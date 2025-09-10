Croma-Pharma GmbH celebra la aprobación de la FDA de Obagi saypha® MagIQ™ en Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Croma-Pharma GmbH, líder mundial en medicina estética mínimamente invasiva, anuncia con orgullo que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado el gel de ácido hialurónico (AH) inyectable Obagi saypha MagIQ™, el primer producto de relleno intradérmico de la colección Obagi saypha, para uso comercial en el mercado estadounidense.

Desarrollado por Croma-Pharma y comercializado en Estados Unidos a través de su socio estratégico Waldencast plc bajo la marca Obagi Medical, esta aprobación de la FDA marca un hito importante en la estrategia de expansión global de Croma. El lanzamiento comercial está previsto para 2026 y representa el inicio de una expansión multiproducto en Estados Unidos que también incluirá saypha ChIQ™ y otras innovaciones, a la espera de la autorización regulatoria.

"Nos enorgullece enormemente traer nuestra avanzada tecnología de HA a Estados Unidos gracias a nuestra colaboración con Waldencast y Obagi Medical", declaró Andreas Prinz, consejero delegado de Croma-Pharma GmbH. "Este hito refuerza nuestro legado de innovación y excelencia científica en medicina estética. Con más de 110 millones de jeringas producidas y presencia en más de 80 mercados, Croma se compromete a ofrecer productos de alto rendimiento que satisfagan las expectativas de profesionales sanitarios y pacientes de todo el mundo".

Obagi saypha MagIQ™ se basa en el estudio fundamental de Croma en Estados Unidos para la corrección del pliegue nasolabial (PLN), que incluyó a 270 pacientes y confirmó la no inferioridad frente al producto de control aprobado por la FDA. Este estudio cumplió con el criterio principal de valoración de rendimiento, mientras que los criterios de valoración secundarios clave refuerzan aún más su eficacia y perfil de seguridad. El ensayo incluyó todos los tipos de piel Fitzpatrick, lo que demostró la eficacia y seguridad del producto en una población representativa.

"Esta aprobación de la FDA valida la seguridad y el rendimiento de nuestra tecnología de relleno saypha y es el resultado de nuestro compromiso de ofrecer soluciones estéticas basadas en datos científicos para médicos", añadió Prinz. "Creemos que esto sentará las bases para el éxito a largo plazo en el mercado estético más importante del mundo".

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la relación entre Croma-Pharma y Obagi Medical, uniendo un legado de innovación europea en HA con uno de los nombres más fiables en el cuidado de la piel de grado médico de Estados Unidos.

A medida que Croma continúa expandiendo su presencia a nivel mundial, la empresa sigue enfocada en la innovación de su cartera de rellenos de HA, bioestimuladores, hilos PDO y toxina botulínica, brindando a los médicos estéticos las herramientas que necesitan para proporcionar resultados de tratamiento holísticos.

Acerca de Croma-Pharma GmbH

Croma-Pharma GmbH es una empresa familiar global en el mercado de la estética mínimamente invasiva, con sede en Leobendorf, Austria. La empresa se especializa en la producción industrial de jeringas de ácido hialurónico y distribuye su propia gama de productos estéticos, que incluye toxina botulínica, rellenos, hilos PDO, PRP y tecnologías para el cuidado de la piel, en más de 80 mercados de todo el mundo.

Acerca de Waldencast

Fundada por Michel Brousset y Hind Sebti, la ambición de Waldencast es construir una plataforma operativa global de belleza y bienestar de primer nivel mediante el desarrollo, la adquisición, la aceleración y la expansión de marcas conscientes, de alto crecimiento y con propósito. La visión de Waldencast se sustenta fundamentalmente en su modelo de negocio basado en la marca, que garantiza la proximidad a sus clientes, la agilidad empresarial y la capacidad de respuesta al mercado, a la vez que mantiene el ADN distintivo de cada marca. El primer paso para hacer realidad su visión fue la fusión de negocios con Obagi Medical y Milk Makeup. Como parte de la plataforma Waldencast, sus marcas se beneficiarán de la escala operativa de una plataforma multimarca; la experiencia en la gestión de marcas globales de belleza a gran escala; una cartera equilibrada para mitigar las fluctuaciones de la categoría; la eficiencia de activos reducidos; y la capacidad de respuesta al mercado y la velocidad de las marcas independientes emprendedoras. Para más información, visite: https://ir.waldencast.com/.

Acerca de Obagi Medical

Obagi Medical es una línea de cuidado de la piel avanzada y líder en la industria, basada en la investigación y la biología de la piel, con más de 35 años de experiencia. Inicialmente conocida por su liderazgo en el tratamiento de la hiperpigmentación con el sistema Obagi Nu-Derm, los productos Obagi Medical están diseñados para abordar diversos problemas de la piel, como el envejecimiento prematuro, el fotodaño, la decoloración, el acné y el daño solar. Como la marca de cuidado de la piel profesional de mayor crecimiento en Estados Unidos en 20242, Obagi Medical empodera a las personas para lograr una piel sana y hermosa. Puede encontrar más información sobre Obagi Medical en su sitio web.https://www.obagi.com.

