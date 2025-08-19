DEAL Holdings lanza FAB Group, la nueva fuerza culinaria y de estilo de vida de la región

(Información remitida por la empresa firmante)

FAB Group se prepara para elevar su oferta hotelera en Oriente Medio.

Destinos emblemáticos abrirán en las principales ciudades del CCG, incluyendo un mínimo de 25 en los Emiratos Árabes Unidos, en los próximos cinco años.

Se crearán más de 800 empleos solo en el sector hotelero de los Emiratos Árabes Unidos.

DUBAI, EAU, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- FAB Group, una iniciativa gastronómica y de estilo de vida creada por la empresa de inversión y desarrollo con sede en los Emiratos Árabes Unidos, DEAL Holdings, se lanza hoy con el objetivo de liderar la innovación en hostelería, restauración y desarrollo de marca en toda la región MENA.

Gracias a la combinación de un enfoque vanguardista y una excepcional visión local, FAB Group lanzará en toda la región marcas boutique populares con talentos galardonados con estrellas Michelin del Reino Unido y Europa, a la vez que creará experiencias culinarias y de estilo de vida inmersivas, consolidando la posición de MENA en el panorama hotelero mundial.

Con el apoyo total de DEAL Holdings, una empresa local de inversión y desarrollo, FAB Group se compromete a generar un impacto duradero en toda la región, con un mínimo de 25 nuevos establecimientos que abrirán en los EAU en los próximos cinco años, además de destinos emblemáticos adicionales en Riad, Yeda, Doha y el Mar Rojo.

Además de fortalecer la creciente reputación de la región como centro culinario global, el lanzamiento de FAB Group impulsará el talento local, brindando acceso a oportunidades de empleo. Se prevé la creación de aproximadamente 800 puestos de trabajo solo en los EAU durante los próximos cinco años, y más en todo el CCG.

Andrew Cullen, director regional de Alimentos y Bebidas de FAB Group, afirmó: "En los próximos meses, haremos anuncios muy interesantes que mejorarán significativamente la oferta de alimentos y bebidas de la región y redefinirán la percepción del sector tanto a nivel regional como global."

"Oriente Medio ya es ampliamente reconocido como líder en este sector, con muchas de las marcas más importantes del mundo operando en la región. Nuestra ambición es aprovechar el excelente trabajo realizado y fortalecer la posición global de MENA."

Abdalla Al'Mheiri, consejero delegado de DEAL Holdings, añadió: "Nos complace presentar FAB Group al mercado de Oriente Medio, lo que marca un hito importante para el sector hotelero de la región, que continúa prosperando."

"Creado por DEAL Holdings, FAB Group tiene grandes ambiciones, y estamos totalmente comprometidos con la inversión estratégica, lo que permitirá a la marca evolucionar con una dirección clara y alcanzar sus objetivos a largo plazo".

La cartera de FAB Group abarcará la alta gastronomía, la cocina contemporánea, la cultura del café, la vida nocturna, los conceptos de bienestar y las colaboraciones con marcas de lujo. Varios proyectos emblemáticos ya están en desarrollo y se anunciarán en los próximos meses.

DEAL Holdings, una importante empresa de inversión y desarrollo, cuenta con una importante cartera de residencias de marca, proyectos hoteleros y propiedades comerciales en toda la región MENA.

Para más información sobre DEAL Holdings y FAB Group, visite: www.deal.holdings | thefoodandbeverage.group

