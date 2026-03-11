DermRays lanza el sistema Lumenic™ Dual-Light & 3D-Oscillo™ para el blanqueamiento dental profesional en casa

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- DermRays, pionero en tecnología de belleza de consumo de grado médico, anunció recientemente el lanzamiento global del Sistema Lumenic™ Dual-Light & 3D-Oscillo™. Esta innovación, registrada por la FDA, está diseñada para revolucionar el mercado del cuidado bucal al ofrecer una solución blanqueadora y reparadora indolora y de calidad profesional que se integra perfectamente en la rutina diaria de cepillado.

Ante el aumento de la demanda de odontología cosmética en casa en Norteamérica y Europa, los consumidores a menudo se enfrentan a un dilema entre un blanqueamiento eficaz y la sensibilidad dental. El sistema Lumenic™ elimina este problema gracias a su tecnología BrightShield™ patentada, que combina longitudes de onda de luz especializadas con vibraciones sónicas de alta frecuencia.

Tecnología BrightShield™: Ciencia de blanqueamiento con doble luz

A diferencia de los cepillos de dientes eléctricos estándar, el sistema Lumenic™ cuenta con dos longitudes de onda de luz de grado médico:

Luz azul de 460 nm: Activa la fórmula PAP+ para disolver rápidamente las manchas profundas sin dañar el esmalte ni irritar los nervios.

Activa la fórmula PAP+ para disolver rápidamente las manchas profundas sin dañar el esmalte ni irritar los nervios. Luz roja de 660 nm: Enfocada en la salud de las encías y la biorregeneración, ayuda a aliviar la inflamación y fortalecer el esmalte durante el modo nocturno de "reparación".

Cuidado bucal 3.0: De la limpieza a la regeneración

"El blanqueamiento por sí solo ya no es suficiente para el consumidor moderno", afirmó el Director de Estrategia de Producto de DermRays. "Con Lumenic™, presentamos el 'Cuidado Bucal 3.0': pasamos de la simple protección a la biorregeneración activa. Al integrar nuestra tecnología de pulido 3D-Oscillo™, que ofrece hasta 39.400 vibraciones por minuto (VPM), eliminamos hasta el 99,9 % de la placa a la vez que pulimos el esmalte para lograr un acabado brillante, similar al de un salón de belleza".

Compromiso de cero sensibilidad

El kit incluye un dúo de pasta dental especializada SIN Peróxido de Hidrógeno. Utilizando PAP+ para el blanqueamiento y Nano-Hidroxiapatita (nHAp) para la reparación, el sistema imita el esmalte natural para sellar los túbulos expuestos, lo que ayuda a proporcionar un confort inmediato a los dientes sensibles, un importante motor de crecimiento en los sectores minoristas de EE.UU. y Reino Unido.

Disponibilidad y Precios

El Sistema Lumenic™ Dual-Light & 3D-Oscillo™ ya está disponible para reservar en acabados dorado y gris. Para celebrar el lanzamiento, DermRays ofrece un precio de lanzamiento por tiempo limitado de 99,90 dólares (precio regular de 199,00 dólares), disponible exclusivamente en la tienda oficial de DermRays.

Acerca de DermRays

DermRays es una filial de LOTUXS LASER LIMITED, líder en excelencia en belleza láser durante más de una década. Reconocida por Med Tech Outlook como una de las 10 principales empresas de dispositivos estéticos en Asia-Pacífico, DermRays se compromete a facilitar resultados clínicos en el hogar.

