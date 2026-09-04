DELIVAN presentará sus modelos de producción en IAA Transportation 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LIVERPOOL, Inglaterra, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DELIVAN, una nueva marca de furgonetas de Chery Holding centrada en el mercado europeo, presentará sus primeros modelos de producción en IAA Transportation 2026, lo que supone un importante paso adelante tras el debut de la marca en el Salón del Vehículo Comercial de Birmingham a principios de este año.

En la feria IAA Transportation, DELIVAN presentará sus dos primeras furgonetas de producción totalmente eléctricas, que representan dos tamaños diferentes dentro de su próxima gama europea y que están diseñadas para satisfacer diversas necesidades comerciales.

A las dos furgonetas de producción se unirán cuatro variantes transformadas, lo que demuestra la flexibilidad de las plataformas de vehículos de DELIVAN y su potencial para aplicaciones especializadas.

DELIVAN anunciará colaboraciones con varios socios europeos en el sector de la conversión de combustibles, incluyendo nuevas alianzas en Alemania.

Guiada por el enfoque "En algún lugar, para algún lugar, estar en algún lugar", DELIVAN está consolidando su presencia europea a través de operaciones locales, alianzas y desarrollo de mercado, con su sede europea en Liverpool y una filial alemana que se establecerá formalmente en septiembre.

Más allá del vehículo, el ecosistema más amplio de DELIVAN incluye tres capas complementarias: DELIVAN PRO, DELIVAN X y DELIVAN I, que abarcan el servicio y el tiempo de actividad, la conversión y la personalización, y la tecnología inteligente para flotas.

Por primera vez, las tres propuestas se presentarán junto con los vehículos de producción y las soluciones de conversión de DELIVAN en IAA, lo que permitirá a los visitantes conocer más de cerca la amplia oferta que se está desarrollando para el mercado europeo.

En IAA Transportation, DELIVAN también anunciará acuerdos con clientes clave y socios estratégicos europeos, impulsando así aún más su estrategia de localización europea.

DELIVAN tiene previsto entrar en el mercado europeo por fases a partir de 2027.

DELIVAN estará expuesto en el pabellón 13, stand E54.

Acerca de DELIVAN

DELIVAN, filial de Chery Commercial Vehicle, se posiciona como una empresa de inteligencia de datos que impulsa el futuro de la movilidad. Su debut mundial tuvo lugar en la feria CV Show de Birmingham, Reino Unido, en abril de 2026. DELIVAN desarrolla vehículos comerciales diseñados a medida como plataformas inteligentes y conectadas, combinando la ingeniería automotriz con tecnologías digitales y de datos avanzadas. Su ecosistema integra la gestión inteligente de flotas, la conversión de vehículos y las capacidades de servicio predictivo, lo que permite a los clientes mejorar la eficiencia, el tiempo de actividad y la productividad, y generar mayor valor a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo.

DELIVAN se fundamenta en cuatro principios clave: desarrollo liderado por Europa, comercialización basada en datos, creación de valor compartido y operaciones localizadas. Estos principios se reflejan en los valores de la marca: "Primero el beneficio ecológico • Impulsados por la innovación • Sin concesiones". Su misión es "Hacia un planeta más sostenible y su visión, "Movilidad inteligente, disfrute compartido".

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