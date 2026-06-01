Creality celebra 12 años con KliTek™ y la expansión de su ecosistema impulsado por IA

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 1 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Durante 12 años, Creality, líder mundial en impresión 3D para el consumidor, ha impulsado tecnologías de impresión 3D accesibles, permitiendo a usuarios de todo el mundo convertir sus ideas en creaciones tangibles. Lo que comenzó como un fabricante de impresoras 3D de escritorio se ha convertido en un ecosistema global de creación 3D para el consumidor que abarca impresoras, escáneres, dispositivos láser, materiales, plataformas de software y comunidades de creadores en aproximadamente 140 países y regiones.

Al celebrar su 12º aniversario bajo el lema "Doce años de Creality: Ecosistema de IA", la compañía inicia una nueva fase de crecimiento impulsada por la expansión de su ecosistema, la integración de la IA y la continua inversión en tecnologías de fabricación digital de última generación. Este aniversario coincide con la reciente salida a bolsa de Creality en Hong Kong, lo que marca una nueva etapa en la expansión global de la compañía.

Doce años de transformación: del hardware a un ecosistema de creación global

En la última década, Creality ha pasado de ser un fabricante de un solo producto a una plataforma multicategoría en el sector de la impresión 3D para el consumidor.

Actualmente, su ecosistema abarca hardware, software, plataformas en la nube, materiales y comunidades de creadores en los flujos de trabajo de diseño, producción y compartición. Esta estructura se sustenta en Creality Cloud, la plataforma global para creadores de la compañía, y cuenta con el respaldo de una creciente red de fabricantes, educadores y comunidades de diseño.

La IA también se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de la experiencia del usuario en los flujos de trabajo de modelado, impresión y producción, contribuyendo a mejorar la accesibilidad, la automatización y la eficiencia creativa para el público general.

Innovación de producto: KliTek™ lidera la expansión de las capacidades de fabricación flexible y multimaterial

Creality presenta la tecnología KliTek™, una solución de cambio de boquillas de última generación diseñada para superar las principales limitaciones de la impresión 3D multimaterial tradicional, como el cambio lento de filamento, el desperdicio de material, la pérdida de color y los complejos requisitos de mantenimiento. Al combinar una arquitectura ligera de cambio de boquillas con vías de material independientes, KliTek™ permite una impresión multicolor y multimaterial más rápida y eficiente, a la vez que simplifica el mantenimiento del sistema.

La plataforma también amplía las posibilidades de fabricación de materiales flexibles. Gracias a tecnologías como el reconocimiento de filamento RFID y el sistema de alimentación de doble potencia S-Drive™, KliTek™ desbloquea capacidades avanzadas de impresión TPU, admitiendo aplicaciones de TPU multicolor y multidureza en un único proceso de impresión, y ampliando significativamente las posibilidades de fabricación flexible para el consumidor.

Creality también anunció importantes lanzamientos y actualizaciones, entre las que se incluyen:

Actualización del ecosistema de IA de Creality Cloud: una importante actualización de la plataforma que introduce modelado asistido por IA, optimización inteligente del laminado, recomendaciones automáticas de parámetros y funciones de detección de riesgos de impresión, diseñadas para simplificar el flujo de trabajo desde la creación hasta la producción.

Falcon T1: una plataforma láser multifunción avanzada diseñada para dar soporte a la producción creativa en flujos de trabajo de grabado, corte y fabricación de precisión.

Escáneres Pika y Sermoon P1: soluciones de escaneo de última generación que combinan diseño portátil, procesamiento inteligente de imágenes y capacidades de captura digital de alta precisión para creadores y usuarios profesionales.

Sistema de reciclaje de filamento M1 y R1: una plataforma de reciclaje y regeneración de materiales que permite a los usuarios reciclar residuos y producir filamento personalizado, lo que contribuye a un flujo de trabajo de fabricación más sostenible.

De productos a un ecosistema completo impulsado por IA

Creality continúa expandiendo su ecosistema de software e IA a través de Creality Cloud, su plataforma de creación integrada.

Las nuevas capacidades de IA optimizan el flujo de trabajo integral, desde la generación del modelo hasta la impresión, incluyendo el modelado asistido por IA, la optimización inteligente del laminado, las sugerencias automáticas de parámetros y la detección de riesgos de impresión. Estas capacidades están diseñadas para reducir las barreras técnicas y permitir que más usuarios participen en la creación 3D sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Más allá de la impresión, el ecosistema ahora abarca el escaneo, el grabado láser, los materiales y las herramientas de flujo de trabajo, lo que proporciona una experiencia de creación más completa para usuarios y creadores.

Creality inicia una nueva fase de crecimiento tras su salida a bolsa

Tras su exitosa cotización en Hong Kong, Creality inicia una nueva fase de expansión global y desarrollo de su ecosistema. Más que un hito final, la salida a bolsa representa un nuevo punto de partida en la trayectoria de crecimiento global de Creality, impulsando la participación de los creadores y su expansión en el mercado global de la impresión 3D.

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