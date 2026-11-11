Cyient y 3-GIS ayudarán a los operadores de telecomunicaciones a convertir datos de red en control operativo (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Cyient y 3-GIS se asocian para ayudar a los operadores de telecomunicaciones y servicios públicos a convertir los datos de red en control operativo

Combina las capacidades de la plataforma con CYiNGINE para ayudar a los clientes a acelerar el despliegue y simplificar la gestión de la red a largo plazo.

HYDERABAD, India, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cyient Limited, una empresa global de servicios de ingeniería para el ciclo de vida, y 3-GIS, proveedor líder de software de gestión de redes para los sectores de telecomunicaciones y servicios públicos, han anunciado una alianza estratégica mediante la cual Cyient ofrecerá las soluciones de 3-GIS junto con sus servicios de ingeniería, implementación, migración y gestión en Norteamérica, la región EMEA y Asia-Pacífico.

A medida que los operadores de telecomunicaciones aceleran el despliegue de fibra y las empresas de servicios públicos modernizan su infraestructura crítica, el desafío ya no consiste en recopilar datos de la red, sino en mantenerlos precisos, conectados y útiles para la toma de decisiones. La información de la red suele estar dispersa en múltiples sistemas, lo que complica la planificación, las operaciones, el cumplimiento normativo y la prestación de servicios. Tradicionalmente, los operadores han tenido que recurrir a distintos proveedores para obtener plataformas de software, servicios de despliegue e inteligencia operativa. Mediante esta alianza, Cyient y 3-GIS integran todas estas capacidades en una única oferta unificada.

Con más de tres décadas de experiencia prestando servicios a clientes de los sectores de telecomunicaciones y servicios públicos en todo el mundo, Cyient ha consolidado una profunda especialización en los ámbitos geoespacial, de ingeniería y de servicios digitales. La empresa ha gestionado y realizado la transición de más de 650 millones de elementos de datos de red en el marco de programas a gran escala, brindando apoyo en el diseño de redes de fibra, implementaciones de sistemas de información geográfica (SIG), gestión de activos, operaciones de campo e iniciativas de modernización de redes. Esta experiencia se combinará ahora con la plataforma 3-GIS para ayudar a los clientes a acelerar el despliegue, mejorar la calidad de los datos y simplificar la gestión de redes a largo plazo.

3-GIS ofrece un software configurable, nativo de la nube, que funciona como sistema de registro para redes de infraestructura crítica. Los operadores de telecomunicaciones utilizan la plataforma para gestionar la planificación, el diseño, el inventario, la construcción y las operaciones de redes de fibra y cobre; por su parte, las empresas de servicios públicos de electricidad y gas la emplean para la gestión de redes, la inspección de activos, las operaciones en campo y la gestión de uso compartido de infraestructuras. Gracias a la colaboración entre Cyient y 3-GIS, los clientes podrán obtener tanto la plataforma como los servicios necesarios para su implementación y operación a través de un modelo de contratación unificado.

Como parte de la colaboración, Cyient integrará 3-GIS con CYiNGINE, su plataforma de inteligencia de ingeniería, la cual combina experiencia en el sector, datos gobernados y metodologías basadas en inteligencia artificial a lo largo del ciclo de vida de la ingeniería y los servicios. Esta integración ayudará a los clientes a obtener un mayor valor de los datos de red, al tiempo que mejora la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

Ya sea un operador de telecomunicaciones que expande su red de fibra con precisión, o una empresa de servicios públicos que intenta conciliar registros de activos, inspecciones y conexiones en postes a través de sistemas que no están integrados entre sí, el desafío es el mismo: el registro de la red debe ser exacto; de lo contrario, el crecimiento se traduce en retrabajos y riesgos, en lugar de generar ingresos y fiabilidad. Al combinar la plataforma 3-GIS con nuestros servicios de ingeniería y servicios gestionados, ofrecemos a los operadores de los sectores de telecomunicaciones, electricidad y gas un único socio responsable de todo el proceso, desde la migración de datos hasta la gestión diaria del registro oficial de la red, evitando así tener que coordinar a tres proveedores distintos y asumir los riesgos derivados de las brechas entre ellos, afirmó Arunav Roy, vicepresidente sénior y director de la unidad de mercado de Conectividad, Servicios Públicos e Inteligencia Espacial en Cyient.

3-GIS se ha convertido en un elemento clave en la forma en que los operadores de telecomunicaciones y de servicios públicos construyen y operan sus redes críticas a nivel mundial. A medida que nos expandimos, es fundamental contar con una sólida red de socios que ofrezca a los clientes, en diversos mercados, la posibilidad de trabajar con sus colaboradores de confianza para implementar, utilizar y recibir soporte técnico para los productos de 3-GIS. Cyient ha sido un socio valioso durante muchos años, y nos entusiasma este nuevo paso estratégico en nuestra colaboración, dijo Dustin Sutton, director general de 3-GIS.

Acerca de Cyient

Cyient es una empresa global de servicios de ingeniería para todo el ciclo de vida, que impulsa sectores de misión crítica, desde el diseño hasta la posventa, en productos, plantas y redes. Con más de 300 clientes y más de 19.000 colaboradores en más de 30 países, combinamos la experiencia humana, un profundo conocimiento del sector e inteligencia artificial para ofrecer ingeniería inteligente a lo largo de todo el ciclo de vida en ámbitos como la industria aeroespacial y ferroviaria, la automoción y la movilidad, la conectividad, la energía, la atención sanitaria, la minería, los servicios públicos y otros sectores.

Para conocer cómo logramos resultados ejemplares, sin excepciones, visite www.cyient.com.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones incluidas en el comunicado de prensa que no se basan en hechos históricos pueden constituir declaraciones prospectivas, conforme a lo dispuesto en las leyes y normativas aplicables. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos, tales como cambios significativos en el entorno económico, tanto en la India como en el extranjero, modificaciones en la normativa legal o fiscal, aranceles de importación, litigios, relaciones laborales y otros factores ajenos al control de la Compañía. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos.

Cyient no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

Acerca de 3-GIS

Las redes críticas a nivel mundial funcionan gracias a 3-GIS, una empresa de software corporativo que ayuda a organizaciones de los sectores de telecomunicaciones, electricidad y gas a planificar, diseñar y gestionar redes cada vez más complejas. Nuestras soluciones, diseñadas de forma nativa para la nube y totalmente configurables, transforman los datos de red en una fuente de información fiable y compartida en toda la organización; esto abarca desde la planificación y el diseño de redes de fibra hasta las operaciones de campo, el inventario de activos, el mantenimiento y la modernización de infraestructuras. Creada específicamente para las operaciones de telecomunicaciones y servicios públicos, 3-GIS proporciona a los equipos la visibilidad y la confianza necesarias para tomar mejores decisiones, reducir costes y automatizar la activación de servicios. De este modo, quienes conectan y abastecen de energía al mundo pueden trabajar de forma más rápida, inteligente y a mayor escala. Obtenga más información en www.3-gis.com o siga a 3-GIS en LinkedIn.

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