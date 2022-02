DAVID YURMAN PRESENTA UNA NUEVA CAMPAÑA CON EL DÚO DE FAMOSOS SCARLETT JOHANSSON Y HENRY GOLDING

-DAVID YURMAN PRESENTA UNA NUEVA CAMPAÑA CON EL PRIMER DÚO DE FAMOSOS EMBAJADORES DE LA MARCA, SCARLETT JOHANSSON Y HENRY GOLDING

NUEVA YORK, 15 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- David Yurman, la marca de joyería de lujo más importante de América, se complace en anunciar su primera campaña de marca bajo el liderazgo del recién ascendido presidente de la compañía, Evan Yurman. La campaña de 2022 marca otro hito para la casa, ya que cuenta con el primer dúo de famosos embajadores de la marca David Yurman: Scarlett Johansson y Henry Golding.

La campaña, titulada acertadamente "Come Closer" (Acércate), celebra la alegría de la cercanía y la conexión en nuestros tiempos difíciles, presentando imágenes íntimas de dos de las celebridades más reconocidas del mundo con el telón de fondo de la inspiración perenne de David Yurman y su hogar, la ciudad de Nueva York.

"Tras años de separación para muchos -mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría haber previsto-, todos anhelamos la conexión", dijo Evan Yurman. "'Come Closer' es una llamada a todos nosotros para deleitarnos en lo cotidiano, donde los momentos sencillos con la familia y los amigos son inesperados y hermosos".

Scarlett Johansson para la campaña "Come Closer" de David Yurman 2022 A la hora de concebir la campaña, Evan Yurman sólo tenía una opción cuando se trataba de su estrella femenina.

"Scarlett es la encarnación de la mujer David Yurman. Scarlett, una neoyorquina en la cima de su carrera, es una mujer que forja su propio camino. No acepta un no por respuesta y no tiene miedo de defenderse a sí misma y a lo que es correcto", dijo Evan Yurman. "Tener la oportunidad de trabajar con una fuerza como Scarlett para crear imágenes tan honestas, profundas en su falta de pretensión y artificio, es un honor".

Para "Come Closer", la madre, fundadora, ganadora de un Tony y actriz nominada en dos ocasiones al Academy Award, Johansson fue fotografiada por el renombrado fotógrafo de moda Lachlan Bailey y peinada por Anastasia Barbieri. La serie de 10 imágenes y el cortometraje muestran a una Johansson relajada como pocos han tenido la oportunidad de verla: tarareando y cantando la icónica melodía de Sinatra, "New York, New York". Las imágenes y la película se tomaron en el The Carlyle, A Rosewood Hotel, de Nueva York, y en su famoso bar Bemelmans, un imán permanente para las luminarias creativas y culturales de Nueva York.

"Al crecer en Nueva York, siempre me sentí conectada a David Yurman; veía sus hermosos anuncios en blanco y negro en todas mis revistas de moda favoritas", dijo Johansson. "Los Yurman y sus diseños siempre han encarnado Nueva York para mí: atrevidos, frescos y con un poco de ventaja. Cuando Evan me propuso esta oportunidad y compartió su visión de la campaña, ya me sentía tan vinculada a la marca que fue algo natural."

Henry Golding para la campaña "Come Closer" de David Yurman 2022 Con la decisión de presentar al primer embajador masculino de la marca, Henry Golding brilló. Golding, que ya exhibe las enigmáticas cualidades del hombre David Yurman, cuenta en Nueva York con una historia de perseverancia e identidad.

"Henry encarna la pasión y las agallas del hombre David Yurman. Tiene mucho talento, principios y ha viajado mucho, pero de todos los lugares increíbles que ha visitado y después de todo lo que ha conseguido, es el espíritu de la ciudad de Nueva York el que le sigue llamando", dijo Evan Yurman. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Henry a la familia David Yurman y de presentarlo como el rostro de la categoría masculina, debutando en nuestra nueva campaña que comparte las formas a veces tranquilas que sólo la ciudad de Nueva York puede atraer de nuevo".

Para "Come Closer", el padre, defensor y actor mundialmente célebre Henry Golding fue fotografiado por el renombrado fotógrafo de moda Lachlan Bailey y peinado por George Cortina. La serie de 10 imágenes y el cortometraje, que muestran a un Golding sofisticado y con estilo, fueron capturados en la Casa Cipriani -el nuevo club privado y el emblemático hotel situado en el paseo marítimo, en el epicentro de la escena creativa de Nueva York-, así como en el emblemático hotel The Carlyle.

"Hay un magnetismo en la ciudad de Nueva York y una tenacidad entre los neoyorquinos que es difícil de describir, pero que se contagia igualmente. He tenido la suerte de visitar la ciudad muchas veces, tanto por motivos personales como profesionales, y cada vez tengo más sensación de pertenencia", dijo Golding. "David Yurman es un testimonio del patrimonio y los valores de la ciudad, y me siento honrado de ser el rostro de una marca cuyas obras de expresión atemporal siguen conectándonos a todos".

En 2022, David Yurman seguirá apoyando su Fondo de Unidad -creado en mayo de 2021 en asociación con Robin Hood, la mayor filantropía de la ciudad de Nueva York que lucha contra la pobreza. A partir del 15 de febrero, el 20% del precio de compra de un surtido seleccionado de diseños de mujer y hombre se destinará al Fondo de Unidad de David Yurman.

ACERCA DE DAVID YURMAN: David Yurman es una célebre empresa de joyería americana fundada en Nueva York por David Yurman, escultor, y su esposa, Sybil, pintora y ceramista. Cuando los artistas empezaron a colaborar, su objetivo era simplemente hacer objetos hermosos para llevar. Hoy, bajo la dirección de su hijo Evan, David Yurman crea colecciones atemporales y contemporáneas para mujeres y hombres definidas por la inspiración, la innovación, la artesanía consumada y el cable, la firma artística de la marca. Las colecciones de David Yurman están disponibles en 49 tiendas minoristas de Estados Unidos, Canadá, Hong Kong y Francia y en más de 300 lugares de todo el mundo, a través de su exclusiva red autorizada de minoristas de joyería fina y relojería.

CONTACTO DE MEDIOS: Nike Communications davidyurman@nikecomm.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1745248/Scarlett_Johansson___David_Yurman___2022.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1745249/Henry_Golding___David_Yurman___2022.jpg