dólares en ingresos para la ciudad de San Antonio desde hace más de siete décadas. Como socio confiable y sólido de la comunidad, nos centramos continuamente en la creación de empleos, el desarrollo económico y la inversión en educación. Siguiendo nuestra filosofía People First (prioridad en la gente), implementamos programas para aportar valor a nuestros clientes y contamos con mano de obra calificada, cuyo compromiso con la comunidad queda plasmado en el trabajo de voluntariado de nuestros empleados, que buscan retribuir a nuestra ciudad. CPS Energy es una de las principales empresas públicas compradoras de energía eólica del país y la más importante en generación de energía solar de Texas.

Acerca de VIA Metropolitan Transit

VIA ofrece opciones de transporte seguras y confiables al alcance de millones de pasajeros cada año. VIA presta servicios en 14 ciudades miembro y en las áreas no incorporadas del condado de Bexar, operando los siete días de la semana en 92 rutas y opciones de movilidad a demanda que conectan nuestra comunidad, promueven la vitalidad económica y mejoran la calidad de vida en toda nuestra región. En 2019, VIA proporcionó casi 37 millones de viajes en San Antonio y el condado de Bexar, y continúa prestando servicios esenciales en un entorno seguro. Visite VIAinfo.net para obtener más información. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram.

