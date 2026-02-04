Dahua Technology presenta soluciones LED inteligentes en ISE 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en vídeo, presenta sus últimas soluciones de visualización y control inteligente en Integrated Systems Europe (ISE) 2026 en Barcelona. En la feria, Dahua destaca una completa gama de innovadores productos LED y soluciones de visualización profesional, todos diseñados para ofrecer experiencias visuales inmersivas, flexibles y fiables en entornos profesionales y comerciales.

Pantalla MiP

Los productos LED para interiores de la serie SM de Dahua incorporan la avanzada tecnología MiP (MicroLED en Encapsulado), que ofrece mayor contraste, una apariencia más oscura y detalles de imagen más precisos en comparación con las pantallas COB convencionales. Al integrar chips MicroLED sin sustrato mediante transferencia masiva y un encapsulado RDL avanzado, la serie permite una miniaturización sostenible, ángulos de visión ultra amplios superiores a 170°, relaciones de contraste de hasta 100.000:1 y una mayor estabilidad estructural.

Pantalla de unión creativa

Los productos LED para interiores de la serie SE utilizan tecnología de encapsulado SMD para ofrecer mayor brillo y un tamaño flexible, ideales para supermercados y tiendas minoristas. Disponibles en cuatro pasos de píxeles y múltiples tamaños de gabinete, la serie admite gabinetes entrelazados, instalación con rotación de 90 grados sin cambio de color, diseños ultrafinos de 28 mm, ventanas de visualización opcionales de alto brillo y bordes de gabinete personalizables para formas irregulares simples.

LED curvo de alquiler

Para entornos de alquiler y creativos, el LED curvo de alquiler cuenta con un sistema de bloqueo en forma de arco que permite la unión perfecta de pantallas planas, convexas y cóncavas, con ángulos ajustables de −10° a 10° en incrementos de 2,5°. Su plataforma modular y su caja de alimentación todo en uno intercambiable en caliente permiten un mantenimiento rápido y configuraciones flexibles. La versión Cube admite esquinas de 90° y pantallas cúbicas de varios lados, con instalación sin herramientas y opciones de montaje mixtas.

Pantalla LED plegable todo en uno de 135 pulgadas

Esta pantalla insignia está diseñada para aplicaciones de alta gama, desde reuniones ejecutivas, salas de exposiciones, presentaciones itinerantes y deportes electrónicos hasta villas, clubes y campamentos al aire libre. Cuenta con una pantalla 1.080p de 135 pulgadas con tecnología COB totalmente invertida, que ofrece una visualización cómoda para la vista, alta durabilidad y fácil mantenimiento. La unidad es plegable, móvil y ajustable en altura hasta 65 cm, no requiere instalación y está lista para usar. Con Android 14 (Windows opcional), admite visualización multipantalla, funciones de cámara inteligente, funciones de seguridad mejoradas y funcionamiento asistido por IA, ofreciendo experiencias profesionales y de entretenimiento listas para usar.

Solución para Centro de Comando

La solución para Sala de Control N70 ofrece una potente decodificación de cámara multicanal, captura y visualización de señales ultra HD, control flexible, amplia compatibilidad de protocolos y salidas personalizables para pantallas LED y LCD. La solución AVoIP permite un control remoto KVM eficiente, transmisión de video de alta calidad y baja latencia, expansión ilimitada del sistema y colaboración interregional, lo que proporciona una gestión audiovisual fluida para centros de comando y operaciones a gran escala.

Solución de visualización comercial

Dahua ofrece señalización digital versátil para uso en interiores y exteriores. Los modelos para exteriores (de 43 a 65 pulgadas) ofrecen alto brillo, protección contra la intemperie y un funcionamiento fiable las 24 horas. La gama de interiores incluye pantallas de pared económicas de plástico y de metal ultrafino de alta calidad, así como pantallas para escaparates de alto brillo con hasta 3.000 cd/m para una visibilidad con luz solar intensa. Estas soluciones cubren una amplia gama de necesidades de visualización comercial, desde instalaciones estándar hasta aplicaciones premium para comercios minoristas y escaparates.

Para explorar los productos y soluciones de visualización de Dahua, visite el expositor 3S800 o visite el sitio web de Dahua Display.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876728...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahua-technology-presenta-soluciones-led-inteligentes-en-ise-2026-302679193.html