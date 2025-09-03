DeepL presenta su nuevo asistente autónomo de IA para empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

Diseñado para automatizar una amplia gama de flujos de trabajo distintos, desde finanzas hasta ventas, pasando por marketing, atención al cliente o localización

Actualmente en fase de pruebas beta con clientes seleccionados, en breve estará disponible para todos los usuarios

NUEVA YORK y COLONIA, Alemania, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, empresa internacional de investigación y productos de inteligencia artificial (IA), ha presentado hoy DeepL Agent, un asistente inteligente autónomo diseñado para optimizar y automatizar una amplia gama de tareas de trabajo con datos. La nueva solución lleva la calidad, precisión y seguridad que distinguen a DeepL –así como el profundo conocimiento lingüístico con el que da soporte a la mayor parte de los flujos de trabajo de las empresas– al mercado en plena expansión de los asistentes de IA o agentes inteligentes. Actualmente se encuentra en fase beta y se está poniendo en marcha en DeepL AI Labs, el centro de innovación y nuevos proyectos de la empresa.

DeepL siempre ha liderado la innovación en IA, impulsado por nuestro compromiso con la investigación más vanguardista y con la expansión del impacto de la IA a empresas de todo el mundo. Durante años, hemos invertido en comprender y resolver los complejos retos lingüísticos de la IA, que exigen los máximos niveles de precisión, contextualización y seguridad. Esta sólida experiencia en investigación nos da una ventaja natural en el ámbito de los asistentes a la hora de crear herramientas que puedan comprender, razonar y actuar en una amplia gama de tareas, afirmó Jarek Kutylowski, CEO y fundador de DeepL.

Por eso nos complace presentarles nuestro último producto, DeepL Agent, un asistente de IA autónomo y seguro diseñado para asumir las tareas repetitivas y laboriosas a las que se enfrentan a diario quienes trabajan con datos. Actualmente en fase de pruebas beta con algunos de nuestros clientes internacionales, es un emocionante paso adelante para DeepL en nuestra misión de resolver retos del mundo real con una IA diseñada específicamente para ello. Y es solo el principio de una herramienta que creemos que redefinirá el funcionamiento de las empresas.

Gracias a la trayectoria de DeepL en el desarrollo de herramientas punteras de IA empresarial en las que confían más de 200 000 clientes profesionales de todo el mundo y a su inigualable experiencia en el ámbito lingüístico, donde son fundamentales el contexto, la precisión y la seguridad, DeepL Agent es un nuevo asistente de IA autónomo para empresas destinado a impulsar la eficiencia al efectuar tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo en una gran variedad de funciones para aumentar la capacidad y productividad de los usuarios.

El asistente inteligente está diseñado para funcionar íntegramente en el entorno digital de cada usuario, respondiendo a comandos de lenguaje natural, para llevar a cabo flujos de trabajo complejos de forma segura e independiente. Para ello, utiliza versiones virtuales de las herramientas estándar, como un teclado, un navegador y un ratón, de modo que puede actuar en nombre del usuario a través de las interfaces existentes. Puede realizar casi cualquier tarea que una persona pueda hacer con sistemas informáticos, moviéndose sin problemas entre las herramientas y flujos de trabajo de los usuarios y mejorando continuamente su rendimiento con el tiempo.

Y aunque DeepL Agent es multilingüe, sus aplicaciones van mucho más allá de las tareas lingüísticas: este agente de uso general está diseñado para asumir una amplia gama de funciones profesionales y casos de uso, lo que lo convierte en un compañero transformador para toda la empresa, desde los equipos de ventas y finanzas hasta los especialistas en marketing, localización o recursos humanos, entre otros. Por ejemplo, puede recopilar información para los equipos de ventas de forma autónoma, automatizar el procesamiento de las facturas para el departamento financiero o gestionar la traducción y aprobación de documentos para los equipos de localización.

Imagina que tienes un asistente en el trabajo supereficiente, que comprende tus necesidades y puede hacer cualquier cosa que le pidas, desde analizar un informe hasta gestionar las facturas internas, con solo darle unas sencillas indicaciones, como harías con cualquier colega. Eso es lo que hace DeepL Agent. Está diseñado para entenderte, de modo que solo tengas que describir lo que quieres que haga y él se encargará del resto, explicó Stefan Mesken, director científico de DeepL. También hemos diseñado el asistente para que aprenda de las interacciones existentes, de forma que, con el tiempo, su servicio sea todavía más personalizado y responda mejor a las necesidades y flujos de trabajo diarios de cada usuario.

Además, DeepL se compromete a garantizar que DeepL Agent cumpla los niveles de calidad y seguridad de nivel empresarial por los que es conocido y ha creado el asistente con medidas de seguridad de distintos niveles que permiten no solo a los usuarios individuales, sino también a los administradores, jefes de equipo y directivas controlar directamente su uso y resultados. Entre ellas figuran las herramientas de supervisión de tareas para la monitorización en tiempo real, la posibilidad de pausar o revisar acciones en todo momento y las opciones de validación y aprobación humana para garantizar el máximo nivel de precisión y toma de decisiones.

DeepL Agent seguirá en fase de pruebas piloto en versión beta con socios seleccionados antes de estar disponible de forma generalizada en los próximos meses. Para obtener más información y actualizaciones sobre el progreso del asistente inteligente, consulta DeepL AI Labs en deepl.com/ai-labs.

Acerca de DeepL

DeepL es una empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de IA y centrada en crear soluciones seguras e inteligentes para problemas profesionales complejos. La plataforma de IA lingüística de DeepL no solo se ha ganado la confianza de más de 200 000 clientes profesionales, sino también la de millones de personas en 228 mercados de todo el mundo por la calidad y naturalidad de sus traducciones, su asistente de escritura y su traducción de voz en tiempo real. Basándose en su historial de innovación, calidad y seguridad, DeepL sigue ampliando su oferta más allá del ámbito lingüístico, con el próximo lanzamiento de DeepL Agent, un asistente autónomo de IA diseñado para transformar la manera de trabajar de los profesionales. DeepL fue fundada en 2017 por su actual director general, Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, y a día de hoy cuenta con más de 1000 empleados y el respaldo de inversores de renombre mundial como Benchmark, IVP e Index Ventures. Más información sobre DeepL disponible en www.deepl.com.

