(Información remitida por la empresa firmante)

-Creality lanza SPARKX i8 en Indiegogo por 289 dólares, ofreciendo la impresión más rápida y sin residuos de purga

FRANKFURT, Alemania y AUSTIN, Texas, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Creality anuncia hoy el lanzamiento de la impresora 3D multicolor SPARKX i8 en Indiegogo, con un precio especial de lanzamiento anticipado de 289 dólares (precio de venta al público recomendado de 399 dólares) a partir del 21 de septiembre. Diseñada para ofrecer una experiencia de usuario excepcional, la SPARKX i8 cuenta con una arquitectura de extrusión de cuatro canales y un único cabezal que permite una impresión en color ultrarrápida, sin residuos de purga externa ni torres de cebado, además de ofrecer impresión a todo color CMYK, llevando así la impresión 3D multicolor a la siguiente generación.

La impresión a cuatro colores más rápida con tecnología QuarTeks™

El núcleo de la SPARKX i8 es el sistema de cambio de color QuarTeks™ de Creality. Esta nueva arquitectura integra cuatro canales de filamento independientes en un cabezal compacto. A diferencia de los sistemas que requieren múltiples cabezales o el cambio externo de filamento, la i8 precarga los filamentos directamente en el cabezal de cuatro canales para agilizar los cambios de color.

Cerca de la punta de la boquilla, QuarTeks™ cuenta con una trayectoria compartida de filamento ultracorta, de menos de 1 mm (o aproximadamente 2 mm). Esta distancia es al menos 30 veces menor que la de otras trayectorias compartidas ampliamente utilizadas en el mercado. Gracias a esta trayectoria ultracorta, el modelo i8 puede cambiar de canal de color en menos de un segundo, ya que reduce considerablemente los procesos de retracción, alimentación y purga del filamento. De este modo, cambiar de color resulta tan rápido y sencillo como accionar un bolígrafo de cuatro colores.

Sin necesidad de cambiar cabezales de herramientas, boquillas o plataformas de movimiento, la i8 mejora enormemente la eficiencia de impresión y reduce el tiempo de producción al simplificar el mecanismo de cambio de color. Según las pruebas de laboratorio de Creality de construcción de una torre de cuatro colores con 3.000 interruptores de color, la i8 completó la prueba en aproximadamente 18 horas, un 500% más rápido que las impresoras con un sistema de alimentación externo.

Cero residuos de purga externa

QuarTeks™ también está diseñada para reducir el desperdicio de material. La ruta de filamento compartida, con un diámetro inferior a 1 mm, minimiza la cantidad de residuos de purga. Con una configuración de laminado óptima, las transiciones de color pueden purgarse directamente en el relleno o en las paredes internas del modelo, reduciendo a 0 g* los residuos de purga externos.

*0 g: Sin purga externa durante la impresión. Al principio sólo se elimina una pequeña cantidad de filamento.

Sin torres de purga

SPARKX i8 elimina las torres de purga al desplazar el recorrido de cambio de color hacia las trayectorias de relleno del modelo, sin necesidad de imprimir una torre independiente para cada cambio de color. Esto reduce considerablemente el tiempo de transición de color en configuraciones que prescinden de torres de purga. Por otro lado, una pared de limpieza específica aísla los colores del relleno para mantener impecables las superficies del modelo.

Impresión a todo color CMYK

La SPARKX i8 también admite la impresión en color por capas de espectro completo, lo que permite crear gamas cromáticas más ricas mediante la combinación y mezcla de filamentos de cuatro colores base a lo largo de distintas capas. La mezcla de colores por capas* genera tonos intermedios, degradados y variaciones de luminosidad gracias a los diferentes grosores de capa y secuencias de mezcla. Con solo cuatro colores de filamento, la i8 puede producir 16 o incluso 32 combinaciones de color en una misma impresión, abriendo así un abanico ilimitado de posibilidades creativas.

*La mezcla de colores por capas no equivale a una igualación precisa del color y no puede reproducir a la perfección todos los colores especificados.

Monitoreo asistido por IA

Los 13 sensores integrados en el cabezal de impresión, junto con una cámara de visión con IA, supervisan cuatro canales de filamento, los mecanismos de conmutación y los estados clave de la impresión; esto permite detectar en tiempo real problemas como bobinas vacías, el agotamiento del filamento o la impresión en vacío, facilitando así una resolución de incidencias más rápida. Además, el modelo independiente i8 cuenta con un sistema de recarga automática de filamento que admite hasta cuatro bobinas del mismo material cargadas simultáneamente y cambia automáticamente a otra cuando una se agota, lo que posibilita la realización de impresiones de mayor tamaño y continuidad.

Disponibilidad en financiación colectiva y el mejor precio de la historia

Ahora es el momento de conseguir la SPARKX i8 al mejor precio disponible apoyando la campaña de financiación colectiva que comienza el 21 de septiembre.

La información clave sobre ventas incluye:

Enlace a la página de financiación colectiva (crowdfunding): www.indiegogo.com

www.indiegogo.com Precio de lanzamiento anticipado: 289 dólares, con disponibilidad muy limitada; el precio aumentará a 399 dólares una vez agotadas estas unidades iniciales.

289 dólares, con disponibilidad muy limitada; el precio aumentará a 399 dólares una vez agotadas estas unidades iniciales. Envío e impuestos gratuitos: Los 1.000 primeros patrocinadores que realicen su pedido en las primeras 24 horas recibirán un reembolso completo de los gastos de envío e impuestos (hasta un máximo de 50 dólares) una vez finalizada la campaña. Oferta limitada a una unidad de i8 por patrocinador.

Los 1.000 primeros patrocinadores que realicen su pedido en las primeras 24 horas recibirán un reembolso completo de los gastos de envío e impuestos (hasta un máximo de 50 dólares) una vez finalizada la campaña. Oferta limitada a una unidad de i8 por patrocinador. Plazo de envío: Está previsto que los pedidos salgan de fábrica en octubre y se entreguen en noviembre, aunque los plazos pueden variar según la región y la logística local durante la temporada alta del cuarto trimestre.

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