DeepL nombra a Gonçalo Gaiolas como nuevo director de Producto

El líder veterano se une a DeepL para acelerar la innovación en IA lingüística, la adopción por parte de las empresas e impulsar su futuro en la IA agéntica.

COLONIA, Alemania, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, empresa internacional dedicada a la investigación y los productos de IA, ha anunciado hoy el nombramiento de Gonçalo Gaiolas como director de Producto (CPO). Con su vasta experiencia en desarrollo de productos, liderazgo interfuncional e innovación transformadora, Gaiolas se centrará en el progreso de las potentes soluciones de IA lingüística de DeepL para empresas —en las que ya confían más de 200 000 clientes profesionales en todo el mundo—, y guiará la expansión de la empresa en el mercado de la IA agéntica.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Gonçalo al equipo de DeepL en un momento tan crucial para la empresa, mientras seguimos ampliando las capacidades de nuestros productos de IA lingüística y nos preparamos para lanzar al mercado nuestro próximo producto, DeepL Agent", afirmó Jarek Kutylowski, CEO de DeepL. "Su trayectoria en la innovación de productos y su compromiso con el liderazgo de personas son exactamente lo que necesitamos para esta nueva etapa. Gonçalo desempeñará un papel fundamental a la hora de llevar nuestra investigación de vanguardia al mercado a través de soluciones que tengan un impacto real para nuestros clientes."

La carrera de Gaiolas en el sector tecnológico es digna de admirar. En su último puesto como director de Producto y Tecnología en SoSafe, una empresa de ciberseguridad B2B, contribuyó a duplicar los ingresos de la empresa y a ampliar su presencia internacional. Su capacidad para tender puentes entre equipos y fomentar la colaboración ha sido fundamental para liderar proyectos a gran escala que han traído consigo cambios significativos.

Antes de estar en SoSafe, Gaiolas pasó más de una década en OutSystems ocupando diversos puestos de responsabilidad sénior en el Departamento de Producto, entre ellos el de director de Producto, ayudando a los clientes a reinventar la forma de crear sistemas personalizados de misión crítica. Su trayectoria también incluye funciones de asesoramiento en varios consejos de administración, ayudando a startups a impulsar su crecimiento.

"Me interesó de inmediato la misión de DeepL de abordar los retos empresariales críticos con la IA, empezando por los de traducción y localización que afectan a tantas empresas, para luego expandirse a la IA agéntica, que será capaz de aportar un valor aún mayor a nuestros clientes", afirma Gonçalo Gaiolas, director de producto de DeepL. "Estoy deseando trabajar con su talentoso equipo para desafiar los límites de lo que es posible hacer con la IA, crear productos específicos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y marquen una diferencia real en su forma de trabajar.".

El nombramiento de Gaiolas se produce justo después del lanzamiento de DeepL IA Labs , una nueva plataforma dedicada a la innovación y los proyectos futuros de la empresa, así como la presentación del último producto de DeepL: DeepL Agent , un agente de IA autónomo de uso general diseñado para gestionar las tareas repetitivas y laboriosas con las que lidian a diario los trabajadores del conocimiento. El agente, actualmente en fase beta, supone la primera expansión de DeepL más allá de las soluciones lingüísticas en el mercado más amplio de la IA, y aporta la calidad, precisión y seguridad características de DeepL al panorama de crecimiento de la IA agéntica.

Acerca de DeepLDeepL es una empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de IA y centrada en crear soluciones seguras e inteligentes para problemas profesionales complejos. Más de 200 000 clientes profesionales y millones de personas en 228 mercados de todo el mundo confían en la plataforma de IA lingüística de DeepL por la calidad y naturalidad de sus traducciones y su asistente de escritura. Basándose en su historial de innovación, calidad y seguridad, DeepL sigue ampliando su oferta más allá del ámbito lingüístico, con el próximo lanzamiento de DeepL Agent, un agente autónomo de IA diseñado para transformar la manera de trabajar de los profesionales. DeepL fue fundada en 2017 por su actual director general, Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, y a día de hoy cuenta con más de 1000 empleados y el respaldo de inversores de renombre mundial como Benchmark, IVP e Index Ventures. Más información sobre DeepL disponible en www.deepl.com .

