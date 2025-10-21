La demanda mundial de formación empresarial crece en medio de la incertidumbre económica y geopolítica

(Información remitida por la empresa firmante)

La última encuesta de tendencias de solicitudes de GMAC muestra que la movilidad estudiantil se está alejando de los países de habla inglesa mientras las escuelas aceleran la integración de la IA y la sostenibilidad.

RESTON, Va., 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Los programas de educación de posgrado en administración (GME) en todo el mundo experimentaron un aumento del 7 por ciento en las solicitudes en 2025, basándose en el crecimiento récord del año pasado, según la última Encuesta anual de tendencias de solicitud sobre tendencias de educación empresarial global publicada hoy por el Graduate Management Admission Council (GMAC), una asociación sin ánimo de lucro de escuelas de negocios líderes a escala mundial.

Las ganancias de este año, aunque significativas, no se distribuyeron de manera uniforme, con cambios claros que surgieron según los tipos de programas, formatos de impartición y geografías. Cabe destacar que los principales centros de GME, como Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, experimentaron contracciones en las solicitudes debido a que sus políticas de visados más estrictas y la incertidumbre del mercado laboral desalentaron a los solicitantes internacionales. Si bien los programas estadounidenses registraron una ligera disminución de un punto porcentual, en Canadá y el Reino Unido, la caída fue pronunciada, con un 84 % de los programas canadienses y dos tercios de los programas del Reino Unido registrando menos solicitudes. Por el contrario, las solicitudes a programas en Asia y Europa (fuera del Reino Unido) aumentaron drásticamente, atrayendo a solicitantes redirigidos de otras regiones. El crecimiento de las solicitudes internacionales fue particularmente fuerte en India (un 26 %) y el Este y Sudeste Asiático (un 42 %), lo que destaca el éxito de sus escuelas de negocios en estrategias de marketing y mejoras de reputación.

"La próxima era de la educación empresarial se está transformando debido a las expectativas cambiantes de estudiantes y empleadores, los retos geopolíticos y la nueva demanda de habilidades impulsada por tecnologías como la IA", afirmó Joy Jones, consejera delegada de GMAC. "Si bien algunas regiones y ofertas de programas podrían enfrentar serios obstáculos, el crecimiento de las solicitudes de este año demuestra contundentemente que las escuelas de negocios se están adaptando rápidamente a estas dinámicas mediante planes de estudio innovadores y experiencias alineadas con la industria, posicionándose para una relevancia a largo plazo".

Otros hallazgos clave que tener en cuenta son:

Cambios en la demanda de programas : El crecimiento de las solicitudes a los programas de GME se concentró en los formatos presenciales de tiempo completo, especialmente en los programas de MBA y máster empresariales de dos años de tiempo completo en contabilidad, finanzas y marketing. Por otro lado, los programas de Máster en Análisis de Negocios experimentaron otro año de menor demanda, con casi dos tercios de estos programas reportando descensos en las solicitudes por segundo año consecutivo.

: El crecimiento de las solicitudes a los programas de GME se concentró en los formatos presenciales de tiempo completo, especialmente en los programas de MBA y máster empresariales de dos años de tiempo completo en contabilidad, finanzas y marketing. Por otro lado, los programas de Máster en Análisis de Negocios experimentaron otro año de menor demanda, con casi dos tercios de estos programas reportando descensos en las solicitudes por segundo año consecutivo. El RTO impacta en las tendencias de solicitud : Más de la mitad de los programas de MBA ejecutivos, en línea y a tiempo parcial reportaron descensos en las solicitudes, lo que contrasta marcadamente con el crecimiento observado en los programas de MBA presenciales a tiempo completo. La caída de los formatos flexibles revierte las ganancias previas y podría estar relacionada con el cambio en las preferencias de los candidatos tras la generalización de las órdenes de regreso a la oficina (RTO).

: Más de la mitad de los programas de MBA ejecutivos, en línea y a tiempo parcial reportaron descensos en las solicitudes, lo que contrasta marcadamente con el crecimiento observado en los programas de MBA presenciales a tiempo completo. La caída de los formatos flexibles revierte las ganancias previas y podría estar relacionada con el cambio en las preferencias de los candidatos tras la generalización de las órdenes de regreso a la oficina (RTO). Las escuelas de negocios adoptan la IA : La IA en el aula es ahora una práctica generalizada, con solo el 16 % de los programas informando que no la integrarán en 2025, frente al 22 % del año pasado. Más de la mitad de las escuelas enseñan ahora la IA como herramienta para la toma de decisiones, la estrategia empresarial y el impacto social, a menudo mediante experiencias prácticas.

: La IA en el aula es ahora una práctica generalizada, con solo el 16 % de los programas informando que no la integrarán en 2025, frente al 22 % del año pasado. Más de la mitad de las escuelas enseñan ahora la IA como herramienta para la toma de decisiones, la estrategia empresarial y el impacto social, a menudo mediante experiencias prácticas. La sostenibilidad se está convirtiendo en un factor diferenciador : Tres de cada cuatro programas ofrecen oportunidades para estudiar sostenibilidad, generalmente a través de los planes de estudio de MBA. La demanda de candidatos es clara: el 63 % de los futuros estudiantes que respondieron a la encuesta de GMAC de 2025 afirman que la sostenibilidad es importante para sus estudios. A nivel regional, los programas asiáticos fuera de la Gran China e India son los que tienen más probabilidades de exigir el estudio de la materia, mientras que los de Estados Unidos son los que tienen menos probabilidades.

: cada cuatro programas ofrecen oportunidades para estudiar sostenibilidad, generalmente a través de los planes de estudio de MBA. La demanda de candidatos es clara: el 63 % de los futuros estudiantes que respondieron a la encuesta de GMAC de 2025 afirman que la sostenibilidad es importante para sus estudios. A nivel regional, los programas asiáticos fuera de la Gran China e son los que tienen más probabilidades de exigir el estudio de la materia, mientras que los de Estados Unidos son los que tienen menos probabilidades. Las solicitudes de máster en administración de empresas se acercan a la paridad: A nivel mundial, las mujeres siguen representando poco más del 40 % de los solicitantes de maestría en administración de empresas (GME), un nivel que se ha mantenido durante más de una década. En 2025, aunque la proporción media de mujeres solicitantes solo aumentó un punto, las mujeres solicitaron programas de MBA a un ritmo más rápido que los hombres, y su representación entre los solicitantes de máster en administración de empresas se mantuvo estable, justo por debajo de la paridad.

Acerca de la Encuesta de Tendencias de Solicitud

La Encuesta de Tendencias de Solicitud de GMAC, la encuesta más grande y citada de su tipo en la industria, es el recurso definitivo para que los responsables de admisiones y programas de escuelas de negocios comprendan la rápida evolución de la demanda de programas GME. Al ofrecer una muestra global de programas de todo tipo y formato, los resultados de la encuesta ofrecen una visión integral de las tendencias en el envío de solicitudes de los candidatos, así como de las actividades de admisión y reclutamiento de las escuelas.

La encuesta de este año se realizó entre junio y agosto, con 1.172 programas de 326 escuelas de negocios de 41 países que respondieron sobre el año académico 2025-2026. Para obtener más información sobre las principales conclusiones de la Encuesta de Tendencias de Solicitud 2025 de GMAC, visite gmac.com.

Acerca de GMAC

GMAC es una asociación global sin fines de lucro de escuelas de negocios de posgrado líderes, comprometida con conectar a futuros líderes empresariales con oportunidades educativas y promover la formación en gestión de posgrado en todo el mundo. A través de evaluaciones, investigación, eventos y soluciones de reclutamiento, proporcionamos las herramientas y la información necesarias para que las escuelas y los candidatos se conozcan y evalúen mutuamente. Con oficinas en China, India, Reino Unido y Estados Unidos, GMAC recibe a más de 17 millones de visitantes cada año a través de sus plataformas digitales gmac.com, mba.com y BusinessBecause.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799649...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2664006...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-demanda-mundial-de-formacion-empresarial-crece-en-medio-de-la-incertidumbre-economica-y-geopolitica-302589302.html