(Información remitida por la empresa firmante)

- DataBeyond presenta el mayor centro de clasificación automatizado con IA de Asia, estableciendo un nuevo referente en la economía circular

TAICHUNG, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DataBeyond, líder mundial en equipos de clasificación inteligente impulsados por IA, reveló recientemente que su proyecto insignia en Taichung, Taiwán —el centro de clasificación inteligente no tripulado más grande de Asia para plásticos mixtos de todas las categorías— ha entrado en una fase de operación rutinaria y de alta eficiencia. Como primer proyecto emblemático de la región para lograr la clasificación digital e inteligente de plásticos mixtos de todas las categorías, no solo representa un salto en la capacidad de procesamiento de residuos en Asia, sino que también proporciona una "solución originaria de China" para la transformación digital de la economía circular global mediante tecnología de IA de vanguardia.

Para abordar el desafío de la resina posconsumo (PCR), la planta de DataBeyond en Taichung cuenta con un diseño totalmente automatizado y una capacidad diaria de 100 toneladas. Mediante la implementación del Sistema de Gestión de Fábrica con Agentes de IA, el centro ha logrado una producción sin personal, eliminando la necesidad de 20 operarios de clasificación por turno. El rendimiento ha aumentado de 2 a 10 toneladas por hora, un incremento de eficiencia del 500% que redefine el reciclaje de plástico como una industria de alta tecnología.

Ventaja Tecnológica: Cerrando el Ciclo "Plástico a Plástico" La principal ventaja competitiva del centro reside en la tecnología patentada de DataBeyond "IA + Fusión Multisensor". Mediante imágenes hiperespectrales de 256 bandas y aprendizaje profundo, el sistema identifica más de 17 materiales y colores, incluyendo PET, PP, PE y ABS. Al convertir residuos complejos en resina reciclada de grado industrial, reduce significativamente la dependencia del petróleo virgen.

"DataBeyond está comprometida con la promoción de la clasificación inteligente a nivel mundial", afirmó Mo Zhuoya, consejero delegado de DataBeyond. "El proyecto de Taichung demuestra que la IA puede liberar a las personas de trabajos peligrosos, dignificando la labor humana y dando una segunda vida a los residuos".

Liderazgo ESG: Tecnología para el bien. Alineado con los estándares ESG globales, el proyecto genera un impacto medible:

Medioambiental: El procesamiento diario de 100 toneladas de plástico reduce las emisiones de carbono y la contaminación por microplásticos.

Social: La implementación de líneas de producción automatizadas ha mejorado considerablemente la salud y la seguridad laboral de los trabajadores, reflejando el enfoque humanista de "Tecnología para el Bien".

Acerca de DataBeyondFundada en 2018, DataBeyond se centra en la IA y la fusión optoelectrónica, con miles de unidades operativas en todo el mundo. Capacitamos a las empresas de reciclaje para que puedan acceder a equipos de alta gama y destacar en su uso, acelerando la transición global hacia una era de reciclaje inteligente.

Contacto: YI WU marketing@databeyond.com +86 18038378718

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