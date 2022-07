Dentsu Tracking apoya al gobierno de Reino Unido con el nuevo sistema digital Track & Trace

-Dentsu Tracking apoya al gobierno de Reino Unido en la lucha contra el comercio ilícito con el lanzamiento del nuevo sistema digital Track & Trace

GINEBRA, 7 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Reino Unido cuenta con un nuevo sistema Track & Trace (de seguimiento y localización) de productos del tabaco, creado y gestionado por Dentsu Tracking. El sistema, que se puso en marcha con éxito el 1 de julio, proporciona al gobierno británico una funcionalidad de trazabilidad digital basada en datos en toda la cadena de suministro del tabaco. El sistema constituye un importante pilar de la estrategia de lucha contra el comercio ilícito de Reino Unido, ya que ayuda a Her Majesty's Revenue & Customs (HMRC) a combatir el problema del comercio ilícito de la manera más eficaz.

"Es un honor para nosotros trabajar con HMRC y ayudar a Reino Unido en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco. Nuestro sistema digital está adaptado a los objetivos políticos de HMRC y diseñado para abordar las características específicas del mercado de Reino Unido. Esto asegura que el sistema proporciona a HMRC el más alto nivel de visibilidad y control gubernamental sobre toda la cadena de suministro de tabaco del Reino Unido", dijo Philippe Castella, Director General de Dentsu Tracking.

Lucha contra el comercio ilícito en la cadena de suministro

El nuevo sistema Track & Trace establecido por Dentsu Tracking aprovecha las ventajas de la tecnología digital para permitir el seguimiento de los movimientos de los productos de tabaco legales (tracking) y permitir a las autoridades de Reino Unido detectar y luchar contra las diferentes formas de comercio ilícito, frenando así la circulación de productos no conformes por los que no se han pagado impuestos y que no cumplen con todos los requisitos legales en términos de contenido y embalaje. La reducción de la circulación de productos del tabaco no conformes permite a Reino Unido aumentar la recaudación de impuestos a nivel nacional, al tiempo que protege a los ciudadanos y a las empresas legítimas.

El nuevo sistema se ha diseñado en consonancia con todas las leyes británicas e internacionales aplicables, incluido el pleno cumplimiento del Protocolo sobre Comercio Ilícito de FCTC que exige a las partes que garanticen el seguimiento y la localización de los productos del tabaco tanto en los puntos de fabricación como en los de distribución clave.

Equipar al gobierno con una potente inteligencia

Mediante la integración de herramientas de análisis de datos líderes en el mundo, el sistema de Dentsu transforma los datos recogidos de la cadena de suministro en información significativa que ayuda a las autoridades británicas a identificar eventos potencialmente fraudulentos. El nuevo sistema de Reino Unido proporciona a HMRC análisis detallados, estadísticas y alertas en tiempo real, lo que algunas partes interesadas ya han calificado de " innovador ".

"En Dentsu Tracking, creemos firmemente que el valor añadido del seguimiento y la localización es tan fuerte como el nivel de conocimiento de la cadena de suministro que el sistema ofrece a los organismos gubernamentales. Por tanto, no basta con recopilar datos. Generamos una potente inteligencia empresarial que ayudará a las autoridades de Reino Unido a realizar controles específicos e investigaciones en tiempo real sobre el terreno", afirmó Jan Hoffmann, Director de Government Business

Obligaciones de seguimiento y localización en Reino Unido

Todas las empresas dedicadas a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución y venta de productos del tabaco en la cadena de suministro del Reino Unido y a través de ella deben utilizar el nuevo sistema Track & Trace. Los requisitos de seguimiento y localización existen en el Reino Unido desde mayo de 2019 y actualmente se aplican a los cigarrillos y al tabaco de liar. Todos los demás productos del tabaco tendrán que cumplir con los requisitos a partir del 20 de mayo de 2024.

Dentsu sustituye al anterior proveedor De La Rue

En noviembre de 2021, mediante un proceso de contratación pública, Dentsu Tracking, una empresa de la red Dentsu International, fue designada como proveedor para establecer y operar un nuevo sistema de seguimiento y localización de tabaco en el Reino Unido. Dentsu sustituye al anterior proveedor De La Rue.

En la actualidad, Dentsu presta servicios de seguimiento y localización a 28 gobiernos de todo el mundo y, en el contexto de los marcos normativos, suministra y opera soluciones controladas por los gobiernos en más de 40 países diferentes.

Acerca de:

Dentsu Tracking es líder mundial en soluciones de control de la cadena de suministro digital, lo que permite a los gobiernos obtener la máxima visibilidad y control sobre los mercados de productos altamente regulados. Las soluciones implementadas por Dentsu Tracking son una referencia internacional probada en la lucha contra el comercio ilícito y la optimización de la recaudación de impuestos. Dentsu Tracking tiene su sede en Ginebra (Suiza) y es una empresa de Dentsu International, líder mundial en la economía digital, con una facturación de 9.000 millones de dólares y registrada en la Bolsa de Tokio.

