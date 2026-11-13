DATA.BET ahora impulsa el Unified Odds Feed de Sportradar

(Información remitida por la empresa firmante)

Ofrece un conjunto completo de herramientas para apuestas en esports, que abarca desde los principales torneos de primer nivel (Tier-1) hasta competiciones de cuarto nivel (Tier-4) en las disciplinas clave

LIMASSOL, Chipre, 13 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- DATA.BET, un proveedor fiable de soluciones de apuestas deportivas, ha firmado un acuerdo con Sportradar, una empresa líder mundial en tecnología deportiva, para convertirse en uno de los proveedores asociados para su oferta ampliada.

Mediante esta integración, Sportradar incorpora el contenido de datos sobre deportes electrónicos (esports) de DATA.BET, así como su conjunto de herramientas para potenciar el rendimiento, los cuales abarcan más de 1.800 torneos y 94.000 partidos al año en más de 60 mercados. Próximamente se añadirán Widgets y Streaming, lo que ofrecerá a los operadores una experiencia de esports más completa, tanto en eventos destacados como en competiciones de nicho.

Como parte del acuerdo, DATA.BET cubre Counter-Strike 2, Dota 2 y League of Legends —abarcando desde torneos de nivel 1 hasta de nivel 4—, con la previsión de incorporar pronto Valorant y otros títulos. Para DATA.BET, este acuerdo representa un paso significativo en su expansión global y refuerza su posición como proveedor de confianza de Odds Feed para esports para los nombres más importantes del sector.

Convertirnos en proveedores para la oferta de esports de Sportradar refleja la confianza que los actores más importantes del sector depositan en nuestro contenido y nuestros productos, afirmó Otto Bonning, director de ventas de DATA.BET. Confiamos plenamente en la profundidad de nuestra cobertura, nuestra velocidad y nuestra experiencia en la gestión de apuestas. Este acuerdo también abre una nueva vía para que nuestro contenido —que abarca desde los principales torneos de primer nivel hasta competiciones de menor categoría que se celebran las 24 horas del día— llegue a usuarios de todo elmundo.

Roman Garin, vicepresidente sénior de Innovación en Sportradar, señaló: La naturaleza totalmente digital de los deportes esports genera la expectativa de contar con experiencias de apuestas en vivo rápidas y profundas. Los proveedores que han desarrollado el mercado en torno a títulos como Counter-Strike 2, Dota 2 y League of Legends aportan sus propias fortalezas y estilos de gestión de cuotas; por ello, la opción más adecuada puede variar de un juego a otro. Al reunirlos a través de nuestro Unified Odds Feed, ofrecemos a los operadores una mayor capacidad de elección y flexibilidad mediante una única integración, y seguiremos incorporando más proveedores y títulos a medida que el mercado evolucione.

Acerca de DATA.BET

DATA.BET es un proveedor de tecnología para casas de apuestas, fundado en 2017, que ofrece soluciones para deportes, esports, competiciones virtuales y mercados de predicción. Su cartera incluye servicios como Odds Feed, Risk Management, Single Page Application (iFrame), Bet Builder, Widgets, Streaming y diversas funcionalidades diseñadas para aumentar la interacción de los usuarios. La empresa combina capacidades basadas en inteligencia artificial con un equipo interno de expertos en gestión de cuotas disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana; además, garantiza una disponibilidad del sistema del 99,99% y de los mercados del 97%, ofreciendo contenido con licencia. DATA.BET proporciona cobertura de más de 100 disciplinas, con más de 150.000 eventos mensuales y más de 3.000 mercados, proporcionando a operadores de apuestas, casinos en línea y proveedores de plataformas soluciones escalables y una infraestructura de apuestas fiable.

Acerca de Sportradar

Sportradar Group AG (NASDAQ: SRAD), fundada en 2001, es una empresa líder mundial en tecnología deportiva que crea experiencias inmersivas para aficionados y apostadores de deportes. Posicionado en la intersección de los medios deportivos y las industrias de apuestas y juegos, Sportradar ofrece a los operadores de apuestas e iGaming, empresas de tecnología y medios, socios del mercado de predicción y federaciones deportivas la mejor gama de soluciones de su clase para ayudar a hacer crecer sus negocios. Con la confianza de las principales organizaciones deportivas globales, incluidas ATP, NBA, WNBA, NHL, MLB, MLS, PGA TOUR, UEFA, FIFA, CONMEBOL, AFC y Bundesliga, y clientes globales como Flutter, DraftKings, Google, Microsoft, Kalshi y Polymarket, Sportradar cubre más de un millón de eventos anualmente en todos los deportes principales. Sportradar no sólo está redefiniendo la experiencia de los aficionados a los deportes; también protege los deportes a través de su división de Servicios de Integridad y aboga por un entorno impulsado por la integridad para todos los involucrados.

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