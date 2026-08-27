La crema ProDen PlaqueOff® de Swedencare, nombrada Producto del Año para el Cuidado Dental de los Gatos

(Información remitida por la empresa firmante)

- La crema ProDen PlaqueOff® de Swedencare ha sido nombrada Producto del Año para el Cuidado Dental de los Gatos por los Pet Innovation Awards

Esta innovadora crema dental funcional ofrece a los gatos una forma agradable y práctica de cuidar su higiene bucal diaria

ProDen PlaqueOff ® Crème es una innovadora crema dental funcional para gatos, que ofrece un complemento sabroso y apetecible para el cepillado y los masticables dentales firmes.

Crème es una innovadora crema dental funcional para gatos, que ofrece un complemento sabroso y apetecible para el cepillado y los masticables dentales firmes. Gracias a A.N ProDen®, el ingrediente 100% natural de algas marinas de Swedencare, la crema actúa a través de la saliva para reducir la acumulación de placa y sarro, y favorecer un aliento más fresco.

MALMÖ, Suecia, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La crema ProDen PlaqueOff® de Swedencare ha sido nombrada Producto del Año para el Cuidado Dental de los Gatos en los Premios a la Innovación para Mascotas 2026, en reconocimiento a su combinación de apoyo a la salud bucal, palatabilidad y comodidad.

La galardonada crema Crème traslada la reconocida experiencia de Swedencare en salud bucal a un formato desarrollado específicamente para gatos. Gracias a A.N ProDen®, Crème actúa a través de la saliva para ayudar a reducir la acumulación de placa y sarro, y a mantener un aliento más fresco. Cada sobre individual contiene 6 calorías y una base de proteína de pollo al 25%, y en las pruebas realizadas, 9 de cada 10 gatos aprobaron su sabor.

"Los gatos pueden ser reacios a aceptar los productos dentales tradicionales, por lo que creamos un formato muy apetecible que facilita el cuidado bucal diario para los dueños de mascotas, al tiempo que ofrece los beneficios de nuestro ingrediente A.N ProDen® ya consolidado", destacó Sara Ahlström, directora de Marketing Global de Swedencare.

ProDen PlaqueOff® Crème se lanzó a principios de este año en mercados europeos seleccionados como parte de la gama de productos de salud bucal de Swedencare para perros y gatos. Para obtener más información, visite: Reino Unido, Alemania, Suecia, España y Francia.

Acerca de SwedencareSwedencare desarrolla, produce y comercializa productos de alta calidad en el mercado global y en rápido crecimiento de la salud animal, centrándose en gatos, perros y caballos. Su amplio catálogo de productos incluye marcas reconocidas como NaturVet®, Innovet, Pet MD®, Rx Vitamins®, nutravet®, Rileys® y ProDen PlaqueOff®, la solución original para una buena salud bucal. Con sede en Malmö, los productos de Swedencare se venden en aproximadamente 70 países a través de veterinarios, tiendas de mascotas y en línea. La extensa red de distribución de la compañía cuenta con filiales en nueve países, además de una red internacional de minoristas. Para más información, visite https://swedencare.com/

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