COMUNICADO: Croma-Pharma GmbH establece el curso para entrar en el mercado de Estados Unidos

Publicado 05/09/2018 10:32:22 CET

VIENA, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Croma-Pharma GmbH (Croma) ha creado una compañía de sociedad mixta con su socio desde hace tiempo Hugel, Inc. para desarrollar y comercializar la toxina botulínica, rellenado HA y productos de hilo PDO en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El 5 de septiembre, Croma declaró que la compañía está avanzando en su plan de preparación de un lanzamiento exitoso de su rellenador HA y de los productos de hilo PDO en el mercado de Estados Unidos.

La compañía de sociedad mixta se creará junto al socio coreano de Croma, Hugel, Inc. Croma transferirá sus derechos de distribución de Botulax (producto de toxina botulínica de Hugel) para Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y además el 100% de las acciones de sus filiales de Canadá y Australia como intercambio del 30% de la compañía de sociedad mixta. Hugel invertirá 90.000.000 dólares en activos y compromisos futuros, suscribiendo unos valores que representan el 70% de la compañía de sociedad mixta. Como resultado de esta transacción, la compañía de sociedad mixta se asegurará la licencia perpetua para el rellenador HA y los productos de hilo PDO de Croma y los productos de toxina botulínica de Hugel en los territorios mencionados.

La compañía mixta estará a cargo de desarrollar y comercializar el rellenador HA y los productos de hilo PDO de Croma y Botulax, de Hugel, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de propagar todas las operaciones clínicas, normativas y de marketing con el fin de asegurar una entrada de éxito de los productos mencionados en los territorios. Además, la compañía de sociedad mixta colaborará con Croma para la creación de las actividades de marketing en Europa y conseguir con ello un lanzamiento de éxito.

El director administrativo de Croma, Andreas Prinz, explicó: "Al asociarse con Hugel en estos destacados mercados estéticos, superamos un obstáculo en nuestros procesos de expansión internacionales, al tiempo que intensificamos nuestras relaciones con Hugel. Ambas compañías se beneficiarán de las experiencias creadas de forma conjunta en Norteamérica y Australia. Croma y Hugel avanzarán conjuntamente, basándose en el respeto mutuo y confianza".

El consejero delegado de Hugel, Jihoon Sohn, declaró: "Estados Unidos es un mercado enorme que actualmente contabiliza la mayoría del mercado de toxina botulínica a nivel global". Y añadió: "Hemos dado los primeros pasos de nuestras iniciativas mundiales, y por medio de ellas, planeamos seguir fortaleciendo nuestra huella mundial con nuestro socio a largo plazo, Croma".

Acerca de Croma-Pharma GmbH Fundada en el año 1976, Croma-Pharma GmbH (Croma) es una compañía de propiedad familiar austriaca especializada en la producción industrial de sinergias de ácido hialurónico para los campos de la estética médica, oftalmología y ortopédica. Croma actualmente dispone de 12 compañías de ventas internacionales y distribuye sus productos en más de 70 países. Dentro de su red de ventas de nivel mundial, Croma se centra en sus propios productos de marca en medicina estética mínimamente invasiva. Además de su amplia gama de rellenadores HA desde su propio sitio de producción, Croma comercializa hilos de lifting PDO, un sistema de Platelet Rich Plasma (PRP) y tecnología personalizada de cuidado de la piel en sus mercados estratégicos centrales.

Acerca de Hugel, Inc. Hugel es una compañía biofarmacéutica que desarrolla y fabrica la toxina botulínica y los productos de relleno HA para su uso no solo en el campo de la medicina estética, sino también en el campo de la medicina terapéutica. El producto de la toxina botulínica de Hugel, Botulax, se comercializa actualmente en 26 países de todo el mundo. Además, se espera que Botulax entre en breve en los principales mercados, como el de Estados Unidos, Europa y China. The Chaeum (Dermalax), el producto de relleno HA de Hugel, se espera actualmente a 14 países, y está pendiente de aprobaciones en 6 países adicionales, incluyendo China, Brasil y Chile.

Contacto CROMA-PHARMA GmbH Mag. Stefanie Höhn Directora de comunicaciones empresariales Cromazeile 2 A-2100 Leobendorf Teléfono: +43-676-846868-190 E-mail: stefanie.hoehn@croma.at Página web: http://www.croma.at