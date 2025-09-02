Cristiano Ronaldo lanza Unreal Calendar

(Información remitida por la empresa firmante)

- Y le invita a "Quedarse para Más" en la última campaña del Turismo Saudí.

RIYADH, Arabia Saudí, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- "Saudi, Welcome to Arabia", la marca de la Saudi Tourism Authority (STA), dirigida al consumidor, lanzó su última campaña protagonizada por Cristiano Ronaldo (CR7). Con presencia en mercados clave de Europa, India y China, "Vine por el fútbol, me quedé por más" da vida a una Arabia Saudí que ofrece a los visitantes mucho más de lo esperado. Anunciando el inicio de su temporada extendida de deportes de alto riesgo, entretenimiento emocionante e impresionantes eventos cinematográficos, de moda y culturales, la campaña aprovecha la televisión, las redes sociales, los medios digitales y las agencias de viajes online para ofrecer al público una muestra de uno de los calendarios de destinos más emocionantes del mundo.

Presentando a la superestrella del fútbol y al residente extranjero más famoso de Arabia Saudí, CR7, el documental lleva a los espectadores a un viaje por los eventos más importantes de Arabia Saudí. Un CR7 asombrado se sienta en las gradas, comparando los diferentes deportes con el suyo. Los discretos monocromos dan paso a colores vibrantes a medida que vemos más de lo que atrajo a CR7 a quedarse en Arabia Saudí. Desde la adrenalina que recorre la multitud, oímos su rugido, sintiendo los altibajos de una experiencia compartida. La emoción es palpable y lleva al público al meollo del asunto. Así es Arabia Saudí: comprometida, emocionada y con ganas de hacerse un hueco en el escenario mundial.

La campaña destaca los diversos eventos deportivos y de entretenimiento que Arabia Saudí celebra durante todo el año en Riyadh, Jeddah y AlUla, con paquetes cuidadosamente seleccionados que facilitan aún más su visita. Como anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2034, la Copa Asiática de la AFC 2027, los Juegos Olímpicos de Esports 2027 y los Juegos Asiáticos de Invierno 2029, entre otros, Arabia Saudí trae el deporte a casa. Su calendario regular incluye eventos internacionales de gran escala como la Copa Mundial de Esports, Fórmula 1, LIV Golf Riyadh, tenis y Saudi Pro League (RSL), consolidando su posición como centro de eventos de gran escala.

Desde deportes hasta cultura y entretenimiento, Arabia Saudí ofrece opciones para todos los gustos. Su calendario anual continúa creciendo, con la Semana de la Moda de Riyadh, el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, las Bienales de Arte y las Temporadas homónimas, celebradas en Riyadh y Jeddah, como eje central de sus actividades. Desde la música hasta la comedia, artistas internacionales y regionales se presentan en Arabia Saudí, ampliando el alcance y la accesibilidad a un público cada vez mayor.

Su Excelencia Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudí, declaró: "Hoy, Arabia Saudí se consolida como un destino global que combina autenticidad cultural, cálida hospitalidad y la emoción de eventos de talla mundial. En el sector turístico, mantenemos nuestro firme compromiso de desarrollar un panorama inigualable que inspire al mundo y ofrezca a los visitantes experiencias inolvidables."

Fahd Hamidaddin, consejero delegado de la Saudi Tourism Authority, añadió: "Esta campaña con CR7 es una muestra de la Arabia Saudí actual y de nuestras ambiciones. El turismo es un componente fundamental de nuestra visión y ampliamos continuamente nuestra oferta. Desde 2018, hemos acogido más de 100 importantes eventos internacionales y, a medida que nuestro calendario continúa expandiéndose, vamos camino de alcanzar nuestra meta de 150 millones de visitantes para 2030. Desde eventos de talla mundial hasta sitios emblemáticos y paisajes impresionantes, Arabia Saudí es una tierra por descubrir. Nos comprometemos a dar la bienvenida al mundo para que se una a nosotros en el Corazón de Arabia, para que se queden un tiempo y sean testigos del futuro en tiempo real."

Cristiano Ronaldo dijo: "Formar parte de la trayectoria de Arabia Saudita como centro deportivo global ha sido realmente especial y, de alguna manera, inesperado para mí hace unos años. Hoy, lo cierto es que, desde la energía de la afición hasta la magnitud de su ambición, aquí es donde se escribe el futuro del deporte. Lo que más admiro de Arabia Saudita es cómo honra sus raíces mientras construye el futuro. Desde los camellos hasta los caballos, desde las carreras hasta los esports, desde el desierto hasta el estadio, este es un lugar donde cada joven atleta puede soñar a lo grande."

Arabia Saudita está invirtiendo para convertirse en un centro global de eventos, como parte de su objetivo Visión 2030 de diversificar la economía y expandir el sector turístico. Ha comprometido 800.000 millones de dólares al sector, que se proyecta alcanzará un valor de mercado de 22.400 millones de dólares para 2030 y contribuirá con 16.500 millones de dólares al PIB para 2030. Los eventos desempeñan un papel fundamental en este proceso, impulsando las cifras del turismo, el crecimiento de la infraestructura, la creación de empleo e incentivando la participación juvenil. Las inversiones en estadios, arenas y programas de base están contribuyendo a forjar el legado de Arabia Saudita como líder no solo en el turismo deportivo mundial, sino también en el entretenimiento en general. Explore el Unreal Calendar de Arabia Saudita aquí.

Acerca de 'Saudi, Welcome to Arabia'

https://www.visitsaudi.com/en es una marca de consumo vibrante dedicada a compartir Arabia Saudita con el mundo e invitar a los viajeros a explorar todo lo que el país tiene para ofrecer. Su función es impulsar la industria turística del país mediante campañas de concienciación y ofrecer una amplia gama de información y recursos para que los viajeros planifiquen y disfruten de viajes inolvidables. Su objetivo es inspirar viajes hacia y dentro de Arabia Saudita, enriquecer vidas y conectar culturas a través del descubrimiento de nuestras maravillas únicas y nuestra cálida hospitalidad. Como el destino de mayor crecimiento del mundo, Arabia Saudita, el corazón de Arabia, es el nuevo destino más emocionante durante todo el año.

