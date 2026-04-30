Demetra adquiere Maxxspine Innovative GmbH, reforzando su posición en cirugía de columna

(Información remitida por la empresa firmante)

Demetra adquiere Maxxspine Innovative GmbH, una empresa que ha sido líder en soluciones avanzadas para la columna vertebral durante más de veinte años, reforzando aún más su posición como referente en cirugía de columna

MILÁN, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Demetra, empresa médica internacional innovadora e independiente, líder en el suministro de cementos óseos, espaciadores y biomateriales para aplicaciones ortopédicas, de columna y neurológicas, así como para el control de infecciones ortopédicas, anuncia la finalización con éxito de la adquisición de Maxxspine Innovative GmbH, empresa alemana especializada en soluciones avanzadas para cirugía de columna. Esta transacción refuerza aún más la posición de Demetra como grupo internacional de referencia en cirugía de columna.

La adquisición ha sido completada por Osartis GmbH, una empresa del Grupo Demetra, que ha adquirido el100% de la propiedad y el control total de Maxxspine Innovative GmbH, con efecto a partir de hoy.

Fundada en Alemania en el año 2010, Maxxspine es reconocida por el desarrollo y la distribución de dispositivos médicos de vanguardia para cirugía de columna, con una sólida presencia en el mercado alemán y una creciente proyección internacional. Mediante esta adquisición, Demetra amplía significativamente su cartera de productos para la columna vertebral y refuerza su cercanía con cirujanos y profesionales sanitarios en mercados clave de Europa y otros países.

Durante más de 40 años, Demetra ha sido un socio de confianza para los profesionales sanitarios de todo el mundo, mejorando la vida de más de tres millones de pacientes mediante soluciones avanzadas en control de infecciones, fijación de prótesis, ortobiología y cirugía mínimamente invasiva. A través de empresas consolidadas como Tecres, Osartis y OsteoRemedies, Demetra sigue invirtiendo en innovación, talento humano y crecimiento sostenible a largo plazo.

Tras la finalización de la transacción, Osartis asumirá la responsabilidad global de las actividades de Maxxspine y trabajará estrechamente con la dirección y los equipos existentes durante los próximos meses para garantizar una integración fluida y la continuidad para los clientes y socios.

Volker Ludwig, consejero delegado de Maxxspine Innovation, declaró: "Formar parte de un grupo internacional sólido y ambicioso como Demetra me proporciona la plataforma ideal para seguir desarrollando lo que he construido a lo largo de los años. Este paso me llena de orgullo por nuestra trayectoria hasta ahora y me da confianza en los resultados que podemos lograr juntos, respetando y promoviendo plenamente los valores de confianza y profesionalismo de Maxxspine".

Tras más de 20 años ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas en el sector de la columna vertebral, ahora damos el siguiente paso estratégico.

Gracias a nuestra integración en el Grupo Demetra, ampliamos significativamente nuestras capacidades, alcance y solidez. Esto nos posiciona para ser reconocidos por clientes y proveedores como un socio fiable y con visión de futuro. Con Demetra a nuestro lado, estamos abriendo nuevas oportunidades, especialmente en el campo de la cifoplastia. Juntos, estamos bien preparados para competir con los líderes mundiales y fortalecer aún más nuestra posición en este dinámico mercado.

Posicionamiento para el crecimiento en la UE y más allá

"La adquisición de Maxxspine se alinea perfectamente con la estrategia de Demetra para fortalecer su presencia en los principales mercados europeos de cirugía de columna. Al integrar empresas altamente especializadas como Maxxspine, mejoramos aún más nuestra capacidad para mantenernos cerca de cirujanos y pacientes, ofreciendo soluciones innovadoras y reforzando nuestro papel como socio internacional de confianza en el cuidado de la columna vertebral", comentó Michele Perrino, consejero delegado de Demetra.

Acerca de Demetra

Demetra es un grupo sanitario global e independiente especializado en el desarrollo de soluciones para el tratamiento de infecciones periprotésicas y soluciones quirúrgicas mínimamente invasivas. Con presencia en más de 100 países y una cartera creciente de tecnologías patentadas, Demetra se compromete a mejorar la atención al paciente invirtiendo en personas, investigación e innovación sostenible.

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