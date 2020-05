La Devon and Cornwall Police firman un contrato de 10 años para la plataforma de inteligencia policial NicheRMS

DEVON, Inglaterra, 27 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- La Devon and Cornwall Police ha firmado un contrato con Niche Technology para utilizar NicheRMS, una plataforma probada de inteligencia de policía. NicheRMS proporciona la fuerza de la tecnología moderna para capturar, visualizar y acceder a los datos operativos necesarios para llevar a cabo una prevención continuada y detección de los delitos.

https://mma.prnewswire.com/media/1041214/Niche_Technology_Lo... [https://mma.prnewswire.com/media/1041214/Niche_Technology_Lo...]

La Devon and Cornwall Police utilizará NicheRMS para gestionar a las personas y comunidades vulnerables, desarrollando la inteligencia conocida de los delincuentes, gestionando investigaciones, construyendo casos de fiscalía y llevando a los acusados ante la justicia por medio de su integración con el Crown Prosecution Service. Trabajando junto a la Dorset Police como alianza, ambas fuerzas desplegarán un sistema colaborativo que permitirá el uso de datos compartidos entre los vínculos policiales, además de integrar la tecnología móvil para proporcionar una eficacia operativa y efectividad para los policías y personal de primera línea.

La Devon and Cornwall Police busca impulsar una colaboración superior entre las fuerzas, utilizado la tecnología para destacar los acusados transfronterizos y proporcionar a las fuerzas la oportunidad de compartir recursos.

"Estamos muy emocionados por el hecho de embarcarnos en esta nueva colaboración con Niche Technology y la Dorset Police, con el fin de desplegar una plataforma operativa compartida como prioridad", destacó el ayudante del jefe de policía, Jim Colwell. ''La capacidad de acceder de forma sencilla y compartir información en los límites del país es vital para nosotros en lo que respecta a identificar una amenaza, riesgo y daño y llevar a los acusados frente a la justicia. De forma anticipada, debemos mirar más allá de nuestras fronteras y utilizar la tecnología que Niche nos proporciona para trabajar no solo de forma integrar con Dorset, sino proporcionando además una integración directa con otros sistemas policiacos, permitiendo una capacidad de compartir información mejorada por medio de la más amplia South West Region. Como plataforma internacional probada y demostrada, la implementación de NicheRMS lleva a la Devon and Cornwall and Dorset Police a la próxima fase de la policía del siglo XXI."

Acerca de Niche Technology y NicheRMSNicheRMS es una plataforma de gestión de información de policía operativa e integrada que permite a las agencias de policía informar, prevenir y resolver los delitos. NicheRMS elimina los silos y función de inteligencia relacionada con los agentes de primera línea para conseguir una predicción más rápida, prevención y respuesta. NicheRMS cuenta con una licencia para más de 150.000 agentes jurados de Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. 10 de las 30 mayores agencias utilizan NicheRMS en los países en los que prestamos servicio. Si desea más información visite la página web sita en www.NicheRMS.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2813807-1&h=3535609707&u...].

Si desea más información:Mike Gardner+44 7969 563581Mike.Gardner@NicheRMS.com[mailto:Mike.Gardner@NicheRMS.com]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1041214/Niche_Technology_Lo... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2813807-1&h=2859990411&u...]

Sitio Web: https://nicherms.com//https://nicherms.com/