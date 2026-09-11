(Información remitida por la empresa firmante)

- La Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE 2026 abre sus puertas en Kuala Lumpur, avanzando desde la conectividad hasta la creación de valor digital

La 15ª Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE se inauguró oficialmente en Kuala Lumpur, Malasia, celebrándose por primera vez conjuntamente con el GSMA M360 ASEAN.

Ministros de Malasia, el Embajador de China, directivos de GSMA, ejecutivos de operadores globales y socios de la industria exploraron conjuntamente la evolución de las redes, la innovación impulsada por la IA y la prosperidad de la economía digital.

ZTE presentó soluciones de red con IA para escenarios completos, la Fábrica de IA con un coste total de propiedad óptimo y dispositivos de IA innovadores, trazando una hoja de ruta comercial integral.

KUALA LUMPUR, Malasia, 11 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, inauguró hoy oficialmente la 15ª Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE bajo el lema "Diseñando el infinito: de la conectividad al valor digital".

Este evento, que se celebra por primera vez conjuntamente con el GSMA M360 ASEAN, representa el mayor foro internacional gestionado por ZTE. Reúne a más de 500 participantes destacados, entre ellos funcionarios gubernamentales, líderes de la industria de las TIC, ejecutivos de operadores, empresas innovadoras y socios del ecosistema, para participar en debates sobre la evolución futura de las redes, la integración de la IA y la innovación digital, y el crecimiento económico digital regional.

YB Dato' Seri Fahmi Fadzil, ministro de Comunicaciones de Malasia, enfatizó que la próxima fase digital de Malasia debe ir más allá del despliegue de conectividad y centrarse en la creación de valor tangible a través de mejores servicios públicos, empresas más sólidas y mayores oportunidades parala población del país. Instó a los socios tecnológicos globales a "no solo vender en Malasia, sino también a construir con Malasia", y destacó la importancia de desarrollar el talento local, fortalecer las capacidades nacionales y fomentar la innovación que pueda servir al mercado más amplio de la ASEAN.

YB Gobind Singh Deo, ministro de Asuntos Digitales de Malasia, señaló: "La próxima fase de competitividad digital de Malasia depende de la transformación de la inteligencia artificial en valor económico y social tangible, impulsando la productividad, mejorando los servicios públicos y abriendo oportunidades de mayor valor para nuestra gente. Para convertirnos en una nación líder en IA para 2030, debemos mirar más allá de la infraestructura para cultivar el talento local, fomentar una gobernanza confiable y empoderar a los innovadores nacionales para que escalen soluciones globales".

Ouyang Yujing, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Malasia, señaló: "La conectividad define nuestra era y la innovación da forma a nuestro futuro. Mientras que las redes digitales unen el mundo, la IA está impulsando una nueva era de prosperidad compartida. Al adoptar la ola digital global, China defiende un crecimiento abierto, inclusivo, seguro y mutuamente beneficioso. Estamos listos para trabajar con socios globales para profundizar los intercambios tecnológicos, impulsar la sinergia industrial, cocrear estándares y unirnos en gobernanza colaborativa."

Xie Junshi, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de ZTE, pronunció un discurso de apertura en nombre del organizador. Señaló: "En todo el mundo, la conectividad y la informática se están uniendo. Esta es una importante tendencia de la industria. El 5G global sigue expandiéndose con un crecimiento constante. Al mismo tiempo, la IA se ha convertido en un motor de crecimiento clave para la industria. Los diferentes mercados se mueven a diferentes ritmos, sin embargo, todos compartimos una dirección clara: desde desarrollar potencia informática hasta hacer un buen uso de la potencia informática".

"Ante este panorama de mercado, ZTE ha actualizado su estrategia a Conectividad + Computación. Consideramos la IA como el cerebro, la infraestructura de comunicación como el sistema nervioso y los terminales como el medio de transmisión. Cuando estos tres elementos se combinan, transformarán nuestra sociedad y nuestra vida cotidiana. Nuestras sólidas tecnologías subyacentes son la base. Esto define hacia dónde nos dirigimos".

Enfatizó: "La conectividad construyó nuestra base. La inteligencia es nuestro impulso. El infinito es nuestro horizonte, y juntos, lo construiremos".

Zhang Wanchun, vicepresidente sénior de ZTE, pronunció un discurso de apertura titulado "Una nueva fase de la infraestructura digital". En su discurso, destacó: "Nuestra misión es un viaje de cuatro etapas: visión significa encontrar nuestra dirección a largo plazo, volumen significa implementar innovaciones a gran escala y con calidad, valor significa convertir la infraestructura en sistemas de creación de valor, y emprendimiento significa superar los límites aún más".

Durante la cumbre, ZTE demostró de forma integral la conectividad redefinida y potenciada por IA, la producción eficiente de tokens y la generación de valor, trazando una hoja de ruta comercial que abarca desde la conectividad y la infraestructura informática hasta terminales basadas en escenarios.

Como puente que conecta la tecnología, los mercados y el ecosistema industrial, la Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE 2026 se consolidó como un evento innovador y con visión de futuro. ZTE busca explorar junto con sus grupos de interés, construyendo COMPETITIVIDAD impulsada por una VISIÓN compartida, materializada a través del VOLUMEN, traducida en VALOR y extendida mediante el EMPRENDIMIENTO.

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