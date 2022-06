DBN Group aborda los problemas agrícolas más acuciantes con científicos de primera línea

-DBN Group aborda conjuntamente los problemas agrícolas más acuciantes con científicos de primera línea y ganadores de premios

Se celebra el Foro Mundial de Innovación en Ciencia y Tecnología Agrícola de Zhongguancun para reforzar la fuerza impulsora de la tecnología

BEIJING, 29 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Beijing Dabeinong Science and Technology Group Co., Ltd., una empresa de alta tecnología agrícola, organiza últimamente el Foro Mundial de Innovación en Ciencia y Tecnología Agrícola de Zhongguancun ("el Foro") a través de la Plataforma Global de Innovación en Tecnología Agrícola ( GAIN ) para explorar los últimos hallazgos de investigación de los estudios de los científicos de primera categoría. Durante el foro, DBN Group también nombró a los destinatarios del 12º Premio DBN de Ciencia y Tecnología, en el que se otorgaron 31 premios a científicos e investigadores agrícolas que han contribuido en gran medida al avance de las ciencias agrícolas de China realizando descubrimientos pioneros y desarrollando tecnologías innovadoras para abordar los problemas en una amplia gama de campos que abarcan la ciencia de las semillas, las vacunas para el ganado y el cultivo y la gestión del algodón.