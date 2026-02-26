Davenport Aviation completa con éxito el "First Shot" de Virtus, validando la plataforma AS350/H125 armada

COLUMBUS, Ohio, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Davenport Aviation anunció la finalización exitosa de las pruebas de primer disparo de Virtus el mes pasado en el oeste de Texas, lo que marca un hito importante en el desarrollo del sistema de armas modular Virtus y la primera prueba de armamento de la plataforma Virtus H125. La campaña incluyó múltiples lanzamientos exitosos de cohetes, validando oficialmente a Virtus como una configuración AS350/H125 probada y armamentizada.

El exitoso disparo confirmó la integridad estructural, la integración del sistema y la viabilidad operativa de Virtus en la aeronave AS350/H125. Con estos resultados, Davenport Aviation ha demostrado una configuración armada totalmente funcional y lista para la misión, capaz de respaldar operaciones militares y de seguridad modernas.

"Este fue un hito crucial para Davenport Aviation y el equipo de Virtus", afirmó Rob McMillin, vicepresidente de Aeronaves y Sistemas de Aeronaves de Davenport Aviation. "La finalización de nuestra campaña de pruebas First Shot valida la ingeniería del sistema y demuestra que el H125 puede operar de forma segura y eficaz en una configuración de armamento".

Virtus es el primer sistema de armas modular del mundo desarrollado específicamente para la familia AS350/H125, lo que permite a los operadores configurar rápidamente una sola aeronave para múltiples perfiles de misión. Las instalaciones y desmontajes se pueden completar en menos de una hora, lo que facilita una transición fluida entre funciones.

Diseñado para una adaptabilidad multimisión, Virtus admite armamento configurable que abarca desde miniguns en cápsulas y cohetes no guiados hasta municiones guiadas de precisión y efectos de lanzamiento aéreo. El sistema también integra sensores EO/IR, opciones de cañones de puerta, grúas, reflectores, capacidad de carga, protección balística y flotadores de emergencia, lo que facilita misiones de reconocimiento armado, ISR, operaciones especiales, búsqueda y rescate, extinción de incendios, ayuda humanitaria y CASEVAC/MEDEVAC.

"El éxito de First Shot confirma nuestro objetivo: una verdadera aeronave multimisión que ofrece a los operadores flexibilidad sin el coste ni la complejidad de las plataformas de ataque tradicionales", declaró Chris Arnold, director de Ventas Gubernamentales de Davenport Aviation. "Virtus permite a los operadores globales satisfacer las cambiantes demandas de las misiones con un solo helicóptero rentable".

Davenport Aviation agradece a XP Services, Moog Inc. y Ember Solutions su colaboración para lograr este hito.

Basado en la probada plataforma AS350/H125, Virtus permite a los operadores modernizar las flotas existentes, reduciendo al mismo tiempo los costes de adquisición, la carga de capacitación y los gastos del ciclo de vida.

Si desea más información visite la página web sita en www.davenportaviation.com/virtus.

